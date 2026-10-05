5 октября стало Днем учителя совсем не случайно: вот что произошло 60 лет назад

День учителя каждый год отмечают 5 октября, и ученики и их родители в этот праздник дарят им подарки. За этой датой стоит международный документ, который изменил подход к профессии педагога. Позже к этой годовщине привязали сначала всемирный праздник, а затем и российский. Почему выбрали именно этот день и что за документ лег в основу?

Документ 1966 года о положении учителей

5 октября 1966 года в Париже закончилась специальная конференция, на которой собрались представители правительств. На ней приняли Рекомендацию «О положении учителей». Её подготовили вместе ЮНЕСКО и Международная организация труда (МОТ), агентство ООН, которое занимается трудовыми правами. Так у государств впервые появился общий международный ориентир: каким должно быть устройство учительской профессии.

В документе говорилось не только о том, что учитель должен хорошо преподавать. Там описаны:

подготовка и повышение квалификации;

приём на работу и карьерный рост;

зарплата, отпуск и рабочее время;

социальные гарантии и условия работы в сельской местности;

профессиональная свобода и участие учителей в решениях об образовании.

Часть положений звучит вполне современно. Например, там сказано, что зарплата педагога должна соответствовать тому, насколько его работа важна для общества, а работу учителя нужно оценивать объективно. Отдельно упоминается защита от необоснованного вмешательства родителей в то, за что профессионально отвечает учитель.

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Всемирный день учителя учредили только в 1994 году

В этом месте легко запутаться. В 1966 году приняли документ, а праздника тогда ещё не было. Всемирный день учителя ЮНЕСКО учредила в 1994 году и выбрала для него 5 октября в память о той рекомендации. С тех пор он каждый год приходится на это число, на какой бы день недели оно ни выпало.

Поэтому дата никак не связана ни с первым звонком, ни с каникулами, ни с днём рождения какого-нибудь известного педагога.

В СССР праздник отмечали в первое воскресенье октября

Свой День учителя в Советском Союзе появился раньше мирового. Президиум Верховного Совета СССР учредил его 29 сентября 1965 года, то есть примерно за год до парижской конференции. Отмечать его решили в первое воскресенье октября, поэтому число каждый год было разным: то 3 октября, то 6-е. В 1980 году это правило ещё раз закрепили в официальном списке праздничных и памятных дней.

Один раз праздник всё-таки переносили. 1 ноября 1988 года указ передвинул День учителя на 1 сентября и совместил его с Днём знаний. Продержалось это недолго: 23 ноября 1989 года Верховный Совет СССР отменил решение и вернул первое воскресенье октября.

Указ Ельцина закрепил дату 5 октября

3 октября 1994 года Борис Ельцин подписал указ № 1961 «О праздновании Дня учителя». Главная мысль в нём одна: раз ЮНЕСКО объявила 5 октября Международным днём учителя, в России праздник тоже переносится на эту дату. Указ вступал в силу со дня публикации, а в «Российской газете» его напечатали как раз 5 октября 1994 года.

То есть если разбираться в истории, это два разных праздника, которые теперь просто совпадают по дате. Российский вырос из советского праздника 1965 года, а Всемирный появился по инициативе ЮНЕСКО. Новый праздник Россия не создавала, она перенесла уже существующий. Есть и мелочь в названиях: в указе написано «Международный день учителя», а сейчас ЮНЕСКО по-русски называет его «Всемирным».

Выходного нет, а в других странах свои даты

В 112-й статье Трудового кодекса, где перечислены нерабочие праздничные дни, 5 октября нет. В 2026 году эта дата выпала на понедельник, так что школы работают как обычно. Советское первое воскресенье октября было удобнее в одном: праздник всегда приходился на выходной.

Название «Всемирный» не значит, что все страны перешли на 5 октября. В Индии День учителя отмечают 5 сентября, в день рождения философа и второго президента страны Сарвепалли Радхакришнана. В Китае праздник приходится на 10 сентября, а Беларусь оставила советский вариант с первым воскресеньем октября.

Документ 1966 года, кстати, касался в основном школьных учителей, от детского сада до старших классов, включая техническое и профессиональное обучение. Для вузовских преподавателей ЮНЕСКО приняла отдельную рекомендацию только в 1997 году. Сегодня в этот день поздравляют всех, кто работает в образовании.

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Рекомендации о статусе учителей исполнилось 60 лет

Сегодня, 5 октября 2026 года, документу МОТ и ЮНЕСКО исполняется ровно 60 лет. ЮНЕСКО отмечает эту дату и напоминает: проблемы, о которых говорили ещё в 1966 году, никуда не делись. Это зарплаты, нагрузка, самостоятельность учителей и условия их работы.

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В этом есть ирония. Документ, из-за которого в календаре появилось «5 октября — День учителя», придумывали не ради цветов и открыток. Его смысл куда практичнее: у учителей должны быть достойный статус и нормальные условия труда.