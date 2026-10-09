Почему у кошек именно 9 жизней, а не 7 или 10

Кошек считают предельно живучими созданиями. Даже если они падают с большой высоты, они приземляются на лапы, и, чаще всего, выживают. Отсюда и поговорка про девять жизней. Но откуда взялось это число и почему именно девять? У выражения есть исторические корни, и они уходят далеко в прошлое. А ещё есть причина, по которой кошки действительно часто выживают там, где другие не смогли бы.

Священные кошки Древнего Египта

У поговорки нет точной даты появления и автора. Британская энциклопедия объясняет её сразу тремя причинами: культурными верованиями, историческими преданиями и тем, что люди веками видели, насколько кошки ловкие и живучие.

Самые древние корни ведут в Египет. Там кошек считали божественными существами, связывали с богиней-защитницей Бастет и даже делали из них мумий. Некоторые авторы считают, что мысль о нескольких жизнях подсказали мифы о Бастет: богиня то становилась кошкой, то снова принимала человеческий облик и раз за разом появлялась вновь.

Есть и другая версия, более экзотическая. Египетский бог солнца Атум-Ра, по преданию, породил ещё восемь богов и сам иногда принимал облик кошки. Ра и восемь богов дают в сумме девять. Это только догадка, доказательств у неё нет.

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Шекспир и старая английская поговорка

В Европе первое надёжное упоминание девяти кошачьих жизней есть у Шекспира. В «Ромео и Джульетте», написанной в конце XVI века, Меркуцио называет Тибальта «королём котов» и грозится забрать одну из его девяти жизней. Раз зрители понимали шутку без пояснений, поговорка к тому времени уже была в ходу.

В английском фольклоре есть и более развёрнутая версия. Девять кошачьих жизней в ней делятся на три части: три года кошка играет, три бродит, а последние три сидит дома. Когда и где появилась эта присказка, неизвестно: скорее всего, её передавали из уст в уста. Похоже, речь в ней шла о кошачьем характере, а вовсе не о бессмертии.

Девять — счастливое число, но не везде

Почему жизней именно девять, а не пять или десять? Этому числу издавна приписывали особый смысл. У англосаксов, древних жителей Англии, девятка часто встречалась в законах и литературе. В Китае она символизирует долголетие, а в индуизме считается полным и божественным числом. Нумерологи добавляют ещё один довод: девять складывается из трёх троек, как и сама английская поговорка.

При этом у разных народов счёт свой. В Иране и Испании у кошки семь жизней, в арабских и турецких легендах — шесть. Число меняется, а сама мысль о том, что кошку трудно погубить, есть почти везде.

Рефлекс переворачивания: как кошка падает на лапы

Поговорку поддерживает и то, что люди видят своими глазами. Кошки умеют пережить падение, которое убило бы человека. У них есть врождённый рефлекс переворачивания: в падении кошка разворачивает тело и приземляется на лапы. Чтобы успеть перевернуться, ей нужно пролететь хотя бы около метра.

Затем кошка раскидывает лапы, и тело работает как небольшой парашют. Из-за этого предельная скорость падения у кошки около 97 км/ч, а у человека примерно 190 км/ч. Удар принимают сначала передние лапы, потом задние: они гасят энергию, как амортизаторы.

Отсюда парадокс, о котором писали ветеринары. В известном нью-йоркском исследовании 1987 года кошки, упавшие со второго по шестой этаж, часто травмировались сильнее, чем упавшие с большей высоты. Видимо, на небольшой высоте кошка ещё разгоняется и не успевает принять правильную позу.

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Высота опасна даже для самой ловкой кошки

Живучесть кошек — не миф, но и неуязвимыми их не назовёшь. В том же нью-йоркском исследовании изучили 132 кошки, упавшие с высотных домов. Выжили около 90%, но 37% из них понадобилась экстренная помощь.

В 2025 году вышла крупная работа, авторы которой разобрали 1125 случаев падения кошек с высоты в берлинской ветеринарной клинике за 2004–2013 годы. Выжили 87% животных, но без единой травмы обошлись лишь 3,7%. При падении с высоты до 21 метра выживали больше 80% кошек, а выше — примерно 60%.

У таких исследований есть важная оговорка. В статистику попадают только кошки, которых успели довезти до врача, поэтому реальная картина, скорее всего, мрачнее. Ветеринары даже придумали для подобных случаев отдельный термин — синдром высотного падения, а самые частые травмы при нём — переломы лап, челюсти и повреждения груди.

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От мифа о девяти жизнях есть вполне практичная польза: это повод проверить окна и балконы, если дома живёт кошка. Рефлекс переворачивания помогает ей пережить неудачный прыжок, но запасных жизней у неё нет.