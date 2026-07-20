Почему тело дергается перед сном, будто вы падаете

За несколько секунд до сна многие люди резко дергаются из-за ощущения падения. И этот толчок ощущается довольно сильно, чтобы человек проснулся с сильным сердцебиением. Но бояться этого не нужно, потому что это явление встречается часто, и наверняка бывало у каждого человека на Земле. Но при этом ученые до сих пор спорят о причинах. Ведь в момент засыпания в мозге происходит множество загадочных явлений. Какие версии существуют, и что вообще об этом думают исследователи?

Насколько часто люди дергаются перед сном

Если вы вздрагиваете в момент засыпания, вы не одни. В российских медицинских публикациях, на которые ссылается «Комсомольская правда», приводится оценка, что хотя бы раз с такими вздрагиваниями сталкивались около 60–70% людей. То есть это почти норма, а не редкая аномалия.

Важно помнить, что в большинстве случаев это не болезнь и никакого лечения не требует. Организм просто переключается из режима бодрствования в режим сна, и делает это не всегда идеально гладко. Дальше станет понятно, почему.

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Что происходит с телом в момент засыпания

Мы привыкли думать, что засыпание похоже на выключение лампочки: щелк — и сознание погасло. На самом деле все сложнее. Мозг, мышцы, дыхание и органы чувств переходят в ночной режим постепенно, и разные системы могут делать это не совсем синхронно.

Вот как обычно засыпают люди:

Вы лежите с закрытыми глазами, но мозг еще частично работает в режиме бодрствования; Мышцы начинают расслабляться, их тонус снижается; Сознательный контроль над движениями ослабевает; Некоторые нервные клетки еще активны и могут внезапно послать мышцам короткий импульс; Рука, нога, плечо или все тело резко сокращается; От этого толчка человек иногда на секунду просыпается.

Именно поэтому перед сном мы дергаемся не долго. Это не продолжительная судорога, а короткий электрический щелчок в двигательной системе. По данным MSD, гипнический рывок (да, это явление называется так) действительно возникает при засыпании и на ранних стадиях сна. И это физиологическая норма, а не сбой.

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Почему мы будто падаем во время сна

Точного, полностью доказанного ответа у науки на этот вопрос пока нет. Как подчеркивает «Комсомольская правда», популярное объяснение про «мозг принимает расслабление за падение» — это гипотеза, а не установленный факт.

Согласно этой версии, мышцы начинают быстро расслабляться, а мозг, еще не до конца ушедший в сон, неправильно истолковывает изменение тонуса тела. Он словно получает сигнал: «Мы теряем опору».

В ответ возникает резкое сокращение мышц, похожее на попытку удержать равновесие. Одновременно сознание уже рисует первые обрывки сна, поэтому мышечный рывок соединяется с яркой сценой: вы споткнулись, сорвались со ступеньки или полетели вниз. Иногда сначала «видишь» падение, а потом вздрагиваешь, иногда наоборот — сначала дергается тело, а мозг моментально придумывает под это ощущение полета.

Есть и вторая гипотеза: при засыпании ослабевает контроль мозга над двигательными структурами, импульсы становятся менее упорядоченными, и один из них случайно запускает сокращение мышц.

Российский сомнолог Роман Бузунов в комментарии для АиФ подчеркивает, что точный механизм феномена пока изучен не до конца. Так что если кто-то уверенно объясняет вам единственно верную причину, он немного преувеличивает.

Почему в одни ночи вы дергаетесь, а в другие нет

Само по себе вздрагивание во время засыпания может случиться без всякой видимой причины. Но есть факторы, которые делают нервную систему более взвинченной и мешают ей плавно перейти ко сну. Именно они объясняют, почему в один вечер вы засыпаете мягко, а в другой вас несколько раз подбрасывает.

Основные причины вздрагивания во время сна:

Недосып и сильная усталость. Парадокс: чем сильнее вы вымотаны, тем резче бывает переход ко сну. После нескольких ночей недосыпа организм пытается уснуть быстро, но нервная система остается перегруженной, и вероятность толчка растет;

Парадокс: чем сильнее вы вымотаны, тем резче бывает переход ко сну. После нескольких ночей недосыпа организм пытается уснуть быстро, но нервная система остается перегруженной, и вероятность толчка растет; Стресс и тревога. Если вечером вы мысленно спорите с начальником или переживаете о завтрашнем дне, тело лежит спокойно, а нервная система работает в режиме угрозы. Мышцы слегка напряжены, и небольшой импульс воспринимается ярче;

Если вечером вы мысленно спорите с начальником или переживаете о завтрашнем дне, тело лежит спокойно, а нервная система работает в режиме угрозы. Мышцы слегка напряжены, и небольшой импульс воспринимается ярче; Кофеин. Кофе, крепкий чай, кола и энергетики стимулируют нервную систему и мешают мозгу плавно снижать активность, особенно вечером;

Кофе, крепкий чай, кола и энергетики стимулируют нервную систему и мешают мозгу плавно снижать активность, особенно вечером; Никотин. Сигарета кажется расслабляющей, но на уровне нервной системы никотин поддерживает возбуждение и ухудшает засыпание;

Сигарета кажется расслабляющей, но на уровне нервной системы никотин поддерживает возбуждение и ухудшает засыпание; Тяжелая тренировка поздно вечером. После интенсивной нагрузки телу нужно время, чтобы успокоить сердцебиение.

Отдельная история это лекарства. Патологические миоклонии, по данным справочника MSD, иногда связаны с некоторыми антидепрессантами, препаратами лития, противоэпилептическими средствами и отдельными антибиотиками. Но это не значит, что любой рывок после таблетки вызван ею. Самостоятельно отменять назначенные препараты нельзя, но если подергивания появились после нового лекарства, это тема для разговора с врачом.

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Как выглядит безопасный гипнический рывок

Чтобы не пугаться зря, полезно понимать, как выглядит обычное безобидное вздрагивание. Скорее всего, беспокоиться не о чем, если подергивание:

появляется именно в момент засыпания;

длится долю секунды;

случается один раз или изредка;

не повторяется ритмичными сериями;

не сопровождается потерей сознания;

не возникает днем;

не мешает снова заснуть и не портит утреннее самочувствие.

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Когда подергивания во сне это ненормально

А вот теперь о том, что должно насторожить. К терапевту, неврологу или сомнологу стоит обратиться, если движения:

происходят каждую ночь и много раз подряд;

продолжаются в течение всей ночи;

появляются не только во сне, но и днем;

становятся сильнее или чаще;

имеют четкий ритм;

постоянно затрагивают только одну сторону тела;

мешают заснуть или регулярно будят;

начались после нового лекарства или изменения дозы.

Особенно важно показаться врачу, если эпизоды сопровождаются спутанностью сознания, провалами в памяти, падением с кровати, травмами или непроизвольным мочеиспусканием. Такая картина уже отличается от обычного гипнического рывка.

Стоит присмотреться и к соседним симптомам. Если человек громко храпит, периодически перестает дышать и днем постоянно хочет спать, разумно проверить возможность апноэ сна — движения на его фоне легко спутать с обычным вздрагиванием. А при синдроме беспокойных ног перед сном возникают неприятные ощущения: покалывание, жжение, «мурашки» и сильное желание двигать ногами, которое временно проходит после движения. Это уже отдельные состояния, а не одиночный рывок.

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И отдельно — про экстренные ситуации. Скорую нужно вызывать, если движения сопровождаются продолжительной потерей сознания, выраженными судорогами, нарушением дыхания, внезапной слабостью в руке или ноге, перекосом лица или нарушением речи. Это уже не про безобидное засыпание.