SIM-карта может захватить контроль над смартфоном, а вы ничего не заметите

Мы привыкли думать, что SIM-карта — это просто кусочек пластика с чипом, который хранит номер телефона. Но на деле это маленький компьютер, способный отдавать команды вашему устройству. И, как выяснили исследователи, при определённых условиях он может работать не на вас, а против вас. Причём даже более современная eSIM не защищена полностью — у неё тоже есть свои слабые места.

Почему безобидный с виду чип оказался проблемой

На конференции по кибербезопасности USENIX WOOT 2026 в Балтиморе специалисты из Университета Бирмингема и фирмы Fuzzware показали, что вредоносная или взломанная SIM-карта — вполне реальная и при этом почти забытая угроза. Через неё можно незаметно получить контроль над смартфоном, зарядной станцией электромобиля и даже промышленным оборудованием.

Причина оказалась необычной: это не ошибка программиста и не случайная дыра в коде, а штатная функция под названием Proactive SIM. Она позволяет самой SIM-карте отдавать команды модему устройства — той части, которая отвечает за связь.

Для этого используются так называемые AT-команды. Их придумали ещё в 1980-х для управления модемами телефонного интернета. Прошло больше сорока лет, а они до сих пор используются в сотовом оборудовании. Если SIM-карта отправляет такую команду, модем просто послушно её выполняет — без вопросов и без спроса у владельца.

То есть проблема связана не с каким-то отдельным багом, а с возможностями, которые изначально заложены в стандарты сотовой связи. Именно поэтому такой сценарий долго оставался без особого внимания. Похожая история уже была с критической уязвимостью USB-интерфейса, где опасными оказались базовые возможности самого стандарта.

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Что смогли сделать исследователи с обычным смартфоном

Чтобы проверить, насколько всё серьёзно, команда собрала собственный инструмент под названием CATana и протестировала 26 реальных устройств: 18 обычных смартфонов и 8 сотовых модулей, встроенных в подключённые автомобили и зарядки для электрокаров. Разные производители, разные операционные системы.

Через связку «SIM — модем» исследователям удалось управлять устройствами без каких-либо действий со стороны владельца. В частности, они смогли:

запускать на устройстве произвольный код;

красть уникальные идентификаторы «железа»;

заставлять заблокированный Android-телефон открывать вредоносные ссылки;

понижать защиту связи с 4G до устаревшего и уязвимого 2G;

удалённо отключать или полностью выключать устройство.

Всё это исследователи продемонстрировали на реальных устройствах, а не в теории. Причём подобный взлом легко пропустить: у него могут быть только косвенные признаки взлома телефона.

Чем рискуют зарядки для электромобилей и умная техника

Но смартфонами проблема не ограничивается. Куда серьёзнее угроза для техники, на которой держится инфраструктура городов. Промышленные роутеры, зарядные станции для электромобилей и системы беспилотных машин обычно защищают как крепость: закрывают USB-порты, блокируют удалённый доступ к прошивке.

И при этом почти все они оставляют нараспашку один вход — слот для SIM-карты. Причём злоумышленнику даже не обязательно физически вставлять «плохую» симку. Опасная SIM может попасть в устройство несколькими путями:

через заражённое обновление ПО самой SIM-карты;

через недобросовестного оператора связи, злоупотребляющего платформами удалённого управления;

через подмену ещё на этапе производства — в цепочке поставок.

То есть под угрозой оказывается не только личный телефон, но и вся «умная» техника вокруг. И это общая проблема подключённой электроники: среди самых незащищённых от взлома устройств хватает вполне привычной техники.

Что уже делают производители и что это значит для вас

Есть и хорошая новость: исследователи не выложили находки в открытый доступ на радость мошенникам. Они тихо передали данные производителям чипов, вендорам устройств и отраслевой ассоциации GSMA. После этого ключевые игроки начали выпускать обновления и защищённые настройки, чтобы нейтрализовать вредоносные AT-команды.

Проблему так долго не замечали по простой причине: SIM-карты почти никогда не учитывают в моделях угроз. О них просто не думают как об источнике опасности. Сейчас, по словам исследователей, отношение отрасли наконец начинает меняться.

Какой вывод сделать обычному пользователю? Здесь работают те же правила цифровой безопасности: ставьте обновления системы, как только они приходят, и не вставляйте в телефон случайные или подозрительные SIM-карты неизвестного происхождения.

Пока свежие защитные патчи не дойдут до каждого смартфона и каждой умной зарядки, такой способ атаки нельзя окончательно списывать со счетов.

Исследование показывает, что опасные дыры могут прятаться не только в новых технологиях, но и в старых деталях, которым годами никто не уделял особого внимания.