Пять известных людей с двойной жизнью: от Ньютона до Шанель

В учебниках от жизни знаменитого человека чаще всего остаётся короткая выжимка: «первый перелетел Атлантику», «придумала маленькое чёрное платье», «открыл закон всемирного тяготения». Поэтому прошлое легко превращается в набор ярлыков, а иногда и в заблуждения из истории, которым мы верим годами. И за той подытоживающей достижения строчкой нередко прячется целая вторая жизнь — с тайными семьями, шпионскими миссиями и криминальными расследованиями. Вот пять таких реальных историй известных всем личностей.

Исаак Ньютон ловил фальшивомонетчиков

Открытия Ньютона в физике и математике известны каждому школьнику: его давно ставят в один ряд с величайшими учёными в истории. Но мало кто знает, что он посвятил значительную часть жизни уголовным расследованиям. В конце XVII века английская экономика страдала от массовой подделки монет. Мошенники срезали («клиппировали») тонкий слой серебра с краёв монет, переплавляли стружку и получали серебро фактически из ничего.

Корона назначила Ньютона управляющим Королевского монетного двора, и он взялся за дело с рвением настоящего сыщика. Ньютон лично расследовал сети фальшивомонетчиков и сыграл ключевую роль в разоблачении Уильяма Чалонера — одного из крупнейших мошенников эпохи. Кроме того, именно Ньютон внедрил рифлёные края монет и улучшенную гравировку, чтобы клиппирование стало невозможным.

Всё задокументировано: он занимал пост управляющего с 1699 года до самой смерти в 1727 году. И это редкий случай, когда «вторая жизнь» великого человека выглядит не легендой, а хорошо описанной частью биографии.

Коко Шанель работала на нацистскую разведку

Имя Коко Шанель прочно ассоциируется с французской элегантностью. Но во время Второй мировой войны знаменитый дизайнер вела совсем иную деятельность. В годы оккупации Парижа Шанель начала роман с бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге — немецким дворянином и офицером нацистской разведки. Этот роман открыл ей двери в Абвер — нацистскую контрразведку. Впрочем, реальные шпионские истории XX века часто выглядели не менее странно, чем художественные фильмы.

Шанель передавала информацию от нацистской партии своим контактам в британском высшем обществе и даже поселилась в парижском отеле «Риц», который служил штаб-квартирой немецкой разведки. У неё был и финансовый мотив: используя нацистские законы об «арианизации», она пыталась отобрать у еврейской семьи Вертхаймеров их долю в парфюмерном бизнесе Chanel. Вертхаймеры предвидели это и заблаговременно переоформили свою долю на нееврейского делового партнёра.

Шанель действовала под кодовым именем «Вестминстер» и участвовала в провалившейся операции «Модельхут» — попытке наладить тайные мирные переговоры между нацистами и британцами. Миссия рухнула, когда британская светская дама Вера Ломбарди, через которую Шанель пыталась выйти на дипломатов, сообщила о нацистских связях подруги в британскую разведку.

После освобождения Франции в 1944 году Шанель допросили, но отпустили без обвинений — по всей видимости, благодаря её дружбе с Уинстоном Черчиллем. Позже она уехала в Швейцарию, и со временем ей удалось вернуть себе доброе имя.

Кем на самом деле была шпионка Мата Хари

Маргарета Зелле, более известная как Мата Хари, — пожалуй, самая знаменитая «шпионка» в истории. Но её настоящая жизнь была куда запутаннее и печальнее, чем образ роковой соблазнительницы.

После неудачного брака с голландским армейским капитаном Зелле перебралась в Париж и превратилась в «Мата Хари» — экзотическую танцовщицу с выдуманной биографией. Она утверждала, что она яванская принцесса, обученная священным танцам. Провокационные выступления принесли ей славу и внимание самых влиятельных людей Европы. Параллельно с танцами Хари работала эскорт-дамой и стала любовницей нескольких высокопоставленных чиновников.

Во время Первой мировой войны Хари как гражданка нейтральной страны могла свободно путешествовать по Европе, что привлекло внимание французской военной разведки. Когда её возлюбленный, русский капитан Вадим Маслов, был ранен на фронте, французы разрешили ей навестить его при условии, что она согласится шпионить для Франции.

Несколько шпионских заданий Хари провалила, после чего её арестовали по обвинению в работе на Германию. Суд был скоротечным, доказательства — косвенными и шаткими. 15 октября 1917 года Мата Хари была расстреляна. Позднейшие исследования историков рисуют совсем другую картину: скорее всего, она была не «мастером шпионажа», а незначительной авантюристкой, ставшей удобным козлом отпущения. Некоторые исследователи полагают, что казнь Маты Хари должна была поднять боевой дух французов, которым нужен был простой ответ на вопрос «кто виноват».

Чарльз Линдберг: герой авиации и его три тайные семьи

В 1927 году американский лётчик Чарльз Линдберг совершил первый одиночный беспосадочный перелёт через Атлантику — из Нью-Йорка в Париж. За одну ночь он стал мировой знаменитостью и символом эпохи авиации. Вскоре он женился на Энн Морроу, у пары родился сын Чарльз-младший. Но в 1932 году мальчика похитили и убили — преступление окрестили «преступлением века». Спасаясь от внимания прессы, семья переехала в Европу.

Именно в Европе начинается менее известная часть его биографии. Линдберг открыто симпатизировал нацистской Германии, а параллельно с шестью детьми от законной жены тайно завёл ещё минимум семерых детей от трёх немецких женщин — двух сестёр и своей личной секретарши. Об этом стало известно только в начале 2000-х годов, когда ДНК-тест подтвердил, что Линдберг — отец Астрид Бутёй и её братьев Давида и Дирка Хессхаймер. Сам лётчик умер от лимфомы в 1974 году, унеся свою тайну в могилу почти на три десятилетия.

Хеди Ламарр: голливудская звезда помогла создать Wi-Fi и Bluetooth

Австрийская актриса Хеди Ламарр блистала на экранах MGM рядом с Кларком Гейблом, но за кулисами занималась совсем другим делом. Её первый муж, Фриц Мандль, был торговцем оружием с фашистскими связями в Италии. Через этот брак Ламарр познакомилась с учёными, работавшими над военными технологиями, и это разожгло её интерес к изобретательству.

После расставания с Мандлем она уехала в Лондон, оттуда — в Голливуд. Но актёрское амплуа «экзотической соблазнительницы» быстро наскучило, и Ламарр вместе с композитором Джорджем Антейлом разработала систему радионаведения, устойчивую к глушению вражеских частот. В 1941 году они получили патент на эту технологию.

Американский флот отказался внедрять изобретение сразу, но принцип частотного «перескакивания» был позже использован во время Карибского кризиса в 1962 году. Сегодня эта технология лежит в основе Wi-Fi и Bluetooth. А Ламарр при жизни так и не получила за неё ни признания, ни гонорара. Она умерла в 2000 году в возрасте 85 лет во Флориде, почти забытая и далёкая от мира кино. История науки вообще знает немало случаев, когда научные лавры доставались не тем.

Все пять историй о разном, но мысль за ними одна. Память о прошлом любит сводить человека к одной роли — герой, гений, икона стиля. А копнёшь чуть глубже — и там оказывается совсем другая жизнь: где-то вдохновляющая, как у Ламарр, где-то откровенно мрачная, как у Шанель. И суть в том, что все, даже самые известные люди, всегда сложнее поверхностной биографии.