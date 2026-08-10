Для чего в России снова хотят запустить дирижабли

В Сибири предложили возродить дирижабли для доставки грузов. Идея звучит как деградация, потому что этот вид транспорта использовался только в начале 20 века. Но у этой идеи есть вполне прагматичное обоснование. Дело в том, что на огромных территориях за Уралом до сих пор нет нормальных дорог, а самолеты слишком дороги. Власти уже обсуждают этот проект, и он может изменить логистику в самых труднодоступных регионах.

Проблема с грузоперевозками в Сибири

В России есть регионы, где грузоперевозки это сплошная головная боль. Например, в Омской области раскинулись огромные степи, тянуть через которые асфальт или рельсы это долго и дорого.

Еще сложнее ситуация в Республике Тыва. У этого региона до сих пор нет собственной железнодорожной ветки, которая связывала бы его с Транссибом, как нет и прямого транспортного коридора в Монголию.

Чтобы проложить пути на юг, нужны колоссальные инвестиции. При этом текущий объем грузов просто не окупит такие вложения. Вот и получается, что без инфраструктуры экономика не растет, а строить инфраструктуру невыгодно. Чтобы решить проблему доставки необходимых товаров, пришлось искать альтернативу на небе.

На поверхности Сибири обнаружены загадочные полосы. Что это такое?

Возвращение дирижаблей в России

Кажется, в сфере тяжелой логистики готовится возрождение экономичного транспорта. Председатель исполкома ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников подсчитал, что флот всего из двух десятков грузовых дирижаблей обойдется дешевле, чем прокладка новой железной дороги. Об этом рассказали авторы сайта Сибирский Новостной.

Воздушному судну не нужны мосты через реки или регулярный ремонт асфальта. Ему достаточно подготовленной площадки для погрузки и разгрузки. Дирижабли значительно экономичнее вертолетов, потому что они могут брать на борт гораздо больше груза, а топлива расходуют в разы меньше за счет того, что подъемная сила создается легким газом, а не постоянной работой мощных двигателей.

Современные дирижабли лучше старых

Многие помнят из истории, что старые дирижабли были неповоротливыми. Они критически зависели от силы ветра, а для их безопасной посадки и швартовки к специальной мачте требовалась слаженная работа десятков людей на земле.

Современные технологии кардинально изменили эту картину. Ученые из Института теплофизики Сибирского отделения РАН разработали инновационную систему управления для воздушных судов нового поколения.

Новая технология позволяет огромному аппарату:

стабильно зависать в воздухе над нужной точкой;

свободно двигаться боком при необходимости;

сохранять полную устойчивость даже у самой земли во время погрузочных работ.

В мире уже существуют аналогичные системы, но отечественную разработку сибирские физики называют более эффективной и надежной.

Дирижабли в других странах

Идея использовать дирижабли для перевозки грузов не является исключительно сибирской инициативой. Как отмечает то же издание «Сибирский Новостной», интерес к этому виду транспорта сейчас активно возвращается во всем мире.

В США, Китае и странах Европы уже вовсю проектируют как грузовые, так и пассажирские аппараты на базе аэростатных технологий. Они занимают идеальную нишу между дорогой самолетной авиацией и медленным наземным транспортом.

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Для сибирских пространств, где плотность населения невелика, а дорожная сеть развита слабо, современные дирижабли могут стать самым логичным и реальным способом связать отдаленные районы с цивилизацией.