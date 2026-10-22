Что скрывает Байкал: факты о самом необычном озере Земли

Рамис Ганиев

Байкал кажется обычным озером, каких много, но это впечатление обманчиво. Это самое глубокое и древнее озеро на планете, и в нём хранится пятая часть всей незамёрзшей пресной воды Земли. К тому же, на его дне дайверы обнаруживают крайне неожиданные находки. И некоторые специалисты считают, что Байкал можно называть самым жутким озером в мире.

Озеро Байкал с табличкой-указателем

Озеро Байкал с табличкой-указателем

Глубже мили и больше всех Великих озёр вместе

Байкал уходит вглубь больше чем на 1,6 км. Ни одно другое озеро на Земле не является таким глубоким. Из-за глубины воды в нём очень много: больше, чем во всех пяти Великих озёрах Северной Америки, вместе взятых.

Озеро Байкал на карте 2ГИС

Озеро Байкал на карте 2ГИС

Если считать только жидкую пресную воду на поверхности суши, то есть без ледников и подземных запасов, на Байкал приходится около 20 процентов мировых запасов. Почти каждый пятый литр такой воды на планете находится в одном сибирском озере.

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Возраст озера — не меньше 25 миллионов лет

По геологическим меркам большинство озёр живут недолго. Реки постоянно приносят в них песок, ил и глину. Всё это оседает на дне, и со временем озеро мелеет, превращается в болото, а потом и вовсе исчезает.

Байкал существует уже 25 миллионов лет или даже дольше, и это самое древнее озеро в мире. За такой срок обычное озеро давно засыпало бы речными наносами. Этого не произошло, потому что Байкал лежит в необычном месте.

Вид на озеро Байкал. Источник изображения: popsci.com

Вид на озеро Байкал. Источник изображения: popsci.com

Земля под Байкалом медленно расходится

Под озером проходит рифт. Так называют место, где земная кора постепенно растягивается и раздвигается в стороны. Дно озера при этом опускается, и Байкал со временем становится всё глубже.

Похоже на ванну, у которой дно медленно отодвигается вниз: сколько песка в неё ни сыпь, она не наполняется до краёв. Реки продолжают нести в Байкал осадки, но опускающееся дно каждый раз освобождает для них новое место. Поэтому озеро не мелеет миллионы лет.

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Единственный пресноводный тюлень и гигантские рачки

За миллионы лет в Байкале появились животные, которых больше нигде нет. Самое известное из них — байкальская нерпа, единственный в мире тюлень, который живёт только в пресной воде. Все остальные его родственники обитают в морях и океанах или хотя бы иногда выходят в солёную воду.

Байкальская нерпа. Источник изображения: wikimedia.org

Байкальская нерпа. Источник изображения: wikimedia.org

Ещё одна местная особенность — бокоплавы, небольшие рачки, у которых тело сплюснуто с боков. Обычно они совсем мелкие, но в Байкале встречаются виды удивительно крупных размеров. Насколько именно они крупнее родственников, в источнике не уточняется.

Рачок-бокоплав. Автор фотографии: Hans Hillewaert

Рачок-бокоплав. Автор фотографии: Hans Hillewaert

Почему озеро называют жутким

Призраков и легенд здесь нет. Джео Резерфорд в подкасте Popular Science называет «жуткими» водоёмы, в которых есть что-то пугающе необычное: огромная глубина, странная история, неожиданные обитатели. Байкал подходит по всем пунктам. Резерфорд так любит эту тему, что написала ещё и книгу о «жутких» озерах.

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Байкал — пример того, какой странной бывает природа в холодных краях. Не менее удивительно и самое жаркое место на Земле, где тоже приходится выживать в крайних условиях. А сам Байкал продолжает меняться: пока земная кора под ним расходится, озеро становится глубже.

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