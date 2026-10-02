Хотите начать новую жизнь? Не ждите 1 января

Многие обещают себе начать новую жизнь с 1 января. Но в психологии привычек есть доводы в пользу другого срока: в сентябре и октябре менять что-то в жизни часто проще, чем после праздников. Речь не о том, что зима плоха, а осень идеальна, ведь в этот период многие люди даже впадают в хандру. Просто у осени совпадает сразу несколько условий, которые помогают начать.

Сентябрь работает как второй Новый год

Психологи называют это эффектом нового старта. Мы делим свою жизнь на главы: до дня рождения и после, старая работа и новая, прошлый год и этот. Такая граница помогает отделить себя сегодняшнего от вчерашнего, который ленился и откладывал спорт. Исследовательница поведения Кэти Милкман с коллегами выяснила, что после таких рубежей люди чаще берутся за свои цели. Причём это не обязательно 1 января: работает и начало недели, месяца, учебного года или день рождения.

Для большинства из нас много лет подряд 1 сентября являлось днем знаний и открывало новый большой цикл: другой класс, новое расписание, новые предметы и учителя. Поэтому и во взрослом возрасте начало осени часто ощущается как начало нового сезона. 1 января говорит мозгу, что начался новый календарный год. Сентябрь сообщает кое-что более полезное: лето закончилось, начинается рабочая пора.

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Осенью и так меняется весь распорядок

Привычки сильно зависят от обстановки. Пришёл с работы, переоделся, лёг на диван. Через какое-то время решать уже ничего не нужно: одно действие само тянет за собой следующее. Поэтому менять привычку трудно не из-за слабой силы воли, а потому, что вокруг остаются те же самые подсказки, которые запускают старое поведение.

После лета эти подсказки у многих меняются и без нашего участия. Заканчиваются отпуска, дети идут в школу, человек снова встаёт по будильнику, рабочий график опять становится постоянным, а поездок и спонтанных планов меньше. Новую деталь проще встроить в распорядок, который и так перестраивается. Например, если с сентября вы снова каждый день выходите из дома в восемь утра, правило «после работы полчаса гуляю пешком» приживётся легче, чем посреди отпуска.

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Новая привычка сразу проходит проверку буднями

У январского старта есть неочевидная проблема: человек собирается начать обычную новую жизнь в совсем необычных условиях. В новогоднюю ночь он обещает себе правильно питаться, рано ложиться и тренироваться каждый день. А потом на несколько дней приходят гости, застолья, сериалы и подъём к обеду. Роспотребнадзор отмечает, что за длинные новогодние выходные у людей часто сбиваются сон, питание и физическая активность. Минздрав тоже пишет, что после каникул многим приходится заново привыкать к рабочему режиму сна.

Осенью всё наоборот. Решили бегать по вечерам и сразу видите, получается ли это после настоящего рабочего дня. Решили готовить дома и пробуете это в обычную рабочую неделю. Если привычка пережила сентябрьский понедельник с пробками, работой и домашними делами, это гораздо более честная проверка, чем идеальная зарядка 2 января, когда никуда не нужно спешить.

До праздников хватает времени закрепить привычку

Популярная цифра «привычка формируется за 21 день» — это миф. В обзоре исследований 2024 года, медианное время, то есть типичный срок, составило 59–66 дней. Разброс при этом огромный: у одних людей и действий на это уходило несколько дней, у других почти год.

А теперь посмотрите на календарь. Если начать в сентябре или в начале октября, до новогодних праздников остаётся примерно два-три месяца обычной жизни. Вместо размытого «в следующем году займусь спортом» получается конкретное «до Нового года по вторникам и четвергам хожу в зал». Тогда Новый год становится не стартом, а первой контрольной точкой: к декабрю уже видно, сколько прочитано книг или как изменился режим сна.

Осенью проще выбрать одну цель вместо десяти

Лозунг «новый год — новый я» обычно оборачивается длинным списком: похудеть, бегать, бросить сладкое, учить язык, больше зарабатывать, ложиться в 23:00 и меньше сидеть в телефоне. Каждый пункт требует менять поведение, а все вместе они требуют перестроить полжизни. Советы специалистов сводятся к обратному: ставить реалистичные цели и выбирать одну-две задачи, а не всё сразу.

Осенью такого давления почти нет. Никто не ждёт, что 1 сентября человек одновременно станет спортсменом, полиглотом и любителем медитировать в пять утра. Поэтому проще пообещать себе что-то одно, например ходить пешком после работы. Когда это войдёт в привычку, можно добавить следующее.

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Новый год тоже работает, но лучше сделать его проверкой

1 января остаётся сильной точкой отсчёта: эффект нового старта существует, и желание что-то поменять после праздников нельзя назвать самообманом. Ошибка скорее в том, что одной дате придают слишком большое значение. Новую главу можно начать и 1 октября, и в понедельник, и в день рождения, и после отпуска.

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У осени просто удачно сходятся четыре условия: ощущение новой главы, перестройка распорядка, несколько спокойных месяцев впереди и отсутствие праздничной суеты. Поэтому разумнее перевернуть привычную схему: начать осенью, а к Новому году посмотреть, что получилось. Если не получилось, это тоже полезно знать: первую попытку можно скорректировать уже с запасом в два месяца.