Что не так с вашим питомцем в сентябре: причина может быть в школе

Первого сентября жизнь меняется не только у школьников: собаки и кошки тоже переживают конец каникул. Дом внезапно пустеет на полдня, прогулки становятся короче, а внимания хозяев — меньше, и питомец может отреагировать на это тревогой и плохим поведением. Ветеринары считают эту перестройку одной из самых непростых для домашних животных за весь год, но подчёркивают: сгладить её несложно. Достаточно нескольких привычек, которые займут у семьи не больше получаса в день.

Питомцу никто не объяснил, что каникулы кончились

Всё лето собака или кошка жили по щедрому расписанию: дети дома, кто-то постоянно рядом, гуляют часто и долго, играют по первому требованию. В сентябре всё это исчезает в один день. Подъём раньше, дом с утра пустой, вечером все уставшие и заняты уроками.

Животные сталкиваются сразу с тремя изменениями:

прогулок и физической нагрузки становится меньше; внимание хозяев — непредсказуемым: то час игры, то два дня почти без общения; и самое неприятное — у некоторых собак и кошек проявляется сепарационная тревога, то есть паника от одиночества: скулёж, порча вещей, лужи в неположенных местах.

У школьника хотя бы есть уроки, друзья и перемены, которые заполняют день. У питомца на восемь часов остаётся только тишина и входная дверь, за которой все скрылись. Скучать он умеет не хуже нас, а вот развлекать себя — не очень.

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Уставший пёс не грызёт обувь

Самый простой рецепт — сделать так, чтобы животное к моменту вашего ухода уже хотело отдыхать. Ветеринары советуют выгулять и вымотать собаку до выхода из дома: активная прогулка, пробежка, игра с мячом. Уставший пёс с большей вероятностью проспит половину дня, чем начнёт искать приключений.

Второй пункт — занятие на время одиночества. Подойдёт нюхательный коврик (тканевый коврик со складками, в которых спрятан корм), игрушка-головоломка с лакомством внутри или домашний квест: разложите по квартире кусочки корма, чтобы питомец их искал. Поиск еды по запаху — естественное дело и для собак, и для кошек, и оно хорошо утомляет голову.

И не забудьте про миску со свежей водой — банально, но именно в суете сборов о ней забывают чаще всего. При этом не все животные страдают в одиночестве: многие, по наблюдениям ветеринаров, в пустом доме просто ложатся спать и прекрасно себя чувствуют. Скука грозит любому, а вот тревога — нет.

Прощаться нужно быстро и без лишнего шума

Здесь совет прозвучит парадоксально, но чем меньше эмоций при уходе и возвращении, тем лучше для животного. Долгие обнимашки на пороге, жалобное «ну потерпи, мы скоро», радостный визг при встрече — всё это превращает уход и приход в событие, которого питомец с напряжением ждёт весь день.

Идеальный вариант — вообще никак не реагировать: не смотреть животному в глаза, не сюсюкать высоким голосом, просто выйти и так же спокойно вернуться. Если совсем тяжело, допустимо короткое поглаживание без лишних слов. Смысл в том, чтобы для собаки или кошки ваш выход за дверь стал таким же обыденным делом, как поход в ванную.

Сложнее всего это даётся детям, особенно младшим: им хочется обнять собаку перед школой и получить порцию радости после. Поэтому правила стоит объяснить ребёнку заранее и потренировать ложные выходы: всей семьёй спокойно собраться, выйти за дверь на минуту-две и вернуться без фанфар. Несколько таких репетиций, и животное перестаёт воспринимать дверь как эмоциональные качели.

Щенок терпит три часа, взрослая собака — шесть

Человек не может не ходить в туалет целый школьный день, и собака тоже. Ветеринары дают такие ориентиры:

щенка до полугода нельзя оставлять одного дольше 3 часов ,

, взрослую собаку — дольше 6 часов ,

, пожилую собаку нельзя оставлять дольше примерно 4 часов, потому что с возрастом в туалет хочется чаще.

Обычный учебный день с продлёнкой в эти рамки не вписывается.

Если никто из семьи не может вернуться в середине дня, придётся звать помощь. Варианты: договориться с соседом или родственником, нанять выгульщика или отдать собаку на день в зоогостиницу с дневным пребыванием. Главное, чтобы график прогулок и туалета оставался стабильным — для собаки это важнее, чем компания.

Кошек выгуливать не нужно, но и у них есть слабое место: чистота лотка. Простое правило — убирать лоток утром, до ухода в школу и на работу. В грязный лоток кошка может просто не пойти, и тогда лужу вы найдёте где-нибудь ещё.

Готовиться лучше до первого сентября

Если питомец переживает сентябрь тяжело — воет, отказывается есть, портит вещи, — имеет смысл поговорить с ветеринаром. Врач объяснит, что поменять в обстановке дома и в расписании, и подскажет, что лучше сделать именно в вашем случае. Начинать стоит заранее: тогда в самые суматошные недели у семьи будет одной заботой меньше.

Главное — не ждать, что питомец сам привыкнет к новому режиму. Немного нагрузки утром, спокойное прощание, вовремя убранный лоток и помощь с прогулкой днём помогут сделать переход от каникул к учебному году гораздо спокойнее. Ну и маленькая народная хитрость напоследок, о которой забывают все ветеринарные источники: заведите питомцу друга. Когда он не один, ему не так скучно и одиноко. И даже когда вы дома, он будет требовать меньше внимания — проверено лично.