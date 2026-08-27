Подарки учителям: что можно дарить, а что могут посчитать взяткой

Вера Макарова

Многим родителям хочется поблагодарить учителя за работу — на День учителя, Новый год или день рождения, ведь дарить подарки по праздникам мы привыкли давно. Но есть нюанс, о котором знают далеко не все: некоторые подарки закон может расценить как взятку. И тогда неприятности будут не только у дарителя, но и у самого педагога.

Какие подарки можно дарить учителям, а какие нет

Какие подарки можно дарить учителям, а какие нет

Участвовать в сборах на подарок вы не обязаны

Во многих школах подарки для учителей давно стали негласной обязанностью, а родительский комитет следит, чтобы никто не остался в стороне. Многие соглашаются просто чтобы не портить отношения — но участвовать в подобных сборах вас никто не может заставить.

Более того, право ребёнка на бесплатное образование закреплено в Конституции, а принудительные сборы незаконны. Подарки — это исключительно добрая воля родителей, а не строка в бюджете класса. А вопрос о том, сколько зарабатывают учителя, точно не должен решаться за счёт родительских сборов. Если у вас требуют крупные суммы, ссылаться на «так принято» никто не вправе.

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Лимит в 3000 рублей и откуда он взялся

Отдельного закона о подарках учителям в России нет. Зато есть статья 575 Гражданского кодекса «Запрещение дарения». По ней работникам образовательных организаций нельзя дарить подарки дороже трёх тысяч рублей — всё, что выше, формально уже выходит за рамки «обычного подарка».

Иногда встречается мнение, будто учителям можно дарить только цветы и канцелярию. На деле такого ограничения для педагогов нет. Так что выбор у родителей куда шире — важно лишь не выходить за планку в 3000 рублей. Впрочем, даже без всяких законов существуют подарки, которые лучше не дарить.

Ключевое правило — подарок не дороже трёх тысяч рублей

Ключевое правило — подарок не дороже трёх тысяч рублей

Есть пара тонкостей, которые многих удивляют:

  • Количество отдельных подарков закон прямо не ограничивает. Но каждый из них должен стоить не дороже 3000 рублей — и речь именно об отдельных подарках, а не о попытке разбить один дорогой презент на несколько частей.
  • Подарок от всего класса — тоже максимум 3000 рублей. Неважно, сколько родителей скинулись: умножать лимит на число дарителей нельзя.
  • Деньги в конверте лучше не дарить. Прямого запрета на такой подарок в законе нет, но наличные гораздо легче трактовать двусмысленно.

И ещё момент: в некоторых школах администрация вообще запретила принимать любые подарки от родителей, даже на праздники. Так что перед Днём учителя стоит просто уточнить правила конкретной школы — иначе можно поставить педагога в неловкое положение.

Чем подарок отличается от взятки

Главное отличие — подарок не предполагает ничего взамен. Букет на праздник — это благодарность. А вот подарок в обмен на хорошую оценку в четверти или поблажку для ребёнка — уже коррупция, как бы красиво его ни завернули.

Чтобы не возникло даже тени подозрений, безопаснее дарить подарки «по поводам» — привязывать их к конкретным праздникам. И аккуратнее с текстом на открытке: никаких намёков на оценки, экзамены или особое отношение к ребёнку. Кстати, к культурным нюансам дарения тоже стоит относиться серьёзно — в некоторых странах есть культурные запреты, которые вас удивят.

Как выбрать подарок и не подставить педагога

Символический сувенир и букет — безопасный вариант в любой ситуации

Символический сувенир и букет — безопасный вариант в любой ситуации

Чтобы никого не поставить под удар, держитесь нескольких простых правил:

  1. Берите подарок, который очевидно дешевле 3000 рублей. Даже небольшое превышение может стать поводом для вопросов — лучше не рисковать.
  2. Избегайте вещей с неочевидной ценой. Техника и электроника могут выглядеть дорого, даже если стоят недорого, а на глаз реальную стоимость не определить.
  3. Сохраните чек. Если возникнут вопросы, он поможет подтвердить реальную стоимость подарка.
  4. Если сомневаетесь, ограничьтесь символическим сувениром. Букет цветов, книга или небольшой аксессуар для рабочего стола — вполне безопасный вариант. А если нужны идеи, у нас есть проверенная подборка подарков.

Эти же правила касаются не только школьных учителей. Под лимит попадают и другие работники образовательных организаций — например, воспитатели детских садов и преподаватели. А вот на частных нянь и репетиторов, которые не работают в образовательной организации, это ограничение автоматически не распространяется.

Отказ от подарков совсем: за и против

Если в школе принято поздравлять педагогов и от вас этого ждут, полностью игнорировать традицию не обязательно. Достаточно нейтрального и недорогого знака внимания — этого хватит, чтобы показать своё расположение без риска. Тем более что сама привычка приносить учителям букеты имеет давнюю историю — мы уже рассказывали, почему 1 сентября дарят цветы учителям.

А вот правила конкретной школы и законодательство время от времени стоит проверять: они могут меняться. Перед праздником имеет смысл освежить информацию — заодно это избавит от лишней нервотрёпки и вас, и учителя.

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