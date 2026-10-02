Хотите начать новую жизнь? Не ждите 1 января

Рамис Ганиев

Многие обещают себе начать новую жизнь с 1 января. Но в психологии привычек есть доводы в пользу другого срока: в сентябре и октябре менять что-то в жизни часто проще, чем после праздников. Речь не о том, что зима плоха, а осень идеальна, ведь в этот период многие люди даже впадают в хандру. Просто у осени совпадает сразу несколько условий, которые помогают начать.

Календарь лежит на осенних листьях

Календарь лежит на осенних листьях

Сентябрь работает как второй Новый год

Психологи называют это эффектом нового старта. Мы делим свою жизнь на главы: до дня рождения и после, старая работа и новая, прошлый год и этот. Такая граница помогает отделить себя сегодняшнего от вчерашнего, который ленился и откладывал спорт. Исследовательница поведения Кэти Милкман с коллегами выяснила, что после таких рубежей люди чаще берутся за свои цели. Причём это не обязательно 1 января: работает и начало недели, месяца, учебного года или день рождения.

Для большинства из нас много лет подряд 1 сентября являлось днем знаний и открывало новый большой цикл: другой класс, новое расписание, новые предметы и учителя. Поэтому и во взрослом возрасте начало осени часто ощущается как начало нового сезона. 1 января говорит мозгу, что начался новый календарный год. Сентябрь сообщает кое-что более полезное: лето закончилось, начинается рабочая пора.

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Осенью и так меняется весь распорядок

Привычки сильно зависят от обстановки. Пришёл с работы, переоделся, лёг на диван. Через какое-то время решать уже ничего не нужно: одно действие само тянет за собой следующее. Поэтому менять привычку трудно не из-за слабой силы воли, а потому, что вокруг остаются те же самые подсказки, которые запускают старое поведение.

После лета эти подсказки у многих меняются и без нашего участия. Заканчиваются отпуска, дети идут в школу, человек снова встаёт по будильнику, рабочий график опять становится постоянным, а поездок и спонтанных планов меньше. Новую деталь проще встроить в распорядок, который и так перестраивается. Например, если с сентября вы снова каждый день выходите из дома в восемь утра, правило «после работы полчаса гуляю пешком» приживётся легче, чем посреди отпуска.

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Новая привычка сразу проходит проверку буднями

У январского старта есть неочевидная проблема: человек собирается начать обычную новую жизнь в совсем необычных условиях. В новогоднюю ночь он обещает себе правильно питаться, рано ложиться и тренироваться каждый день. А потом на несколько дней приходят гости, застолья, сериалы и подъём к обеду. Роспотребнадзор отмечает, что за длинные новогодние выходные у людей часто сбиваются сон, питание и физическая активность. Минздрав тоже пишет, что после каникул многим приходится заново привыкать к рабочему режиму сна.

Осенью всё наоборот. Решили бегать по вечерам и сразу видите, получается ли это после настоящего рабочего дня. Решили готовить дома и пробуете это в обычную рабочую неделю. Если привычка пережила сентябрьский понедельник с пробками, работой и домашними делами, это гораздо более честная проверка, чем идеальная зарядка 2 января, когда никуда не нужно спешить.

До праздников хватает времени закрепить привычку

Популярная цифра «привычка формируется за 21 день» — это миф. В обзоре исследований 2024 года, медианное время, то есть типичный срок, составило 59–66 дней. Разброс при этом огромный: у одних людей и действий на это уходило несколько дней, у других почти год.

А теперь посмотрите на календарь. Если начать в сентябре или в начале октября, до новогодних праздников остаётся примерно два-три месяца обычной жизни. Вместо размытого «в следующем году займусь спортом» получается конкретное «до Нового года по вторникам и четвергам хожу в зал». Тогда Новый год становится не стартом, а первой контрольной точкой: к декабрю уже видно, сколько прочитано книг или как изменился режим сна.

Мужчина бегает в парке среди осенних деревьев вечером

Мужчина бегает в парке среди осенних деревьев вечером

Осенью проще выбрать одну цель вместо десяти

Лозунг «новый год — новый я» обычно оборачивается длинным списком: похудеть, бегать, бросить сладкое, учить язык, больше зарабатывать, ложиться в 23:00 и меньше сидеть в телефоне. Каждый пункт требует менять поведение, а все вместе они требуют перестроить полжизни. Советы специалистов сводятся к обратному: ставить реалистичные цели и выбирать одну-две задачи, а не всё сразу.

Осенью такого давления почти нет. Никто не ждёт, что 1 сентября человек одновременно станет спортсменом, полиглотом и любителем медитировать в пять утра. Поэтому проще пообещать себе что-то одно, например ходить пешком после работы. Когда это войдёт в привычку, можно добавить следующее.

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Новый год тоже работает, но лучше сделать его проверкой

1 января остаётся сильной точкой отсчёта: эффект нового старта существует, и желание что-то поменять после праздников нельзя назвать самообманом. Ошибка скорее в том, что одной дате придают слишком большое значение. Новую главу можно начать и 1 октября, и в понедельник, и в день рождения, и после отпуска.

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У осени просто удачно сходятся четыре условия: ощущение новой главы, перестройка распорядка, несколько спокойных месяцев впереди и отсутствие праздничной суеты. Поэтому разумнее перевернуть привычную схему: начать осенью, а к Новому году посмотреть, что получилось. Если не получилось, это тоже полезно знать: первую попытку можно скорректировать уже с запасом в два месяца.

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