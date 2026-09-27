Почему гуси летят клином, а не друг за другом

Осенью достаточно поднять голову, чтобы иногда увидеть почти идеальную букву V, плывущую по небу. Особенно часто так летят гуси, журавли и другие крупные перелётные птицы. А в период массовой миграции таких стай становится особенно много — мы уже рассказывали, кто и когда улетает на юг. Со стороны кажется, будто птицы просто выстроились за вожаком. На самом деле клин помогает стае тратить меньше сил на долгий перелёт, причём птицы используют воздушные потоки настолько точно, что человеку для такого понадобились бы приборы.

Клин работает как лестница из воздушных потоков

Когда гусь машет крыльями, воздух за ним движется не одинаково. Прямо позади птицы часть потока направлена вниз, а чуть в стороне от кончиков крыльев образуются участки восходящего воздуха. Вот туда и старается попасть следующий гусь. Он летит немного сзади и сбоку и получает дополнительную подъёмную силу от птицы впереди. Следующий делает то же самое — и постепенно получается знакомый клин.

Каждый гусь словно получает небольшой воздушный «толчок» от соседа впереди. Поэтому лететь всей стаей выгоднее, чем преодолевать тот же путь поодиночке. По современным данным, у следующих в строю крупных птиц экономия энергии может составлять примерно 10–14%. Точная цифра зависит от вида, расстояния между птицами, ветра и самого строя.

Прямо за хвостом лететь как раз невыгодно

Кажется логичным спрятаться строго за впереди летящей птицей, как велосипедист за другим гонщиком. У гусей всё иначе. Непосредственно сзади крылья первой птицы толкают воздух вниз. Поэтому выгодное место находится не строго позади, а позади и немного в стороне. Из таких смещённых позиций и складываются две расходящиеся линии клина.

Заодно этот строй помогает птицам видеть соседей и следить за движением стаи. А постоянно подстраивать скорость и направление им приходится очень быстро — вот тут мы рассказывали, как птицам удаётся не сталкиваться в воздухе, даже когда рядом летят десятки особей.

Первое место никто не занимает на всю дорогу

Птице на вершине клина помощи ждать неоткуда: перед ней чистый воздух, и всю работу приходится выполнять самой. Поэтому представление о единственном могучем «вожаке», который ведёт стаю тысячи километров, слишком красивое, чтобы быть правдой.

Передняя птица устаёт и со временем уступает место другой. Так нагрузка распределяется между членами стаи, а бывший лидер может переместиться назад и воспользоваться воздушными потоками соседей.

И лидер клина вовсе не обязательно единственный, кто знает дорогу. Во время миграции птицы используют сразу несколько ориентиров — Солнце, звёзды, ландшафт, магнитное поле Земли и накопленный опыт.

Птицы ещё и подстраивают взмахи крыльев

Просто занять хорошее место недостаточно. Птице приходится учитывать, в какой момент воздушная волна от соседнего крыла дойдёт до неё.

Наблюдения за перелётными ибисами показали, что птицы способны менять ритм взмахов так, чтобы пользоваться восходящим потоком и по возможности избегать нисходящего. А более свежее моделирование полёта канадских казарок подтвердило: даже небольшое изменение расстояния между соседями заметно меняет аэродинамическую выгоду.

То есть клин — не жёсткая фигура, а постоянно меняющийся строй. Птицы немного смещаются, растягивают его, сжимают и заново ищут удобное положение.

Гогот — это не группа поддержки

Есть популярная история: якобы гуси, летящие сзади, кричат, чтобы подбадривать уставшего лидера. Звучит красиво, особенно для тренинга по командной работе, но доказательств именно такого объяснения нет. Гуси действительно очень много переговариваются в полёте. Например, перелётные стаи снежных гусей перекликаются практически постоянно.

Крики помогают птицам поддерживать контакт внутри шумной и подвижной стаи. Они позволяют не потерять друг друга, особенно ночью или при плохой видимости, и участвуют в общей координации. А вот считать каждое «га-га» словами поддержки вроде «Давай, Вася, ещё немного!» всё-таки не стоит.

Кривой клин тоже работает

Гусиный строй почти никогда не выглядит как буква V, начерченная по линейке. Одна сторона бывает длиннее другой, вершина смещается, а иногда от клина остаются две неровные цепочки.

Никакой загадки здесь нет. Для аэродинамики важнее положение птицы относительно ближайшего соседа, а не симметрия всей стаи. Если справа оказалось больше гусей, правая сторона просто будет длиннее. Ветер, перестроение и смена лидера тоже постоянно меняют форму. Если вы видите, что клин над головой вдруг начал растягиваться, ломаться и через минуту собрался заново — с птицами всё в порядке. Они просто на ходу ищут наиболее удобное место в воздухе.

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И гуси здесь не уникальны. Клином или похожими эшелонами летают журавли, лебеди, пеликаны, бакланы и некоторые утки. У мелких птиц такой строй встречается гораздо реже: их воздушные следы быстрее распадаются, поэтому плотная V-образная форма даёт меньше пользы.