Зарплаты учителей по всему миру: где платят больше всего и сколько в России

Разрыв в доходах школьных преподавателей по всему миру достигает колоссальных масштабов. Анализ данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал, что в одних государствах педагоги получают зарплаты на уровне топ-менеджеров, а в других их труд оценивается в десятки раз скромнее. Новый отчет Education at a Glance 2025 демонстрирует базовые оклады учителей старших классов, а также то, как меняются их доходы спустя 15 лет карьеры. Эта статистика позволяет понять, насколько по-разному в разных уголках планеты оценивают работу тех, кто учит детей.

Читайте также: Сколько рублей нужно зарабатывать, чтобы считать себя богатым?

Самые высокие зарплаты учителей в мире

Абсолютным мировым лидером по уровню финансовой поддержки сферы образования оказался Люксембург. Эта страна славится своей многоязычной и очень сильной школьной системой.

Начинающим учителям в Люксембурге платят почти 100 тысяч долларов в год, что в переводе на российскую валюту составляет около 9 миллионов рублей (примерно 750 тысяч рублей в месяц). Спустя 15 лет стажа эта сумма вырастает до 137 тысяч долларов, а самые опытные специалисты могут получать более 170 тысяч долларов в год.

Помимо Люксембурга, в тройку лидеров вошли еще два европейских государства:

Германия — стартовая зарплата составляет около 90,5 тысяч долларов (8,1 млн рублей в год), а потолок доходов превышает 122 тысячи долларов;

— стартовая зарплата составляет около 90,5 тысяч долларов (8,1 млн рублей в год), а потолок доходов превышает 122 тысячи долларов; Швейцария — новички получают чуть больше 90 тысяч долларов, а опытные педагоги зарабатывают до 137 тысяч долларов в год.

Ниже в рейтинге расположились такие страны, как Нидерланды, Австрия и Австралия, где доход опытного преподавателя стабильно превышает 80 тысяч долларов в год (около 7,2 млн рублей).

Сколько платят учителям в США

Средний стартовый оклад учителя в США составляет почти 53 тысячи долларов в год (около 4,7 млн рублей), что немного выше среднего показателя по всем странам ОЭСР. Однако эти усредненные цифры не отражают реального положения дел, так как система образования в Америке сильно децентрализована.

Национальная ассоциация образования США отмечает, что доходы преподавателей зависят от конкретного региона. Например, в Калифорнии средняя зарплата учителя превышает 100 тысяч долларов (более 9 млн рублей в год). В то же время в штате Миннесота этот показатель в два раза ниже, около 48,9 тысяч долларов.

Несмотря на кажущиеся крупными суммы, многие американские педагоги заявляют, что чувствуют себя недооцененными. Они отмечают, что уровень стресса и количество рабочих часов не соответствуют оплате, особенно по сравнению с представителями других профессий, требующих аналогичного уровня высшего образования.

Сколько зарабатывают учителя в России

В официальном отчете ОЭСР данных по нашей стране нет, так как Россия не является участником этой организации. Однако статистика Росстата позволяет сравнить эти показатели.

Как и в США, в России наблюдается колоссальный разрыв в доходах в зависимости от места проживания. По данным Минпросвещения/Росстата средняя зарплата педагогов школ в первом полугодии 2024 года была 71,4 тыс. рублей, а по итогам 2025 года в сфере образования — 71 345 рублей.

Ситуация кардинально меняется от региона к региону:

В Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах (например, на Чукотке или Ямале) доходы учителей могут превышать 100-130 тысяч рублей в месяц (около 1,2-1,5 млн рублей в год);

В большинстве центральных областей и республик средний показатель держится на уровне 30-40 тысяч рублей в месяц;

В некоторых регионах с дефицитом бюджета молодые специалисты могут начинать с сумм, едва превышающих МРОТ (около 20-25 тысяч рублей в месяц).

Это заметно ниже средних показателей по странам ОЭСР, хотя при сравнении необходимо учитывать разницу в стоимости жизни, налогах и ценах на недвижимость. Но есть научные исследования о том, что низкая зарплата разрушает здоровье людей.

Как зарплата учителя влияет на успеваемость школьников

В нижней части рейтинга ОЭСР оказались страны с самыми скромными доходами учителей. Например, в Греции стартовая зарплата составляет всего 23 тысячи долларов в год (чуть больше 2 млн рублей, или около 170 тысяч рублей в месяц). А в странах, не входящих в организацию, цифры могут быть еще ниже. В Индонезии, по некоторым оценкам, школьный учитель зарабатывает менее 3000 долларов в год (около 270 тысяч рублей).

Закономерно возникает вопрос: влияет ли финансовое благополучие учителя на знания детей? Однозначного и простого ответа у науки пока нет, однако исследования связывают высокие зарплаты педагогов с ростом успеваемости учеников.

Ученые отмечают, что достойная оплата труда снижает процент школьников, бросающих учебу, и положительно сказывается на результатах итоговых тестов. Когда профессия учителя хорошо оплачивается, в нее идут более сильные выпускники вузов, а сами педагоги реже выгорают и меньше отвлекаются на поиск подработок.

Приведенные данные не учитывают разницу в стоимости жизни в разных странах — понятно, что на 100 тысяч долларов в Швейцарии можно позволить себе меньше, чем в других местах. Тем не менее, этот рейтинг наглядно показывает, какие государства готовы делать максимальные ставки на тех, кто формирует их будущее.