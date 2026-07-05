Что происходит в нашей голове за секунды до сна: ученые впервые записали этот момент

Каждый вечер мы ложимся в кровать с уверенностью, что сначала уснем, а уже потом начнем видеть сны. Но французские исследователи выяснили, что мозг перед сном работает иначе, и сновидения могут начаться еще до того, как вы физически перестанете бодрствовать. Это открытие меняет наши представления о границе между реальностью и фантазией.

Что происходит с мозгом перед сном

Ученые называют переходное состояние между реальностью и сновидением гипнагогией. В эти короткие минуты обрывок обычной мысли может внезапно превратиться в яркую картинку, а звук с улицы стать частью причудливого сюжета. Раньше считалось, что мы начинаем видеть сны только после наступления фазы глубокого или быстрого сна. Новые данные показывают, что наш разум не выключается по щелчку рубильника. Существует целая серая зона, где бодрствование и сон переплетаются в сложный узор.

Как отмечает исследовательница сна Дельфин Удиетт, быть в сознании это не значит мыслить рационально. В моменты так называемого блуждания разума одни участки нашего мозга могут быть полностью активны, в то время как другие уже погрузились в дремоту. Обо всем этом рассказали авторы сайта ZME Science.

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Эксперимент с падающей бутылкой

Чтобы поймать эту неуловимую границу между реальностью и сном, французские нейробиологи пригласили в лабораторию 103 добровольца, которые умеют быстро засыпать. После отсева части данных в финальный анализ попали 92 человека. Участникам надели шапочки с 64 датчиками ЭЭГ для точного отслеживания электрической активности и посадили их в темную тихую комнату.

Суть эксперимента была простой:

Человек держал в руке небольшую пластиковую бутылку;

Как только мышцы расслаблялись из-за накатывающего сна, предмет падал и будил добровольца резким шумом;

Сразу после пробуждения ученые спрашивали, что происходило в голове человека в последние десять секунд перед падением.

Этот метод не является абсолютно новым. Историки утверждают, что Томас Эдисон и Сальвадор Дали использовали похожий трюк с металлическими предметами, чтобы ловить свежие нестандартные идеи на границе сна и реальности. Но в этот раз ученые впервые записали электрические ритмы мозга прямо в момент рождения таких образов, собрав в итоге 375 подробных отчетов о ментальных переживаниях.

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Четыре состояния между сном и бодрствованием

Чтобы избежать субъективности, исследователи не стали сами решать, что считать сном, а что мыслью. Они передали все собранные отчеты алгоритму машинного обучения. Искусственный интеллект распределил ответы на четыре четкие группы.

Оказалось, что перед засыпанием мы можем испытывать совершенно разные сценарии:

Мимолетные обрывки: короткие фрагментированные вспышки памяти (например, «внезапно вспомнил лицо отца»); Связь с реальностью: фокус на окружении («я слушал, как едут машины за окном»); Причудливые сновидения: странные, нелогичные сюжеты («я видел маленьких инопланетян»); Планирование: четкие рациональные мысли («я обдумывал список рабочих задач на завтра»).

Настоящий сюрприз случился, когда команда сопоставила слова участников с медицинскими показателями ЭЭГ. Логично было бы предположить, что планирование дел происходит при бодрствовании, а инопланетяне приходят только во сне. Но реальные данные полностью сломали этот привычный шаблон.

Почему перед сном появляются странные образы

Участники эксперимента рассказывали о совершенно сумасшедших сценах. Например, одна девушка отчетливо чувствовала, как по ее телу ползают муравьи на фоне гигантских кроссвордов, в то время как приборы фиксировали 100% бодрствование. И наоборот, некоторые люди деловито планировали свой завтрашний день, хотя их мозг, судя по датчикам, уже находился в фазе легкого сна.

Чтобы понять механику этого явления, авторы изучили, как общаются между собой разные отделы мозга. Выяснилось, что сны наяву возникают из-за рассинхронизации между лобными долями, которые отвечают за логику и контроль, и затылочными, обрабатывающими визуальную информацию.

Проще говоря, наш внутренний «строгий начальник» на мгновение теряет концентрацию, и зрительный центр начинает генерировать случайные яркие картинки. В такие моменты осознанные сны и странные ассоциации становятся возможными еще до официального отключения сознания. Логическое мышление просто тонет в водовороте ярких сенсорных ощущений.

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Почему мы думаем, что не спали всю ночь

Это открытие имеет огромное практическое значение для людей, страдающих парадоксальной бессонницей. Часто пациенты жалуются врачам, что мучились всю ночь и не сомкнули глаз ни на секунду. При этом датчики в клинике показывают, что человек нормально спал несколько часов.

Раньше клиницисты разводили руками или считали пациентов излишне тревожными. Но теперь у науки появилось логичное объяснение. Медицинские приборы оценивают только общие электрические волны, игнорируя то, что реально происходит в сознании. Если мозг вошел в фазу сна, но при этом разум человека застрял в состоянии напряженного планирования и контроля реальности, субъективно он будет чувствовать сильную усталость от бессонной ночи.

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Пока это лишь предварительная гипотеза, так как в эксперименте участвовали только здоровые люди. Но исследование ясно показывает, что сновидение — это не кино, которое включают только после того, как вы окончательно уснули. Оно может начаться задолго до финальных титров бодрствования, незаметно подменяя реальность нашими фантазиями.