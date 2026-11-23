Осенью под дубами иногда невозможно пройти, чтобы не наступить на жёлудь. Для лесных мышей это настоящий праздник, а вот для людей — не самый приятный знак. Мы уже рассказывали, почему клещей стало так много. Но теперь учёные обнаружили ещё один фактор, который буквально лежит у нас под ногами. И самое интересное, что последствия проявляются не сразу.

Большой урожай желудей запускает цепную реакцию

Дубы плодоносят неравномерно. В одни годы желудей совсем немного, а в другие земля под деревьями оказывается буквально усыпана ими. Такие урожайные годы становятся настоящим подарком для лесных грызунов.

Как сообщает ScienceDaily, исследователи более 35 лет наблюдали за лесной экосистемой в американском штате Нью-Йорк. С 1991 по 2025 годы они следили за урожаем желудей, численностью мышей, клещей и других животных.

Выяснилась интересная закономерность: чем больше желудей падает осенью, тем больше мышей может появиться следующим летом. Обилие еды помогает грызунам пережить зиму и успешнее размножаться. Но при чём здесь клещи?

Мыши помогают клещам размножаться

Сами клещи желудями, конечно, не питаются. Им нужна кровь животных, и мыши отлично подходят на роль маленьких передвижных столовых.

Личинки клещей присасываются к мышам, питаются их кровью и получают возможность развиваться дальше. Чем больше подходящих хозяев, тем больше молодых клещей может выжить.

Особенно важны белоногие мыши, распространённые в Северной Америке. Они не только кормят личинок, но и эффективно передают им бактерии, вызывающие боррелиоз, или болезнь Лайма.

Исследователи обнаружили, что после годов с особенно высокой численностью мышей количество молодых клещей увеличивалось примерно на 40%.

Причём речь идёт о нимфах — маленьких клещах, которых трудно заметить на коже. Именно они часто передают человеку болезнь Лайма.

Между обилием желудей и нашествием клещей проходит два года

Самое удивительное в этом открытии — задержка. Рост количества клещей происходит не той же осенью и даже не обязательно следующей весной.

В исследованном лесу события развивались примерно так:

Год обильного урожая желудей: дубы дают необычно много желудей, обеспечивая мышей пищей.

дубы дают необычно много желудей, обеспечивая мышей пищей. Следующий год: численность грызунов увеличивается, и больше личинок клещей получают возможность питаться.

численность грызунов увеличивается, и больше личинок клещей получают возможность питаться. Ещё через год: появляется больше нимф, которые могут присасываться к людям.

Таким образом, богатый урожай желудей позволял предсказывать увеличение численности молодых клещей примерно за два года. Для изученного американского леса эта связь оказалась достаточно устойчивой.

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Больше клещей — не значит, что каждый из них заразен

Тут учёных ждал ещё один сюрприз. Оказалось, что обилие мышей хорошо помогает предсказывать количество клещей, но не позволяет точно определить, какая их доля будет заражена боррелиями.

Дело в том, что клещи питаются не только на мышах, но и на белках, скунсах, опоссумах и других животных. Многие из этих хозяев гораздо хуже передают возбудителя болезни Лайма.

Поэтому даже при большом количестве мышей доля заражённых клещей не обязательно растёт. Хотя самих опасных встреч с клещами может стать больше.

Кстати, олени, которых раньше считали одним из главных факторов роста численности клещей, в этом исследовании оказались менее надёжным показателем, чем мыши.

В России считать жёлуди пока рано

Есть важный нюанс: исследование проводилось в Северной Америке, а не в российских лесах. Там изучали черноногих клещей и белоногих мышей. В России распространены другие виды клещей и грызунов, а условия в лесах сильно различаются.

Поэтому утверждать, что обилие желудей осенью 2026 года обязательно приведёт к нашествию клещей в России в 2028-м, нельзя. Для таких прогнозов нужны местные наблюдения.

На численность клещей влияют и другие обстоятельства: влажность, температура, количество животных-хозяев и особенности растительности.

Даже сильные морозы не гарантируют их гибели. Клещи способны пережидать неблагоприятную погоду под опавшими листьями и в почве. А некоторые остаются активными довольно долго — мы уже разбирали, почему осенью клещи опасны не меньше, чем весной.

Защита от клещей нужна независимо от прогнозов

Ждать особого «клещевого года» не стоит. Даже если под дубами почти нет желудей, в лесу всё равно можно встретить опасных кровососов.

Всемирная организация здравоохранения советует придерживаться простых правил:

Надевайте закрытую светлую одежду и заправляйте брюки в носки.

и заправляйте брюки в носки. Используйте средства защиты от клещей строго по инструкции.

строго по инструкции. Избегайте высокой травы и старайтесь ходить по открытым тропинкам.

и старайтесь ходить по открытым тропинкам. После прогулки осматривайте себя, детей и домашних животных.

Если клещ всё-таки присосался, его нужно как можно скорее аккуратно удалить и обратиться за медицинской консультацией. Мы подготовили отдельную инструкцию, что делать после укуса клеща.

И не забывайте о прививке против клещевого энцефалита, особенно если живёте в регионе, где распространена эта инфекция. От боррелиоза доступной прививки для людей пока нет.