Скучают ли кошки, когда вы уезжаете в отпуск?

Кошка может спокойно проводить по полдня в шкафу и не приходить на зов, а оставшись одна дома, заниматься своими делами. Но это не значит, что человек ей безразличен. Кошки замечают отсутствие хозяина и могут скучать, даже если выражают привязанность не так заметно, как собаки. Не ждите, что питомец обязательно встретит вас бурной радостью. Иногда разлука проявляется иначе: кошка портит мебель, становится замкнутой или после возвращения хозяина какое-то время держится в стороне.

Почему кошки привязываются к хозяевам

Кошек часто считают необщительными одиночками. Но поодиночке они в основном охотятся, а дома вполне способны создавать прочные связи с людьми и другими животными.

Кошачьи знаки внимания не всегда бросаются в глаза. Питомец может не сидеть на руках, а лишь устраиваться рядом на диване или находиться с вами в одной комнате. Для кошки это тоже общение. Даже то, с кем кошка выбирает спать, часто говорит о доверии и привязанности.

Когда хозяин уезжает, у кошки меняется не только количество общения, но и весь привычный распорядок. Поэтому разлука может вызвать стресс, скуку или растерянность. Реакция зависит от характера конкретной кошки: одна станет искать внимания у другого человека, а другая спрячется и будет избегать контакта.

Как понять, что кошка скучает: признаки одиночества

Кошка не может сказать, что скучала, поэтому приходится следить за её поведением. На одиночество могут указывать порча мебели и замкнутость, а иногда кошка вдруг начинает громко мяукать, особенно если раньше она так себя не вела.

После вашего возвращения кошка может:

прятаться и избегать общения;

вести себя более беспокойно;

царапать мебель и другие предметы;

не сразу возвращаться к обычным привычкам.

Демонстративное равнодушие тоже не означает, что питомец ничего не заметил. Некоторым кошкам нужно время, чтобы снова почувствовать себя в безопасности и вернуться к привычному общению.

Как подготовить кошку к вашему отпуску

Самое важное — по возможности оставить животное дома. Знакомая обстановка снижает стресс: вокруг остаются привычные запахи, укрытия, миски, когтеточки и любимые места для сна.

Гостиница для животных может быть удобной для человека, но для кошки переезд часто становится дополнительным испытанием. К отсутствию хозяина добавляются незнакомое помещение, чужие люди и животные — всё то, чего кошки часто боятся. Поэтому лучше найти человека, который будет приходить домой, а ещё лучше — уже знакомого питомцу.

Перед отъездом стоит всё продумать:

попросить человека не только кормить кошку и убирать лоток, но и играть с ней;

сохранить привычное время кормления и игр;

оставить доступ к игрушкам, когтеточке или кошачьему дереву;

положить в любимом месте ношеную вещь с вашим запахом;

при необходимости включать радио или телевизор на небольшой громкости;

рассмотреть успокаивающий диффузор с кошачьими феромонами.

Такие меры не заменят хозяина, но помогут сохранить привычный распорядок кошки и не позволят ей остаться совсем без общения.

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Почему кошка игнорирует хозяина после разлуки

После отпуска кошка может не выбежать вам навстречу. Сначала она нередко наблюдает издалека, обнюхивает вещи или ведёт себя так, будто ничего особенного не произошло.

Пусть питомец подойдёт сам и не навязывайте объятия — не все кошки любят, когда их обнимают. Спокойное внимание и привычные игры помогут быстрее восстановить прежний контакт.

Кошки кажутся самодостаточными, но отпуск хозяина для них не проходит незамеченным. Лучше оставить питомца в своём привычном доме, сохранить его режим и найти человека, который обеспечит не только полную миску, но и живое общение.