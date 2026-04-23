Как подружиться с собакой за 4 недели без дрессировки

Вера Макарова

Новое исследование шведских учёных показало, что именно игра, а не дрессировка с угощениями, по-настоящему сближает хозяина и питомца. И здесь важно не просто бросать мячик — а играть вместе. Несколько минут активной игры с собакой каждый день способны укрепить вашу эмоциональную связь всего за четыре недели. И это особенно важно, если вы взяли уже взрослую собаку.

Играйте с собакой — это полезно для вас обоих

Играйте с собакой — это полезно для вас обоих

Почему игра с собакой важна для эмоциональной связи

Казалось бы, очевидная вещь: играешь с собакой — становишься ей ближе. Но с научной точки зрения роль игры в отношениях человека и собаки изучена на удивление слабо, хотя уже давно известно, что собаки умеют чувствовать настроение человека, особенно когда речь идёт о взрослых животных. Щенков часто исследуют в контексте социализации, но что делать, если собака попала к вам уже взрослой?

Именно этот вопрос заинтересовал команду из Линчёпингского университета (Швеция) под руководством сенсорного биолога Лины Рот. Как отметила сама исследовательница, сегодня многие собаки меняют дом в середине жизни, и с приёмными питомцами у хозяина нет преимущества совместного взросления. Игра в таком случае может стать способом выстроить новые отношения даже со взрослой собакой.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Как проводилось исследование игры с собаками и владельцами

В эксперименте приняли участие более 400 владельцев собак. Каждый из них заполнил подробную анкету о своих отношениях с питомцем. Вопросы были разнообразные: как часто вы берёте собаку с собой в гости, рассказываете ли ей то, чем не делитесь с другими людьми, считаете ли содержание собаки скорее обузой.

После этого участников разделили на три группы:

  • первая группа должна была играть с собакой больше обычного;
  • вторая группа усиленно дрессировала питомца, используя лакомства как награду;
  • третья — контрольная — продолжала жить как раньше.

Через месяц владельцы заполнили ту же анкету повторно. Всем группам предоставили чёткие инструкции — это помогло исследователям убедиться, что люди действительно выполняли задание, а не просто отмечали галочки.

Игра с собакой укрепляет связь лучше дрессировки

Результат оказался однозначным. Владельцы из игровой группы отметили заметное улучшение эмоциональной связи с питомцем — и это произошло всего за четыре недели при нескольких дополнительных минутах игры в день. Исследователи зафиксировали статистически значимую причинно-следственную связь: больше игры — крепче эмоциональная привязанность.

А вот в двух других группах ничего не изменилось. Ни дрессировка с лакомствами, ни обычный распорядок дня не повлияли на ощущение близости между человеком и собакой.

Исследователи наблюдали за взаимодействием собак и их владельцев

Исследователи наблюдали за взаимодействием собак и их владельцев

Этот результат Лина Рот назвала мечтой исследователя. Эффект проявился быстро, был статистически надёжным и касался именно того, что проверяли — эмоциональной связи.

Важно уточнить одну тонкость: исследование в первую очередь показывает, как хозяева воспринимают свои отношения с собакой. О том, что чувствует сама собака, данные более косвенные. Однако владельцы из игровой группы сообщали, что их питомцы стали относиться к ним теплее и чаще сами инициировали игру.

Важно уточнить одну тонкость: исследование в первую очередь показывает, как хозяева воспринимают свои отношения с собакой. О том, что чувствует сама собака, данные более косвенные. Однако владельцы из игровой группы сообщали, что их питомцы стали относиться к ним теплее и чаще сами инициировали игру. Ранние исследования также подтверждают, что собакам становится лучше, когда они играют и проводят время с хозяевами.

Лучшие игры с собакой для укрепления связи с хозяином

Простого бросания мячика недостаточно. По словам Лины Рот, учёным была важна именно социальная составляющая игры — прямое взаимодействие человека и собаки. Поэтому в исследовании использовались игры, требующие совместного участия:

  • перетягивание каната;
  • игра-возня;
  • догонялки;
  • прятки;
  • ку-ку;
  • лёгкое дразнение пальцами.

Всё это — игры, в которых вы не просто отправляете собаку за предметом, а участвуете сами, как равный партнёр. Именно такой формат, по мнению исследователей, создаёт эмоциональный контакт.

При этом качество здесь важнее количества. Не обязательно играть долго — достаточно нескольких минут, но с вниманием к поведению собаки. Главное — найти игру, которая нравится именно вашему питомцу, вызывает у него положительный отклик и не повторять действия, которые не нравятся собакам и вызывают у них стресс.

Как игра помогает наладить связь с взрослой собакой

У щенков есть так называемое окно социализации — период в первые месяцы жизни, когда закладываются основы привязанности. Если собака попала к вам уже взрослой, вы это окно пропустили. Как тогда выстраивать доверие?

Для приёмной собаки игра может стать ключом к доверию в новом доме

Для приёмной собаки игра может стать ключом к доверию в новом доме

Именно игра, по словам исследователей, может стать инструментом для построения новых отношений. Это особенно актуально на фоне того, что количество собак, меняющих дом в зрелом возрасте, растёт — в том числе из-за волны приобретений питомцев в пандемию и последующего отказа от них. Более ранние работы самой Лины Рот показали, что приёмные собаки со временем восстанавливаются и способны формировать крепкие связи с новыми хозяевами.

Исследование актуально не только для приёмных собак — результаты одинаково применимы к питомцам любого возраста.

Что вы думаете по этому поводу? Обсудим в нашем Telegram-чате!

Сколько нужно играть с собакой, чтобы укрепить связь

Главный практический вывод прост: если вы хотите стать ближе к своей собаке, играйте с ней. Не просто кидайте палку, а участвуйте в процессе — побегайте вместе, поборитесь, спрячьтесь за дверью и позовите. Несколько минут такой игры через день могут за месяц изменить качество ваших отношений с питомцем.

Исследование, конечно, опирается на самоотчёты владельцев и не измеряет напрямую эмоции собак. Но в сочетании с более ранними данными о том, что игра снижает уровень стресса и улучшает самочувствие животных, картина получается убедительной. А самое интересное, такие взаимодействия с собакой действуют так же положительно и на человека. Возможно, лучший способ подружиться с собакой и обоим быть счастливыми — это не лакомство и не команда «сидеть», а честная игра на равных.

