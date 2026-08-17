Хотите смартфон со съемной батареей? Вот почему вы его не купите

Помните времена, когда мы легко снимали пластиковую крышку старенькой Nokia или Samsung, чтобы за пару секунд поменять севшую батарею на запасную? Это было удобно, и иногда позволяло не заряжать телефон ночью. Оглядываясь на современные стеклянные флагманы, я часто задавался вопросом, почему сейчас так не делают, чтобы привлечь миллионы покупателей? Поискав ответы на профильных ресурсах, я выяснил, что индустрия отказалась от удобной фишки вовсе не из-за жадности корпораций, а по ряду совершенно неочевидных причин.

Внутри смартфона мало свободного места

Аккумуляторы старых телефонов были довольно безопасными и самостоятельными предметами. Чтобы мы могли носить его даже в кармане или сумке, батарею оборачивали в прочный корпус, а также наделяли его надежными контактами и фиксаторами. Все это делало смартфоны безопасными, но громоздкими.

Встроенные батареи, которые используются в современных смартфонах, устроены иначе. Чаще всего это просто тонкий пакет, который устанавливается прямо в корпус. Сэкономив пространство установив встроенный аккумулятор, инженеры могут потратить освободившиеся кубические миллиметры на другие важные элементы:

увеличенную емкость самой батареи;

систему охлаждения для мощного процессора;

улучшенные модули камер или более крупный вибромотор.

Именно поэтому для создателей телефонов выбор очевиден: проще добавить аккумулятору лишние 500 мА·ч, что будет красиво смотреться в рекламе, чем делать громоздкий отсек для съемного аккумулятора. К тому же мощное железо требует хорошего отвода тепла, поэтому вместо съемной батареи лучше поставить улучшенную систему отведения тепла.

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Съемный аккумулятор делает производство дороже

Второй частый аргумент в пользу несъемных батарей это монолитность корпуса. Считается, что съемная панель автоматически лишает телефон защиты от влаги. На самом деле это миф.

Например, компания Samsung и сегодня выпускает модель Galaxy XCover7 Pro, которая имеет и защиту стандарта IP68, и съемную батарею. Согласно посту на официальном сайте, этот аппарат рассчитан на строителей и спасателей, где возможность быстро заменить источник питания прямо на улице критически важна.

Проблема кроется в другом: сделать надежную влагозащиту со съемной крышкой гораздо сложнее и дороже. На заводе достаточно один раз нанести клей по периметру стеклянной спинки и закрыть корпус наглухо. А для съемной панели нужен многоразовый резиновый уплотнитель, который может перекоситься, забиться грязью или износиться, если вы случайно закроете его не до конца.

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На самом деле мы не хотим съемную батарею

Кажется невероятным, но смартфоны, которые можно легко разобрать самому, все-таки существуют. Например, бренд Fairphone сделал из этого главную фишку. Их аппараты собираются почти без клея, а замена батарейки занимает пару минут.

Согласно статистике, в 2025 году продажи Fairphone выросли на целых 42%, достигнув 145 тысяч штук. Звучит здорово, пока не вспомнишь, что мировой рынок смартфонов измеряется миллиардом устройств в год.

Здесь кроется главная ловушка: на словах в опросах мы все хотим съемную батарею. Но когда в магазине лежат два аппарата, мы видим технический компромисс. Один телефон толще, дороже и с батареей на 4400 мА·ч, зато с открывающейся крышкой. Другой — тонкий, с роскошной камерой и аккумулятором на 6000 мА·ч. И покупатель предсказуемо голосует рублем за второй вариант.

Что касается пресловутого запланированного устаревания, то экономический интерес здесь действительно присутствует. Брендам выгоднее, чтобы через три года вы купили новый телефон, а не меняли батареи за пару тысяч рублей. Но это скорее приятный для корпораций финансовый бонус, чем изначальный тайный сговор.

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Какими станут смартфоны в будущем

Современные процессоры и экраны могут служить пять-семь лет, не теряя актуальности. А вот аккумулятор за эти годы неизбежно устаревают и перестают держать заряд.

По данным 9to5Google, в 2027 году в Евросоюзе вступят в силу новые правила, требующие от брендов упростить замену аккумуляторов обычными инструментами. Означает ли это возврат к хрупким пластиковым защелкам из нулевых? Точно нет. Для гаджетов с хорошей водозащитой и долговечными батареями сделают исключения.

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Но рынок уже начал плавно меняться. Специалисты iFixit хвалят новые флагманы за появление специальных язычков для более легкого извлечения ячеек питания. Скорее всего, индустрия придет к разумному компромиссу: аккумулятор будет скрыт под панелью на нескольких винтах, и его можно будет поменять обычной отверткой за пару минут без промышленного фена и риска проткнуть оболочку. Телефоны останутся красивыми и монолитными, но батарея вновь станет тем, чем и должна быть — обычной расходной деталью.