Зарплаты учителей по всему миру: где платят больше всего и сколько в России

Рамис Ганиев

Разрыв в доходах школьных преподавателей по всему миру достигает колоссальных масштабов. Анализ данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал, что в одних государствах педагоги получают зарплаты на уровне топ-менеджеров, а в других их труд оценивается в десятки раз скромнее. Новый отчет Education at a Glance 2025 демонстрирует базовые оклады учителей старших классов, а также то, как меняются их доходы спустя 15 лет карьеры. Эта статистика позволяет понять, насколько по-разному в разных уголках планеты оценивают работу тех, кто учит детей.

Исследование показало, что во всем мире зарплаты учителей сильно разнятся. Фото.

Исследование показало, что во всем мире зарплаты учителей сильно разнятся

Самые высокие зарплаты учителей в мире

Абсолютным мировым лидером по уровню финансовой поддержки сферы образования оказался Люксембург. Эта страна славится своей многоязычной и очень сильной школьной системой.

Начинающим учителям в Люксембурге платят почти 100 тысяч долларов в год, что в переводе на российскую валюту составляет около 9 миллионов рублей (примерно 750 тысяч рублей в месяц). Спустя 15 лет стажа эта сумма вырастает до 137 тысяч долларов, а самые опытные специалисты могут получать более 170 тысяч долларов в год.

Помимо Люксембурга, в тройку лидеров вошли еще два европейских государства:

  • Германия — стартовая зарплата составляет около 90,5 тысяч долларов (8,1 млн рублей в год), а потолок доходов превышает 122 тысячи долларов;
  • Швейцария — новички получают чуть больше 90 тысяч долларов, а опытные педагоги зарабатывают до 137 тысяч долларов в год.

Ниже в рейтинге расположились такие страны, как Нидерланды, Австрия и Австралия, где доход опытного преподавателя стабильно превышает 80 тысяч долларов в год (около 7,2 млн рублей).

Сколько платят учителям в США

Средний стартовый оклад учителя в США составляет почти 53 тысячи долларов в год (около 4,7 млн рублей), что немного выше среднего показателя по всем странам ОЭСР. Однако эти усредненные цифры не отражают реального положения дел, так как система образования в Америке сильно децентрализована.

Национальная ассоциация образования США отмечает, что доходы преподавателей зависят от конкретного региона. Например, в Калифорнии средняя зарплата учителя превышает 100 тысяч долларов (более 9 млн рублей в год). В то же время в штате Миннесота этот показатель в два раза ниже, около 48,9 тысяч долларов.

Несмотря на кажущиеся крупными суммы, многие американские педагоги заявляют, что чувствуют себя недооцененными. Они отмечают, что уровень стресса и количество рабочих часов не соответствуют оплате, особенно по сравнению с представителями других профессий, требующих аналогичного уровня высшего образования.

Уровень доходов преподавателей в США напрямую зависит от штата. Фото.

Уровень доходов преподавателей в США напрямую зависит от штата

Сколько зарабатывают учителя в России

В официальном отчете ОЭСР данных по нашей стране нет, так как Россия не является участником этой организации. Однако статистика Росстата позволяет сравнить эти показатели.

Как и в США, в России наблюдается колоссальный разрыв в доходах в зависимости от места проживания. По данным Минпросвещения/Росстата средняя зарплата педагогов школ в первом полугодии 2024 года была 71,4 тыс. рублей, а по итогам 2025 года в сфере образования — 71 345 рублей.

Ситуация кардинально меняется от региона к региону:

  • В Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах (например, на Чукотке или Ямале) доходы учителей могут превышать 100-130 тысяч рублей в месяц (около 1,2-1,5 млн рублей в год);
  • В большинстве центральных областей и республик средний показатель держится на уровне 30-40 тысяч рублей в месяц;
  • В некоторых регионах с дефицитом бюджета молодые специалисты могут начинать с сумм, едва превышающих МРОТ (около 20-25 тысяч рублей в месяц).

Это заметно ниже средних показателей по странам ОЭСР, хотя при сравнении необходимо учитывать разницу в стоимости жизни, налогах и ценах на недвижимость. Но есть научные исследования о том, что низкая зарплата разрушает здоровье людей.

Как зарплата учителя влияет на успеваемость школьников

В нижней части рейтинга ОЭСР оказались страны с самыми скромными доходами учителей. Например, в Греции стартовая зарплата составляет всего 23 тысячи долларов в год (чуть больше 2 млн рублей, или около 170 тысяч рублей в месяц). А в странах, не входящих в организацию, цифры могут быть еще ниже. В Индонезии, по некоторым оценкам, школьный учитель зарабатывает менее 3000 долларов в год (около 270 тысяч рублей).

Закономерно возникает вопрос: влияет ли финансовое благополучие учителя на знания детей? Однозначного и простого ответа у науки пока нет, однако исследования связывают высокие зарплаты педагогов с ростом успеваемости учеников.

Качество образования часто коррелирует с финансированием школ. Фото.

Качество образования часто коррелирует с финансированием школ

Ученые отмечают, что достойная оплата труда снижает процент школьников, бросающих учебу, и положительно сказывается на результатах итоговых тестов. Когда профессия учителя хорошо оплачивается, в нее идут более сильные выпускники вузов, а сами педагоги реже выгорают и меньше отвлекаются на поиск подработок.

Приведенные данные не учитывают разницу в стоимости жизни в разных странах — понятно, что на 100 тысяч долларов в Швейцарии можно позволить себе меньше, чем в других местах. Тем не менее, этот рейтинг наглядно показывает, какие государства готовы делать максимальные ставки на тех, кто формирует их будущее.

