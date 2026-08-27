Подарки учителям: что можно дарить, а что могут посчитать взяткой

Многим родителям хочется поблагодарить учителя за работу — на День учителя, Новый год или день рождения, ведь дарить подарки по праздникам мы привыкли давно. Но есть нюанс, о котором знают далеко не все: некоторые подарки закон может расценить как взятку. И тогда неприятности будут не только у дарителя, но и у самого педагога.

Участвовать в сборах на подарок вы не обязаны

Во многих школах подарки для учителей давно стали негласной обязанностью, а родительский комитет следит, чтобы никто не остался в стороне. Многие соглашаются просто чтобы не портить отношения — но участвовать в подобных сборах вас никто не может заставить.

Более того, право ребёнка на бесплатное образование закреплено в Конституции, а принудительные сборы незаконны. Подарки — это исключительно добрая воля родителей, а не строка в бюджете класса. А вопрос о том, сколько зарабатывают учителя, точно не должен решаться за счёт родительских сборов. Если у вас требуют крупные суммы, ссылаться на «так принято» никто не вправе.

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Лимит в 3000 рублей и откуда он взялся

Отдельного закона о подарках учителям в России нет. Зато есть статья 575 Гражданского кодекса «Запрещение дарения». По ней работникам образовательных организаций нельзя дарить подарки дороже трёх тысяч рублей — всё, что выше, формально уже выходит за рамки «обычного подарка».

Иногда встречается мнение, будто учителям можно дарить только цветы и канцелярию. На деле такого ограничения для педагогов нет. Так что выбор у родителей куда шире — важно лишь не выходить за планку в 3000 рублей. Впрочем, даже без всяких законов существуют подарки, которые лучше не дарить.

Есть пара тонкостей, которые многих удивляют:

Количество отдельных подарков закон прямо не ограничивает. Но каждый из них должен стоить не дороже 3000 рублей — и речь именно об отдельных подарках, а не о попытке разбить один дорогой презент на несколько частей.

Но каждый из них должен стоить не дороже 3000 рублей — и речь именно об отдельных подарках, а не о попытке разбить один дорогой презент на несколько частей. Подарок от всего класса — тоже максимум 3000 рублей. Неважно, сколько родителей скинулись: умножать лимит на число дарителей нельзя.

Неважно, сколько родителей скинулись: умножать лимит на число дарителей нельзя. Деньги в конверте лучше не дарить. Прямого запрета на такой подарок в законе нет, но наличные гораздо легче трактовать двусмысленно.

И ещё момент: в некоторых школах администрация вообще запретила принимать любые подарки от родителей, даже на праздники. Так что перед Днём учителя стоит просто уточнить правила конкретной школы — иначе можно поставить педагога в неловкое положение.

Чем подарок отличается от взятки

Главное отличие — подарок не предполагает ничего взамен. Букет на праздник — это благодарность. А вот подарок в обмен на хорошую оценку в четверти или поблажку для ребёнка — уже коррупция, как бы красиво его ни завернули.

Чтобы не возникло даже тени подозрений, безопаснее дарить подарки «по поводам» — привязывать их к конкретным праздникам. И аккуратнее с текстом на открытке: никаких намёков на оценки, экзамены или особое отношение к ребёнку. Кстати, к культурным нюансам дарения тоже стоит относиться серьёзно — в некоторых странах есть культурные запреты, которые вас удивят.

Как выбрать подарок и не подставить педагога

Чтобы никого не поставить под удар, держитесь нескольких простых правил:

Берите подарок, который очевидно дешевле 3000 рублей. Даже небольшое превышение может стать поводом для вопросов — лучше не рисковать. Избегайте вещей с неочевидной ценой. Техника и электроника могут выглядеть дорого, даже если стоят недорого, а на глаз реальную стоимость не определить. Сохраните чек. Если возникнут вопросы, он поможет подтвердить реальную стоимость подарка. Если сомневаетесь, ограничьтесь символическим сувениром. Букет цветов, книга или небольшой аксессуар для рабочего стола — вполне безопасный вариант. А если нужны идеи, у нас есть проверенная подборка подарков.

Эти же правила касаются не только школьных учителей. Под лимит попадают и другие работники образовательных организаций — например, воспитатели детских садов и преподаватели. А вот на частных нянь и репетиторов, которые не работают в образовательной организации, это ограничение автоматически не распространяется.

Отказ от подарков совсем: за и против

Если в школе принято поздравлять педагогов и от вас этого ждут, полностью игнорировать традицию не обязательно. Достаточно нейтрального и недорогого знака внимания — этого хватит, чтобы показать своё расположение без риска. Тем более что сама привычка приносить учителям букеты имеет давнюю историю — мы уже рассказывали, почему 1 сентября дарят цветы учителям.

А вот правила конкретной школы и законодательство время от времени стоит проверять: они могут меняться. Перед праздником имеет смысл освежить информацию — заодно это избавит от лишней нервотрёпки и вас, и учителя.