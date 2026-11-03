Эта вещь в 10 раз грязнее унитаза, и вы трогаете ее каждый день

Каждый день мы прикасаемся к десяткам предметов, на которых могут находиться миллионы бактерий. Дверные ручки, поручни в общественном транспорте, кнопки лифта и даже сиденья унитазов кажутся очевидными источниками грязи. Но есть одна вещь, которой мы пользуемся гораздо чаще и почти никогда не задумываемся о ее чистоте. Исследования показывают, что бактерий на ней может быть в несколько раз больше, чем на сиденье унитаза.

Смартфон в десять раз грязнее сиденья унитаза

Цифру, которая так неприятно звучит, часто приписывают Мичиганскому университету. Там её действительно приводят, но сами измерения сделали учёные Аризонского университета. Они сравнили количество бактерий на телефонах и на сиденьях унитазов, и телефоны оказались впереди примерно в десять раз.

Есть важная деталь: здесь посчитано именно количество бактерий, а не то, насколько они вредны. Сиденье унитаза кажется самым грязным местом в доме, поэтому его регулярно моют. Телефон же почти никто не чистит, и микробы на нём спокойно копятся неделями.

Вторая причина — как часто мы его трогаем. По тем же данным, в среднем человек проверяет телефон 47 раз в день. И каждый раз руки и экран обмениваются тем, что успели на себя собрать.

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Телефон ходит с нами в туалет и обратно

Смартфон ведёт себя примерно как обувь или одежда: мы носим его через места, где бывает очень по-разному чисто. Утром он лежит на кухонном столе, днём на столике в кафе, вечером на сиденье в транспорте. И, конечно, многие берут его с собой в туалет.

Руководитель лаборатории в Gillson Science Кейтлин Манган говорит, что телефон трогают постоянно, а между делами его не протирают и руки не моют. Эпидемиолог Мичиганского университета Эмили Мартин объясняет то же самое на бытовом примере: зайти в туалет с телефоном и выйти с ним — почти то же самое, что зайти и не помыть руки.

Выходит замкнутый круг. Вы моете руки, а потом сразу берёте телефон, на котором остались микробы из всех мест, где он побывал за день. Чистые руки снова пачкаются за секунду.

Поручень в метро может оказаться чище

Как ни странно, поручень в вагоне метро вполне может быть чище вашего айфона. По словам Манган, всё зависит от того, как часто поверхность моют, а не от того, сколько людей её касается.

Она приводит пример. Ручку двери в офисе за день трогает не так много людей, поэтому её могут мыть редко, и микробы там успевают накопиться. А поручень, который каждый день обрабатывают как следует, передаст вам меньше бактерий. Телефон в этой логике проигрывает всем: трогают его постоянно, а чистят почти никогда.

Какие бактерии находят на экранах

На телефонах находили бактерии двух типов. Первые живут на нашей коже, это стафилококки и стрептококки. Вторые попадают туда из кишечника, например кишечная палочка и энтерококк. Иначе говоря, на экране оказываются следы и рук, и туалета.

Такие бактерии способны вызывать кожные инфекции, стрептококковую ангину и кишечные расстройства с тошнотой, рвотой и диареей. Но слово «способны» здесь важное. Само по себе то, что бактерии есть на поверхности, ещё не значит, что вы заболеете: многие микробы на телефонах безвредны, а со многими справляется иммунитет здорового человека. Исследования показывают, что на смартфоне много бактерий. А вот насколько часто именно телефон становится причиной болезни, они не измеряли.

Как и с едой, тут важна мера, а не повод для паники. Похожая логика работает, когда обсуждают, можно ли каждый день есть колбасу: вред определяют привычки и регулярность, а не один случай.

Простые правила гигиены для смартфона

Совсем избавиться от бактерий на телефоне не выйдет, да и незачем. Но вот что советуют, чтобы их стало меньше:

не пользоваться телефоном в туалете;

не класть его на поверхности, где наверняка много микробов;

во время разговора не прижимать экран к щеке и губам;

при возможности протирать телефон бумажными салфетками со спиртом, а щели и разъёмы чистить ватными палочками.

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И главное правило, которое работает лучше любой салфетки: часто и тщательно мыть руки. Чистый телефон в грязных руках быстро станет грязным снова, а чистые руки хотя бы не принесут на экран новых микробов.