Почему попугаи танцуют под музыку, а большинство животных — нет?

Попугаи не просто забавно двигаются под музыку. Некоторые из них действительно попадают в такт и даже меняют скорость движений, когда песня ускоряется или замедляется. Причём их этому никто не учил! Но почему кошки, собаки и другие животные не танцуют? И как чувство ритма связано с умением попугаев подражать человеческой речи?

Способность копировать звуки помогает управлять движениями

Попугаи умеют запоминать новые звуки и воспроизводить их. Для этого мозгу приходится тесно связывать слух с управлением голосовым аппаратом. Учёные предполагают, что такие связи могут помогать и в другом: подстраивать движения головы, лап и тела под музыку.

Мозг попугая способен связывать услышанный ритм с движением. Поэтому некоторые птицы начинают танцевать сами, без команд и специальной дрессировки. Правда, это пока научное объяснение, а не окончательно доказанный механизм.

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Какаду Снежок не просто качал головой, а менял темп

Знаменитый какаду по кличке Снежок прославился танцами под популярные песни. Когда исследователи ускоряли или замедляли музыку, он временами подстраивал под неё свои движения. А позже у него обнаружили 14 разных танцевальных движений: от кивков до поднятых лап и покачиваний корпусом.

Главное здесь не сами движения, а способность попадать в ритм даже при изменении темпа. Именно это отличает настоящий танец от случайных покачиваний. Причём Снежка не учили выполнять готовую хореографию.

Не все попугаи танцуют, но ритм замечают даже волнистые

В сентябре 2026 года исследователи выяснили, что самки волнистых попугаев охотнее слушают ритмичные звуки, чем тишину. Самцы такого устойчивого предпочтения не показали. Но речь шла о выборе звуков, а не о танцах: интерес к ритму ещё не означает умения двигаться под музыку.

А у какаду танцевальный репертуар оказался неожиданно богатым. В 2025 году учёные изучили 45 роликов и насчитали 30 видов движений. Правда, во время отдельного эксперимента птицы двигались похожим образом даже в тишине. Значит, не каждый «танец» обязательно вызван музыкой.

Другие животные тоже слышат ритм, но реагируют иначе

Собаки иногда подвывают под музыку, но это не то же самое, что танцевать в такт. В лаборатории крысы синхронизировали мелкие движения головы с музыкальными ударами. А обученная морская львица Ронан, как показало исследование 2025 года, попадала в ритм не хуже многих людей.

Так что считать остальных животных совсем «немузыкальными» нельзя. Но спонтанные танцы с разнообразными движениями и подстройкой под темп пока обнаружены только у попугаев.

Музыку для питомца лучше выбирать по его реакции

У животных бывают свои музыкальные предпочтения, поэтому универсальной песни, под которую затанцует любой попугай, нет. Включите негромкую мелодию на несколько минут и посмотрите, что будет. Если птица спокойно прислушивается или сама начинает двигаться, можно продолжить. Если пугается, мечется или пытается уйти, музыку лучше выключить.

И ещё один важный момент. Постоянные однообразные покачивания иногда бывают не танцем, а признаком стресса. Исследователи какаду предупреждают, что по одним движениям нельзя определить настроение птицы. Попугай должен сам выбирать, слушать музыку или отдыхать в тишине.