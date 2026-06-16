Ученые научились управлять снами во время операции: вот как это работает

Операционная это последнее место, где человек ждет хорошего сна. Но новое исследование американских ученых показало, что врачи могут осторожно подтолкнуть мозг пациента к сновидениям во время выхода из общего наркоза. И самое неожиданное, почти все эти сны оказываются приятными. Для многих людей именно наркоз, а не сама операция, вызывает самый сильный страх. Если научиться управлять тем, что человек переживает в эти минуты, опыт хирургии может стать заметно менее травматичным, без единой дополнительной таблетки.

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Чем сны под наркозом отличаются от пробуждения во время операции

Сразу важно развеять главный страх. Сны под наркозом почти никогда не переходят в состояние, когда человек осознает происходящее в операционной прямо во время вмешательства. Ни один пациент в исследовании не сообщил об осознании происходящего во время операции.

Речь о другом феномене. Для большинства людей наркоз ощущается как мгновение, при котором закрыл глаза, и операция уже позади. Но мозг не обязательно переживает это пропавшее время как полную пустоту. Некоторые люди проходят через похожие на сны состояния под наркозом, оставаясь при этом полностью отрезанными от внешнего мира.

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Как устроен протокол управления снами под наркозом из пяти шагов

Исследователи проверили специальную методику, которая должна повысить шанс того, что пациент увидит и запомнит сон. Она состоит из пяти простых элементов:

перед операцией пациента предупреждают, что он может увидеть сон , и что его об этом спросят после пробуждения;

, и что его об этом спросят после пробуждения; ближе к концу операции врачи используют специальное средство, чтобы человек просыпался от наркоза постепенно ;

; активность мозга все это время отслеживают с помощью ЭЭГ ;

; в финале операции минимизируют любую стимуляцию минимум на 10 минут ;

; о снах пациента расспрашивают как можно быстрее после пробуждения.

Идея в том, чтобы дать мозгу спокойно всплыть из глубины наркоза, а не выдергивать его резко. Похожий принцип бережного управления состоянием мозга встречается и в других экспериментах, например, когда ученые пытаются управлять снами людей.

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Почему в операционных всегда шумно

Самой трудной частью оказался вовсе не наркоз и не аппаратура. Сложнее всего было обеспечить 10 минут тишины и покоя перед пробуждением. Врачам это удалось лишь в 14% случаев.

Причина в том, что операционная это очень шумное место. Пациентов перемещают, проверяют дыхательные трубки, мониторы непрерывно пищат, а персонал уже готовится к следующей операции. В таких условиях выкроить десять спокойных минут это роскошь.

Но когда этот период удавалось поймать, эффект был резким. Из 452 опрошенных пациентов о сновидениях сообщили 69%. А в небольшой группе из 57 человек, получивших все пять шагов протокола точно по плану, запоминаемость снов выросла до 93%.

Какими оказались сны под наркозом

Эти сны почти не были связаны с операцией. Чаще всего они были обыденными и бытовыми, про семью, друзей, работу или учебу. Сны на тему хирургии тоже встречались, но редко.

Еще интереснее их эмоциональная окраска. Среди пациентов, оценивших настроение сна, 86% назвали его положительным, и никто не описал тяжелый, негативный сон. Те, кто видел сны, к тому же оценивали качество своего сна под наркозом выше, чем остальные.

В полной группе из 57 человек картина оказалась еще ярче, и 86% запомнили сон с содержанием, и лишь 7% не вспомнили никакого сна вообще. То есть структурированный покой действительно работает как мягкий переключатель к сновидениям.

Помогают ли сны быстрее восстановиться после операции

Здесь авторы честно очерчивают границы. В подгруппе из 106 пациенток, перенесших биопсию или удаление опухоли молочной железы, видевшие сны не восстанавливались быстрее. Они не использовали меньше обезболивающих или противорвотных препаратов.

Иными словами, приятный сон не ускоряет физическое выздоровление. Его польза чисто психологическая. По словам исследователей, прежние сообщения указывали на снижение симптомов посттравматического стресса, депрессии и тревоги после снов под наркозом. И ключевым ингредиентом может быть нечто предельно простое, те самые 10 минут тишины при выходе из наркоза.

Получается, что чтобы улучшить опыт наркоза, иногда нужно не добавлять вмешательств, а наоборот, убрать лишнее. Дать мозгу спокойно выйти из глубокого сна, не дергая его шумом и лишними действиями.

Стоит помнить, что это все же раннее исследование, опубликованное в журнале Anesthesiology, и доказывает оно прежде всего связь между покоем и приятными снами, а не лечебный эффект. Возможно, самая страшная для многих часть операции станет чуть менее пугающей благодаря простому правилу, несколько минут тишины перед пробуждением. За этим направлением точно стоит понаблюдать.