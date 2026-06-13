От Джека-потрошителя до Зодиака: 7 громких нераскрытых преступлений

Некоторые преступления не отпускают людей даже спустя сто лет. Заголовки забываются, следователи уходят на пенсию, но эти дела возвращаются снова и снова — потому что в них так и не появилось ясности. Современные методы вроде ДНК-анализа помогли назвать имена некоторых жертв, но имена убийц по-прежнему остаются загадкой. Вот семь самых известных нераскрытых дел, которые до сих пор ставят в тупик.

Джек-потрошитель: самое известное нераскрытое убийство в истории

Лондон, 1888 год. В бедном районе Уайтчепел орудовал серийный убийца, которого позже прозвали Джеком-потрошителем. С августа по ноябрь с ним связали как минимум пять убийств — их называют «канонической пятёркой». Все жертвы были женщинами, и всех нашли с глубокими ранами на горле и точными, почти хирургическими повреждениями тела.

Эта точность намекала, что у убийцы были познания в анатомии — как у мясника или хирурга. Полиция провела одно из крупнейших расследований викторианской эпохи, но подозреваемого так и не нашли. В 2025 году анализ ДНК осторожно указал на польского цирюльника, однако выводы оказались неубедительными. Спустя более чем сто лет дело остаётся открытым.

Чёрная орхидея: загадочное убийство Элизабет Шорт

Лос-Анджелес, 1947 год. На пустыре нашли тело 22-летней Элизабет Шорт, которую позже прозвали Чёрной орхидеей. Сцена была настолько жестокой, что потрясла весь город: по данным ФБР, тело было разрезано пополам.

Газеты раздули историю до масштабов культурной легенды. Детективы отработали сотни версий, допросили множество людей и получили несколько ложных признаний, но дело так и не сдвинулось. До сих пор и профессиональные следователи, и любители-энтузиасты продолжают пересматривать улики, надеясь найти то, что упустили в 1940-х.

Сомертонский человек: тайна записки Tamam Shud

Аделаида, Австралия, 1948 год. На пляже Сомертон нашли тело неизвестного мужчины. Зацепиться было не за что: ни документов, ни понятной причины, почему он там оказался. Даже ярлыки с одежды были аккуратно срезаны, словно кто-то нарочно стирал следы личности.

Единственной уликой был обрывок бумаги со словами на персидском «Tamàm Shud» — «закончено» или «завершено». Позже выяснилось, что это был обрывок из редкого издания «Рубайят» Омара Хайяма. В книге, найденной в припаркованной неподалёку машине, был вырванный лист, совпадавший с запиской, а также загадочные слова, которые полицейским так и не удалось расшифровать. Только в 2022 году с помощью ДНК и генеалогии мужчину опознали — им оказался Чарльз Уэбб. Но кто его убил и почему, по-прежнему неясно.

Мальчик в коробке: одно из самых загадочных убийств США

Филадельфия, 1957 год. Недалеко от леса на окраине города охотник нашёл тело мальчика в потрёпанной картонной коробке. На вид ребёнку было от четырёх до шести лет, на теле были следы травм и запущенности, но кто он — никто не знал.

В этой истории есть две жутковатые детали. Во-первых, охотник сообщил в полицию только на следующий день — боялся, что у него заберут установленные капканы на кроликов. Во-вторых, волосы мальчика выглядели свежо подстриженными. Полиция распространяла фоторобот и перебирала заявления о пропавших детях, но совпадений не нашла. И только в 2022 году ДНК-генеалогия дала имя — Джозеф Августус Зарелли. А вот убийца либо до сих пор на свободе, либо давно умер.

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Зодиак: убийца, который дразнил полицию шифрами

Северная Калифорния, конец 1960-х. Человек, называвший себя Зодиаком, держал в страхе целые районы. Он не просто убивал — он отправлял в газеты письма с зашифрованными посланиями, словно играя с полицией. С ним связывают как минимум пять убийств в 1968–1969 годах.

Часть его шифров так и не удалось прочитать. Следствие работало сразу в нескольких округах, но личность убийцы официально не установили до сих пор. Прошло больше 50 лет, а вопросы вокруг Зодиака всё ещё кормят споры, расследования и теории. Кстати, после 1980 года стало меньше серийных убийц.

Убийство Джонбенет Рэмзи: загадка, которую не могут раскрыть 30 лет

Болдер, Колорадо, 1996 год. Гибель шестилетней Джонбенет Рэмзи стала одним из самых громких дел в истории США. 26 декабря девочку нашли мёртвой в доме своей семьи — всего через несколько часов после того, как мать сообщила, что обнаружила на кровати дочери записку с требованием выкупа.

Странные обстоятельства дела и отсутствие чётких улик быстро привлекли внимание СМИ и породили множество домыслов. Следователи годами изучали материалы, проверяли новые зацепки и возвращались к старым, но обвинения так и не предъявили никому. В ноябре 2024 года на Netflix вышел трёхсерийный документальный проект, где разбираются ошибки полиции. Несмотря на десятилетия проверок и прогресс в криминалистике, дело по-прежнему открыто.

Тайленоловые убийства: преступление, изменившее безопасность лекарств

Пригороды Чикаго, 1982 год. Несколько человек умерли после того, как приняли капсулы обезболивающего Tylenol. Оказалось, что капсулы были тайно начинены цианидом. Среди жертв были люди из разных районов и даже члены одной семьи — это посеяло настоящую панику.

Производитель отозвал миллионы упаковок и ввёл новые меры защиты, включая контроль вскрытия. Это дело навсегда изменило стандарты безопасности лекарств — именно из-за него у таблеток появились защитные плёнки и крышки. Но убийцу так и не осудили. Главный подозреваемый Джеймс Льюис умер в 2023 году.

Можно ли раскрыть преступление спустя 50 или 100 лет

Эти истории объединяет одно: в них так и не появилось ясности. Современные технологии криминалистики, особенно ДНК-генеалогия, за последние годы помогли назвать имена тех, кого десятилетиями считали безымянными: Сомертонского человека и Мальчика в коробке. Но имя жертвы и имя убийцы — не одно и то же.

Самая жуткая часть многих этих дел в том, что преступник либо умер ненаказанным, либо так и не был найден. И именно эта незавершённость заставляет людей возвращаться к ним снова и снова — примерно по той же причине, по которой до сих пор обсуждают таинственную гибель людей на перевале Дятлова. Когда у истории нет окончательной точки, каждая новая деталь кажется шансом наконец-то понять, что произошло на самом деле.