Почему лапы собак пахнут попкорном?

Стоит псу уютно развалиться рядом, как хочется обнять и поцеловать питомца. Но тут нос улавливает странный запах: будто кто-то открыл пачку кукурузных чипсов или приготовил попкорн. Причём пахнут именно лапы, даже если собаку недавно искупали. И самое удивительное — такой запах бывает у совершенно здоровых собак. У него даже есть собственное название!

Запах чипсов создают обычные кожные бактерии

На коже любой собаки живут бактерии и дрожжевые грибки. Это естественная микрофлора, которая обычно никак не мешает животному. Но микроорганизмы перерабатывают вещества на поверхности кожи и выделяют соединения с характерным запахом. Иногда он удивительно напоминает жареную кукурузу.

Среди возможных виновников ветеринары называют бактерии Pseudomonas и Proteus, а также дрожжевые грибки Malassezia. Правда, какие именно микроорганизмы создают этот аромат, пока точно не установлено.

В англоязычном интернете явление прозвали Frito feet — «чипсовые лапки», по названию популярных кукурузных чипсов Fritos.

Сам по себе запах попкорна или чипсов не означает, что у собаки инфекция. И кукуруза в корме здесь обычно ни при чём.

Кстати, у людей бактерии тоже создают весьма неожиданные ароматы. Мы уже рассказывали, почему ноги пахнут сыром. Просто у собак своя микрофлора и свой набор запахов.

Между пальцами создаются идеальные условия для микробов

Почему же пахнут именно лапы, а не вся собака? Дело в том, что на подушечках находятся потовые железы. Собаки охлаждаются главным образом благодаря учащённому дыханию с открытой пастью, но через лапы они тоже выделяют пот.

А между пальцами тепло, влажно и мало воздуха. Шерсть дополнительно удерживает влагу. Для бактерий и грибков это почти идеальное место, особенно после прогулки по мокрой траве или в дождливую погоду.

Если собака часто облизывает лапы, влажности становится ещё больше. Поэтому запах может усиливаться после прогулок, в жару и при повышенной влажности.

При этом у одной собаки аромат едва заметен, а у другой чувствуется довольно отчётливо. Многое зависит от особенностей кожи, количества шерсти между пальцами и состава микрофлоры.

Резкая перемена запаха может говорить о проблемах

Здесь важно отличать привычный аромат от тревожного. Если лапы всегда слегка пахли попкорном, кожа чистая, а собаку ничего не беспокоит, волноваться обычно не о чем.

Но если запах внезапно стал очень сильным, кислым, гнилостным или просто непривычным, стоит внимательно осмотреть лапы. Особенно настораживают следующие признаки:

Покраснение и припухлость между пальцами.

Постоянное вылизывание или покусывание лап.

Ранки, корочки, мокнущие участки кожи или выделения.

Выпадение шерсти вокруг подушечек.

Хромота или нежелание наступать на лапу.

Такие изменения могут возникать при аллергии, раздражении кожи, бактериальной или грибковой инфекции. А хромота и попытки беречь лапу относятся к признакам боли у собак, которые нельзя игнорировать.

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Как предупреждают в Российской кинологической федерации, резкое изменение запаха вместе с повреждениями кожи — повод показать питомца ветеринару.

По одному запаху нельзя определить, какие именно микробы вызвали проблему. Поэтому самостоятельно лечить лапы противогрибковыми или антибактериальными средствами не стоит.

Избавляться от запаха попкорна специально не нужно

Если лапы здоровы, пытаться полностью уничтожить характерный аромат бессмысленно. Кожная микрофлора есть у каждой собаки, и избавляться от неё не требуется.

Но обычный уход поможет избежать лишней сырости и раздражения кожи. Ветеринары советуют придерживаться нескольких простых правил:

После прогулки удалять грязь водой или подходящими для собак салфетками без спирта и отдушек.

Тщательно высушивать лапы, особенно между пальцами.

При необходимости аккуратно подстригать слишком длинную шерсть между подушечками, лучше у грумера.

Не злоупотреблять шампунями и не использовать человеческие дезодоранты, духи и агрессивные антисептики.

Слишком частое мытьё с моющими средствами может раздражать кожу, а сильные ароматизаторы неприятны чувствительному собачьему носу.

Так что если ваш питомец иногда пахнет попкорном, а лапы выглядят здоровыми, можно ничего не предпринимать. У него просто есть собственный аромат — немного странный, зато вполне естественный.