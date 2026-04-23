Как подружиться с собакой за 4 недели без дрессировки

Новое исследование шведских учёных показало, что именно игра, а не дрессировка с угощениями, по-настоящему сближает хозяина и питомца. И здесь важно не просто бросать мячик — а играть вместе. Несколько минут активной игры с собакой каждый день способны укрепить вашу эмоциональную связь всего за четыре недели. И это особенно важно, если вы взяли уже взрослую собаку.

Почему игра с собакой важна для эмоциональной связи

Казалось бы, очевидная вещь: играешь с собакой — становишься ей ближе. Но с научной точки зрения роль игры в отношениях человека и собаки изучена на удивление слабо, хотя уже давно известно, что собаки умеют чувствовать настроение человека, особенно когда речь идёт о взрослых животных. Щенков часто исследуют в контексте социализации, но что делать, если собака попала к вам уже взрослой?

Именно этот вопрос заинтересовал команду из Линчёпингского университета (Швеция) под руководством сенсорного биолога Лины Рот. Как отметила сама исследовательница, сегодня многие собаки меняют дом в середине жизни, и с приёмными питомцами у хозяина нет преимущества совместного взросления. Игра в таком случае может стать способом выстроить новые отношения даже со взрослой собакой.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Как проводилось исследование игры с собаками и владельцами

В эксперименте приняли участие более 400 владельцев собак. Каждый из них заполнил подробную анкету о своих отношениях с питомцем. Вопросы были разнообразные: как часто вы берёте собаку с собой в гости, рассказываете ли ей то, чем не делитесь с другими людьми, считаете ли содержание собаки скорее обузой.

После этого участников разделили на три группы:

первая группа должна была играть с собакой больше обычного;

вторая группа усиленно дрессировала питомца, используя лакомства как награду;

третья — контрольная — продолжала жить как раньше.

Через месяц владельцы заполнили ту же анкету повторно. Всем группам предоставили чёткие инструкции — это помогло исследователям убедиться, что люди действительно выполняли задание, а не просто отмечали галочки.

Игра с собакой укрепляет связь лучше дрессировки

Результат оказался однозначным. Владельцы из игровой группы отметили заметное улучшение эмоциональной связи с питомцем — и это произошло всего за четыре недели при нескольких дополнительных минутах игры в день. Исследователи зафиксировали статистически значимую причинно-следственную связь: больше игры — крепче эмоциональная привязанность.

А вот в двух других группах ничего не изменилось. Ни дрессировка с лакомствами, ни обычный распорядок дня не повлияли на ощущение близости между человеком и собакой.

Этот результат Лина Рот назвала мечтой исследователя. Эффект проявился быстро, был статистически надёжным и касался именно того, что проверяли — эмоциональной связи.

Важно уточнить одну тонкость: исследование в первую очередь показывает, как хозяева воспринимают свои отношения с собакой. О том, что чувствует сама собака, данные более косвенные. Однако владельцы из игровой группы сообщали, что их питомцы стали относиться к ним теплее и чаще сами инициировали игру. Ранние исследования также подтверждают, что собакам становится лучше, когда они играют и проводят время с хозяевами.

Лучшие игры с собакой для укрепления связи с хозяином

Простого бросания мячика недостаточно. По словам Лины Рот, учёным была важна именно социальная составляющая игры — прямое взаимодействие человека и собаки. Поэтому в исследовании использовались игры, требующие совместного участия:

перетягивание каната;

игра-возня;

догонялки;

прятки;

ку-ку;

лёгкое дразнение пальцами.

Всё это — игры, в которых вы не просто отправляете собаку за предметом, а участвуете сами, как равный партнёр. Именно такой формат, по мнению исследователей, создаёт эмоциональный контакт.

При этом качество здесь важнее количества. Не обязательно играть долго — достаточно нескольких минут, но с вниманием к поведению собаки. Главное — найти игру, которая нравится именно вашему питомцу, вызывает у него положительный отклик и не повторять действия, которые не нравятся собакам и вызывают у них стресс.

Как игра помогает наладить связь с взрослой собакой

У щенков есть так называемое окно социализации — период в первые месяцы жизни, когда закладываются основы привязанности. Если собака попала к вам уже взрослой, вы это окно пропустили. Как тогда выстраивать доверие?

Именно игра, по словам исследователей, может стать инструментом для построения новых отношений. Это особенно актуально на фоне того, что количество собак, меняющих дом в зрелом возрасте, растёт — в том числе из-за волны приобретений питомцев в пандемию и последующего отказа от них. Более ранние работы самой Лины Рот показали, что приёмные собаки со временем восстанавливаются и способны формировать крепкие связи с новыми хозяевами.

Исследование актуально не только для приёмных собак — результаты одинаково применимы к питомцам любого возраста.

Что вы думаете по этому поводу? Обсудим в нашем Telegram-чате!

Сколько нужно играть с собакой, чтобы укрепить связь

Главный практический вывод прост: если вы хотите стать ближе к своей собаке, играйте с ней. Не просто кидайте палку, а участвуйте в процессе — побегайте вместе, поборитесь, спрячьтесь за дверью и позовите. Несколько минут такой игры через день могут за месяц изменить качество ваших отношений с питомцем.

Исследование, конечно, опирается на самоотчёты владельцев и не измеряет напрямую эмоции собак. Но в сочетании с более ранними данными о том, что игра снижает уровень стресса и улучшает самочувствие животных, картина получается убедительной. А самое интересное, такие взаимодействия с собакой действуют так же положительно и на человека. Возможно, лучший способ подружиться с собакой и обоим быть счастливыми — это не лакомство и не команда «сидеть», а честная игра на равных.