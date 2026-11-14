Лягушки пьют воду, даже не открывая рта. Как это возможно?

Лягушка сидит в луже и даже не пытается сделать глоток. Кажется, просто отдыхает. А на самом деле она может прямо сейчас пить воду! Жабы, кстати, делают то же самое, хотя от лягушек заметно отличаются. И самое интересное — для такого «водопоя» им иногда даже лужа не нужна. Всё дело в одной необычной особенности их организма.

Вместо рта у лягушек работает живот

У большинства взрослых лягушек есть особая область кожи на нижней части живота и под задними лапами. Её называют «питьевым пятном». Как объясняют специалисты, именно через этот участок лягушки впитывают большую часть необходимой воды.

Кожа здесь тонкая, а под ней находится множество мелких кровеносных сосудов. Вода проходит через клетки, в том числе по специальным белковым каналам, и попадает в кровь.

Работает это благодаря осмосу — движению воды из одной среды в другую из-за разницы концентраций растворённых веществ. Получается настоящее питьё, только без глотания. Рот лягушке для этого практически не нужен.

Чтобы напиться, необязательно искать пруд

Самое удивительное, что лягушка может пополнить запас воды, просто сидя на влажной земле. Подойдёт мокрая почва, сырой мох или неглубокая лужа.

Для этого земноводное прижимает нижнюю часть тела к влажной поверхности и иногда надолго замирает. Со стороны кажется, будто лягушка ленится, а у неё в это время идёт полноценный «водопой». Причём скорость поглощения воды организм способен регулировать, что подтверждает исследование водного обмена у земноводных.

Но есть важный нюанс: кожа лягушки не только впитывает воду, но и теряет её. В сухую жаркую погоду влага быстро испаряется, поэтому животные ищут тенистые и сырые укрытия. Одной высокой влажности воздуха для полноценного восполнения запасов воды обычно недостаточно.

В организме есть собственная «фляжка» с водой

А вот ещё одна хитрость. Мочевой пузырь лягушки может служить резервуаром жидкости. В нём накапливается разбавленная моча, из которой при необходимости часть воды возвращается обратно в организм.

Такой механизм помогает земноводным переживать периоды, когда подходящего источника влаги поблизости нет. Некоторые виды, обитающие в засушливых районах, даже зарываются глубоко в землю и пережидают неблагоприятные условия почти без движения.

Но запасы не бесконечны. А когда наступают холода, стратегия выживания меняется: одни лягушки зимуют на дне водоёмов, другие прячутся в почве, под корнями и в норах.

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Почему такая кожа бывает опасной

Способность впитывать воду имеет обратную сторону. Через проницаемую кожу в организм лягушки могут попадать вредные вещества. Поэтому загрязнённые водоёмы, остатки удобрений, пестициды и хлор представляют для земноводных серьёзную опасность.

К тому же лягушки через кожу не только пьют, но и дышат. А значит, её повреждение может нарушить сразу несколько жизненно важных процессов. Например, существует опасный грибок, поражающий кожу лягушек. Он мешает нормальному водно-солевому обмену и способен привести к гибели животного.

Если вы держите лягушку в террариуме, вода для неё должна быть чистой, без хлора и токсичных примесей. Об этом предупреждают и ветеринарные специалисты.

И ещё одна неожиданность: даже лягушка может утонуть, если окажется в слишком глубокой ёмкости и не сможет выбраться наружу. Поэтому важны не только чистая вода, но и безопасный, пологий выход из неё.