Что делать, если укусил клещ: пошаговая инструкция 2026

Сезон клещей в России в 2026 году начался ещё в третьей декаде марта — об этом предупредил Роспотребнадзор. К тому моменту уже было зафиксировано свыше 100 обращений пострадавших от укусов, причём почти половина случаев пришлась на Краснодарский край и Крым. Это в полтора раза меньше, чем годом ранее, но расслабляться рано: пик активности традиционно приходится на период с конца мая до середины июня, хотя клещи кусают людей в течение всего лета и даже осенью. Разберём по шагам, что делать, если клещ всё-таки добрался до кожи.

Когда начинается сезон клещей в 2026 году

Традиционно клещ становится активным, как только температура поднимается примерно до плюс пяти-семи градусов. Он не прыгает с деревьев, как принято думать, а сидит на траве и кустах высотой до полуметра и цепляется за проходящего мимо человека или животное. Поэтому опасны не только дремучие леса, но и обычная городская трава, дачные участки и парки.

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Чтобы снизить риск массовых укусов, в местах скопления людей — на территориях школ, летних лагерей и парков — проводят акарицидные обработки (распыление средств, убивающих клещей). Но полностью полагаться на них нельзя: личная защита по-прежнему остаётся главным барьером.

Как правильно вытащить клеща в домашних условиях

Главное правило — удалить клеща как можно быстрее. Чем дольше он находится в коже, тем выше риск передачи возбудителей болезней. При этом действовать нужно аккуратно, чтобы не раздавить насекомое и не оставить в ранке его головку.

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Роспотребнадзор советует использовать специальное приспособление — клещ-выкручиватель, который продаётся в аптеках. Если его нет под рукой, подойдёт пинцет или прочная нитка. Порядок действий такой:

Захватите клеща как можно ближе к коже, прямо у хоботка, не сдавливая брюшко. Медленно выкручивайте его вращательными движениями против или по часовой стрелке — клещ ввинчивается в кожу, поэтому именно выкручивание помогает извлечь его целиком. Не дёргайте резко вверх: так вы рискуете оторвать тело от головки. После удаления обработайте место укуса антисептиком — спиртом, йодом или хлоргексидином. Тщательно вымойте руки.

Забудьте про народные советы вроде «капнуть масла» или «прижечь спичкой». Задыхаясь, клещ выделяет в ранку больше слюны, а вместе с ней — потенциальных возбудителей инфекций. Так вы только повышаете риск заражения.

Если вытащить клеща самостоятельно не получается или головка осталась в коже, не мучайте себя — обратитесь в ближайший травмпункт или больницу. Врач удалит остатки и обработает рану.

Куда сдать клеща и какие анализы нужны

Извлечённого клеща важно не выбрасывать. Роспотребнадзор рекомендует упаковать клеща и в течение 72 часов доставить его на исследование — проверку на заражённость патогенами. Так вы узнаете, был ли он переносчиком опасных инфекций, и сможете вовремя начать профилактику.

Чтобы клещ доехал до лаборатории живым или пригодным для анализа, упакуйте его правильно:

положите в небольшую герметичную ёмкость — например, баночку с крышкой;

или плотно заверните в кусочек бинта, слегка смоченного водой;

храните в прохладном месте, например в холодильнике, до момента сдачи.

Анализ клеща проверяет его на возбудителей клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма) и других инфекций. Если в насекомом найдут возбудителей заболеваний, врач назначит экстренную профилактику — это может быть введение иммуноглобулина или курс антибиотиков в зависимости от выявленной инфекции.

Что делать, если клеща не сохранили

Бывает, что клещ потерялся, был раздавлен или его просто выбросили на эмоциях. Это не катастрофа, но требует более внимательного наблюдения за собой. Если сдать клеща на анализ не вышло, действуйте так:

запомните или запишите дату укуса — это важно для врача;

наблюдайте за местом укуса в течение нескольких недель;

при появлении тревожных симптомов сразу обращайтесь к врачу и расскажите про укус.

В некоторых случаях кровь на антитела можно сдать самому человеку, но делать это имеет смысл не сразу: возбудителям нужно время, чтобы проявиться в анализах. Конкретные сроки и нужные исследования назначит врач-инфекционист — самодиагностикой здесь заниматься не стоит.

Чем опасен энцефалитный клещ и его первые симптомы

Самая серьёзная угроза от укуса — клещевой энцефалит, вирусное заболевание, поражающее нервную систему и головной мозг. В тяжёлых случаях оно приводит к стойким неврологическим нарушениям и даже к инвалидности.

Коварство в том, что симптомы появляются не сразу, а через одну-две недели после укуса. На что обращать внимание:

резкое повышение температуры до 38-39 градусов;

сильная головная боль, ломота в мышцах и суставах;

тошнота, слабость, общее состояние как при тяжёлом гриппе;

в дальнейшем — нарушения сознания, судороги, проблемы с движениями.

Отдельная история — боррелиоз (болезнь Лайма). Его характерный признак — постепенно расширяющееся красное пятно вокруг места укуса в виде кольца. Если вы заметили такое, это повод немедленно обратиться к врачу.

Самая надёжная защита от клещевого энцефалита — вакцинация. Прививку делают заранее, обычно курс начинают за несколько месяцев до сезона, поэтому о ней стоит думать ещё зимой или ранней весной — примерно как мы заранее готовимся к важным событиям. Если вас уже укусил клещ, а прививки нет, вакцина не поможет — здесь действует только экстренная профилактика по назначению врача.

Что делать, если клещ укусил ребёнка

У детей алгоритм действий тот же, но есть нюансы. Ребёнок чаще расчёсывает место укуса и может занести инфекцию, а описать своё самочувствие ему сложнее. Поэтому действовать нужно особенно внимательно.

Порядок такой же: аккуратно удалить клеща (лучше специальным приспособлением), обработать ранку антисептиком и сохранить насекомое для анализа. Но после этого лучше сразу показать ребёнка врачу, не дожидаясь симптомов. Детский организм реагирует на инфекции острее, и решение об экстренной профилактике должен принимать педиатр или инфекционист.

После каждой прогулки на природе осматривайте ребёнка целиком, особое внимание уделяя складкам кожи, за ушами, на шее и под коленями — клещи любят прятаться в тёплых и труднодоступных местах.

Как защититься от клещей в сезон 2026

Лучшая стратегия — не дать клещу добраться до кожи. Профилактика проста и почти ничего не стоит, но реально снижает риск. Вот что советуют специалисты:

используйте репелленты — средства, отпугивающие клещей, нанося их на одежду и открытые участки тела;

надевайте закрытую одежду: длинные рукава, брюки, заправленные в носки или обувь, головной убор;

выбирайте светлую одежду — на ней проще заметить ползущего клеща;

каждые пару часов на природе осматривайте себя и спутников;

после возвращения домой тщательно проверьте тело, одежду и домашних животных.

Кстати, питомцы тоже в группе риска: собаку или кошку клещ может укусить так же легко, как человека. Если вы заметили клеща на животном, его нужно так же аккуратно удалить и понаблюдать за состоянием питомца — при вялости, отказе от еды или потемнении мочи срочно к ветеринару.

Сезон активности клещей растягивается на несколько месяцев и зависит от погоды — а она в последние годы преподносит всё больше сюрпризов, и если интересно, откуда они берутся, об этом мы тоже писали. Главное, что стоит запомнить про укус клеща: действовать быстро, удалять аккуратно, сохранять насекомое для анализа и не пренебрегать вакцинацией от энцефалита. Эти простые шаги превращают потенциально опасную ситуацию в решаемую задачу.