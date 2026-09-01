Осенью клещи не менее опасны, чем весной: об этом мало кто знает

Весной все помнят про клещей: заправляют штаны в носки, брызгаются спреями, осматривают собаку после каждой прогулки. А вот к осени бдительность куда-то исчезает. И зря. Тем более что клещей в последние годы становится больше. В конце августа у клещей начинается вторая волна активности, и она опаснее весенней — просто потому, что о ней мало кто помнит. В некоторых регионах эта волна тянется до ноября.

Откуда осенью берётся вторая волна

У клещей за год сменяется несколько активных фаз, и всплесков активности получается два. Первый — весной: как только сходит снег, из зимовки выходят взрослые особи, и пик приходится на май–июнь. К середине лета клещей становится меньше, укусов почти нет — и кажется, что опасность позади.

Но к концу лета подрастает новое поколение. Взрослеют молодые клещи, активизируются крохотные нимфы — особи размером меньше макового зёрнышка. Заметить такого на коже почти нереально. А укусить он может не хуже взрослого.

Есть ещё один фактор — погода. Клещи не любят сухую жару, поэтому в июле прячутся в лесной подстилке. А в конце августа и в сентябре, когда спадает жара и от дождей растёт влажность, для них наступают комфортные условия — и они снова выходят на охоту.

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Клещ ориентируется не на календарь, а на погоду

Многие уверены, что к октябрю все клещи давно спят. На самом деле на зимовку они уходят только при устойчивом похолодании примерно до +5 градусов. Если осень тёплая, клеща можно встретить в конце октября, а в южных регионах России — даже в ноябре.

Осень — это грибы, уборка на даче, школьные походы, прогулки с собакой. Человек часто оказывается в подлеске и в высокой траве, даже не задумываясь, что заходит в клещевую зону. Осенью про клещей почти не говорят — и в этом главная ловушка.

Осенний клещ ничуть не слабее весеннего

Гуляет миф, что к осени клещи «выдыхаются» и уже не такие заразные. Это неправда. Доля заражённых клещей от сезона к сезону почти не меняется, а значит, и риск подхватить инфекцию осенью такой же, как весной.

Через укус клеща можно получить сразу несколько опасных инфекций.

клещевой вирусный энцефалит;

боррелиоз, он же болезнь Лайма;

гранулоцитарный анаплазмоз человека;

моноцитарный эрлихиоз человека.

Бывают и более редкие инфекции. А если совсем не повезёт, один укус способен наградить сразу двумя возбудителями.

Особое коварство осеннего боррелиоза

Главная осенняя опасность — боррелиоз. Он встречается заметно чаще энцефалита, и, в отличие от него, прививки от боррелиоза нет. Хуже всего, что поначалу он маскируется.

В месте укуса может появиться небольшое покраснение, которое со временем разрастается и становится похожим на кольцо. Иногда вместе с ним приходят слабость, ломота и небольшая температура. Осенью всё это легко принять за обычную простуду, а пятно на коже — просто не заметить под свитером или курткой.

С лечением боррелиоза тянуть нельзя. Если боррелиоз не лечить, через недели и месяцы он может ударить по суставам, нервной системе и сердцу. Ранняя болезнь лечится коротким курсом антибиотиков, запущенная — долгим и тяжёлым лечением осложнений.

Действия, если клещ всё-таки укусил

Правила одинаковы в любой сезон. Мы уже подробно разбирали, что делать после укуса клеща; коротко — действовать лучше так:

Аккуратно удалите клеща — надёжнее всего это сделать в травмпункте. Если снимаете сами, не смазывайте клеща маслом и не пытайтесь его раздавить. Снятого клеща отнесите в лабораторию — там проверят, был ли он заразным. Если клещ не сохранился, сдайте кровь, но не сразу: анализы на боррелиоз и энцефалит информативны обычно не раньше чем через 10–14 дней после укуса. Запишите дату укуса — для диагностики боррелиоза часто нужно повторное обследование.

Главное — не ждать, пока подозрительные симптомы «сами пройдут». При боррелиозе выигранные дни — это буквально разница между парой таблеток и долгим лечением.

Защита до следующего сезона

Осень — подходящее время подумать не только об осторожности, но и о профилактике. От клещевого энцефалита можно привиться заранее. Вакцинацию делают в несколько этапов, поэтому лучше начать именно осенью (в сентябре или октябре), и к весеннему сезону организм успеет сформировать защиту.

Остальное — довольно простые меры, которые действительно помогают защититься от клещей: на природу лучше надевать закрытую светлую одежду — на ней клеща проще заметить, а после прогулки стоит осмотреть себя и тех, кто был рядом. Клещу всё равно, какой месяц на календаре: пока на улице достаточно тепло и влажно, он может оставаться активным. Поэтому расслабляться до холодов всё-таки рано.