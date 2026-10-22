Что скрывает Байкал: факты о самом необычном озере Земли

Байкал кажется обычным озером, каких много, но это впечатление обманчиво. Это самое глубокое и древнее озеро на планете, и в нём хранится пятая часть всей незамёрзшей пресной воды Земли. К тому же, на его дне дайверы обнаруживают крайне неожиданные находки. И некоторые специалисты считают, что Байкал можно называть самым жутким озером в мире.

Глубже мили и больше всех Великих озёр вместе

Байкал уходит вглубь больше чем на 1,6 км. Ни одно другое озеро на Земле не является таким глубоким. Из-за глубины воды в нём очень много: больше, чем во всех пяти Великих озёрах Северной Америки, вместе взятых.

Если считать только жидкую пресную воду на поверхности суши, то есть без ледников и подземных запасов, на Байкал приходится около 20 процентов мировых запасов. Почти каждый пятый литр такой воды на планете находится в одном сибирском озере.

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Возраст озера — не меньше 25 миллионов лет

По геологическим меркам большинство озёр живут недолго. Реки постоянно приносят в них песок, ил и глину. Всё это оседает на дне, и со временем озеро мелеет, превращается в болото, а потом и вовсе исчезает.

Байкал существует уже 25 миллионов лет или даже дольше, и это самое древнее озеро в мире. За такой срок обычное озеро давно засыпало бы речными наносами. Этого не произошло, потому что Байкал лежит в необычном месте.

Земля под Байкалом медленно расходится

Под озером проходит рифт. Так называют место, где земная кора постепенно растягивается и раздвигается в стороны. Дно озера при этом опускается, и Байкал со временем становится всё глубже.

Похоже на ванну, у которой дно медленно отодвигается вниз: сколько песка в неё ни сыпь, она не наполняется до краёв. Реки продолжают нести в Байкал осадки, но опускающееся дно каждый раз освобождает для них новое место. Поэтому озеро не мелеет миллионы лет.

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Единственный пресноводный тюлень и гигантские рачки

За миллионы лет в Байкале появились животные, которых больше нигде нет. Самое известное из них — байкальская нерпа, единственный в мире тюлень, который живёт только в пресной воде. Все остальные его родственники обитают в морях и океанах или хотя бы иногда выходят в солёную воду.

Ещё одна местная особенность — бокоплавы, небольшие рачки, у которых тело сплюснуто с боков. Обычно они совсем мелкие, но в Байкале встречаются виды удивительно крупных размеров. Насколько именно они крупнее родственников, в источнике не уточняется.

Почему озеро называют жутким

Призраков и легенд здесь нет. Джео Резерфорд в подкасте Popular Science называет «жуткими» водоёмы, в которых есть что-то пугающе необычное: огромная глубина, странная история, неожиданные обитатели. Байкал подходит по всем пунктам. Резерфорд так любит эту тему, что написала ещё и книгу о «жутких» озерах.

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Байкал — пример того, какой странной бывает природа в холодных краях. Не менее удивительно и самое жаркое место на Земле, где тоже приходится выживать в крайних условиях. А сам Байкал продолжает меняться: пока земная кора под ним расходится, озеро становится глубже.