Почему подтаявшее мороженое слаще, хотя сахара в нём столько же

Достаёшь мороженое из морозилки, пробуешь — вкусно, но сладость не такая уж яркая. А стоит ему немного подтаять, как вкус становится насыщеннее, иногда даже приторным. Хотя сахар никто не подсыпал. У холода есть и другой фокус — «заморозка мозга» после слишком большого кусочка. Но со сладостью всё ещё любопытнее: дело в том, как язык и нос воспринимают десерт.

Холод приглушает сладкий вкус

На языке находятся вкусовые клетки, которые распознают сахар и передают сигналы мозгу. Сильное охлаждение может ослаблять восприятие сладости. Когда мороженое согревается во рту, вкус становится заметнее. Количество сахара в порции при этом не меняется — меняется наша чувствительность к нему.

Именно поэтому один и тот же продукт при разных температурах может казаться совершенно разным. Ледяная газировка освежает, а тёплая нередко кажется слишком сладкой. С мороженым похожая история, только к температуре добавляется ещё и его необычная структура.

Учёные сравнили четыре температуры одного десерта

В 2025 году исследователи проверили этот эффект на 22 добровольцах. Им давали ванильный заварной десерт в четырёх вариантах: замороженном (около −3 °C), охлаждённом (около 5 °C), комнатной температуры (24 °C) и тёплом (около 59 °C). А инфракрасная камера измеряла температуру поверхности языка.

Тёплый десерт участники оценили как заметно более сладкий, чем замороженный: 20,5 против 13,3 балла по шкале интенсивности вкуса. Чем теплее становился язык, тем сильнее в среднем ощущались сладость и ваниль, хотя связь оказалась довольно слабой.

Важный нюанс: изучали не магазинный пломбир, а заварной десерт. Поэтому утверждать, что любое мороженое при таянии становится слаще на определённый процент, нельзя. Но сам эффект температуры вполне реален.

При таянии сильнее раскрывается и аромат

Мороженое — это не просто замёрзшее молоко с сахаром. В нём есть кристаллики льда, жир, мельчайшие пузырьки воздуха и ароматические вещества. Пока десерт очень холодный, ароматы высвобождаются медленнее. При таянии они легче достигают носа, в том числе изо рта во время еды. Это подтверждают исследования мороженого.

А мозг воспринимает вкус и запах вместе. Поэтому чуть размягчившийся пломбир может казаться более сливочным, ванильным или шоколадным. Причём запах ванили сам по себе способен усиливать ощущение сладости. Получается двойной эффект: язык лучше чувствует сахар, а нос — аромат.

А вы уже подписаны на наш канал в MAX? Если нет, самое время это сделать!

Почему сахар нельзя просто убрать из рецепта

Казалось бы, если растаявшее мороженое такое приторное, почему бы производителям не класть меньше сахара? Потому что сахар нужен ещё и для правильной консистенции. Он влияет на замерзание смеси, образование льда и мягкость готового десерта. Без него вместо нежного пломбира можно получить куда более твёрдую и ледянистую массу.

Поэтому холодное мороженое делают с расчётом на то, как оно будет ощущаться именно замороженным. Когда оно полностью растает, баланс вкуса меняется — и сладость, которая раньше ощущалась слабее, выходит на первый план.

Немного подтаять — хорошо, растаять полностью — уже нет

Для более яркого вкуса не нужно превращать мороженое в молочный коктейль. Достаточно подождать несколько минут, чтобы шарик слегка размягчился и ложка входила без усилий. Тут и аромат выразительнее, и привычная кремовая текстура ещё на месте.

А вот растаявшую упаковку лучше не убирать обратно в морозилку. При повторной заморозке меняется структура, появляются более крупные кристаллы льда. Если мороженое долго стояло в тепле, возникает и риск размножения бактерий.

Полностью размороженный продукт специалисты рекомендуют выбрасывать, на что у многих просто не поднимается рука. Кстати, признаки неправильного хранения можно заметить ещё при покупке.