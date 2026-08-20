Смартфоны почти не снятся людям. Что с ними не так?

Мобильный телефон всегда у нас под рукой, на столе, в кармане, под подушкой и так далее. И мы пользуемся смартфоном настолько часто, что у нас возникает туман в голове. Но попробуйте вспомнить, снился ли он вам когда‑нибудь. Скорее всего, нет. Так почему же устройство, которое занимает столько места в нашей жизни, почти никогда не появляется в снах? Мы нашли ответ, и он не такой очевидный, как кажется.

Смартфоны во сне действительно редкость

Исследователь сновидений Келли Балкли однажды проанализировал более 16 тысяч описаний снов из специальной базы данных. По данным Psychology Today, результаты оказались удивительными: слова, связанные с телефоном, встречались лишь в 3,55% женских и 2,69% мужских сновидений. Для сравнения, автомобили фигурировали примерно в 9% случаев, а любые виды транспорта — в 24%.

Сам автор признавал, что это был приблизительный и очень быстрый анализ. В выборку попали даже обычные стационарные аппараты, так как поиск шел по широкому набору английских слов. Но главная тенденция очевидна: цифровая техника выглядит в наших снах непропорционально редкой.

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Теория о древнем мозге и эффект Тетриса

Долгое время самую популярную разгадку предлагала гипотеза моделирования угроз. Согласно ей, сновидения — это древний эволюционный тренажер. Во сне наши предки безопасно отрабатывали столкновения с хищниками или врагами. Смартфонам всего пара десятков лет, и мозг просто не успел научиться их воспринимать.

Но эта красивая версия разбивается об один известный феномен — эффект Тетриса. Если человек долго и увлеченно играет в эту полезную для психики видеоигру, перед сном он начинает видеть падающие геометрические фигуры. Иногда игра продолжается прямо внутри сновидения.

Мозг прекрасно умеет включать совершенно новые цифровые вещи в сны, если опыт был интенсивным, повторяющимся и зрительно ярким. Значит, проблема кроется не в возрасте технологии.

Мозгу во сне важнее эмоция, чем интерфейс

Сон не работает как прямая видеозапись прошедшего дня. Чтобы предмет стал частью ночного сюжета, важно физическое или сильное эмоциональное вовлечение.

Когда вы ведете машину, ваше тело активно участвует в процессе. Вы чувствуете ускорение, вибрацию руля, шум мотора, следите за меняющимся пейзажем. Автомобиль — это полноценный физический опыт. Телефон устроен принципиально иначе.

Как только мы разблокируем экран, мы перестаем замечать сам пластиковый прямоугольник в руке. Мы думаем не о кнопках, а о том, что нам написали в мессенджере, смеемся над смешным видео или злимся из-за новостей.

Телефон становится просто невидимым окном в мир информации. Три часа механического скроллинга оставят меньше следов в памяти, чем одно эмоциональное сообщение, прочитанное за десять секунд. И именно эта информация, переработанная в переживания, в итоге становится сценарием для сна. Вам приснится не мессенджер, а человек, с которым вы ссорились в чате.

Во снах человека нет логики

Большинство ярких сюжетных снов мы видим в фазе быстрого сна (REM-фазе). В этот период нейробиология мозга сильно меняется: активно работают зоны, отвечающие за эмоции и зрительные образы, но при этом снижается активность дорсолатеральной префронтальной коры. Эта область отвечает за строгую логику, планирование и контроль.

Именно поэтому спящий человек не замечает абсурда, если вдруг оказывается в школе на борту летящего самолета. И по этой же причине мозгу крайне сложно сгенерировать работающий смартфон.

Работа с гаджетом требует точной последовательности: найти нужную иконку, вспомнить контакт, набрать текст на мелкой клавиатуре. Спящий мозг не способен удерживать такую стабильную картинку. Если телефон все-таки появляется во сне, он обычно ведет себя странно:

кнопки перемешиваются или исчезают;

набранный текст постоянно меняется и его невозможно прочитать;

нужный контакт пропадает из записной книжки;

корпус аппарата внезапно меняет форму прямо в руках.

Сон гораздо лучше оперирует общими идеями. Идея «я отправляю кому-то важное сообщение» удерживается легко, а вот визуализация интерфейса и самого процесса печати проваливается.

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Забытые детали и парадокс недосыпа

Есть и более банальная причина нехватки гаджетов, на которую указывают специалисты. Известный российский сомнолог Михаил Полуэктов часто напоминает, что после пробуждения сновидение стремительно распадается. Мы сохраняем в памяти только самые яркие и эмоциональные фрагменты.

Если во сне вы шли по городу, писали кому-то сообщение, а потом вас начал преследовать гигантский медведь, утром вы вспомните только медведя. Телефон исчезнет из утреннего рассказа просто как самая скучная и рутинная деталь.

Отечественные психологи PsyJournals»>обращают внимание на забавный парадокс. Смартфон может лежать рядом с кроватью всю ночь и реально портить качество отдыха, вызывая дневную сонливость и ощущение недосыпа из-за вечернего чтения новостей. Но при этом сам виновник плохой ночи так и не станет главным героем снов.

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Возможно, у поколения зумеров, выросших с гаджетами в руках, ситуация начнет меняться. В рассказах о сновидениях уже проскакивают цифровые метафоры вроде «багов» или «симуляции». Однако пока наиболее разумный вывод таков: мозг переносит в сны людей, страхи и желания. А телефон — это лишь безликий инструмент, который наша психика безжалостно вырезает на этапе ночного монтажа.