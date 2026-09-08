Кошки не понимают наших поцелуев и объятий: что они чувствуют на самом деле

Кошки не понимают поцелуи и объятия так, как мы: в их собственном языке общения этих жестов просто нет. Поцелуй питомец ещё может истолковать по-своему и со временем привыкнуть, а вот крепкие объятия большинство кошек воспринимают как захват. Это не значит, что от нежностей нужно отказаться навсегда. Многие кошки со временем спокойно принимают и то и другое от людей, которым доверяют. Вопрос лишь в том, как кошка расшифровывает наши жесты, где у неё проходит граница терпения и как сказать ей о любви на понятном ей языке.

Поцелуй кошка принимает за обмен запахами

У кошек есть привычка тереться щеками и лбом о других кошек, людей и предметы. Так они оставляют свой запах и как бы помечают: это моё. Когда вы наклоняетесь и целуете кошку в макушку, со стороны это выглядит очень похоже на тот же ритуал. Кошка, которая вас хорошо знает, скорее всего спокойно это стерпит, а может и потереться в ответ.

Есть и второе объяснение. Близкие друг другу кошки вылизывают друг друга: чистят шерсть в местах, куда самому не дотянуться. Это знак доверия, который бывает только между своими. Поцелуй человека кошка может причислить к той же категории, и чем крепче ваша связь, тем охотнее она его примет.

Но есть обратная сторона. Незнакомая кошка, а также кошка в стрессе или во время болезни воспринимает приближающееся лицо как вторжение в личное пространство. В такие моменты лучше не настаивать: питомец запомнит не нежность, а навязчивость.

Объятия для кошки ближе к захвату, чем к ласке

С объятиями всё сложнее, чем с поцелуями. У кошек в принципе нет поведения, которое напоминало бы человеческие обнимашки. Близкие кошки спят рядом или прямо друг на друге, но никогда не сжимают друг друга лапами. Самое похожее на объятие в кошачьем репертуаре — когда питомец, потёршись о ваши ноги, обвивает их хвостом.

Причина — в кошачьих инстинктах. В дикой природе кошка одновременно и хищник, и добыча: сама охотится на мелких животных, но и на неё охотятся более крупные. Поэтому ситуация, когда кто-то большой хватает её и крепко держит, считывается как захват, а не ласка. Отсюда напряжённое тело, попытки вырваться и страх.

Подавляющее большинство кошек объятия не любят, и пробовать стоит только с питомцем, с которым вы очень близки. Даже в этом случае держите кошку легко, не сжимайте и следите за реакцией: при первых признаках недовольства сразу отпускайте.

Пять сигналов, что кошке уже хватит

Кошка редко терпит молча: она заранее предупреждает, что ей некомфортно. Проблема в том, что люди часто эти предупреждения пропускают, а потом удивляются царапинам. Вот на что стоит обратить внимание, когда вы тянетесь к питомцу с поцелуем или берёте его на руки:

кошка отворачивается и разворачивает корпус в сторону от вас;

шипит или рычит;

отмахивается лапой;

широко раскрывает глаза;

прижимает уши к голове.

Любой из этих знаков означает одно: сейчас не время. Отпустите кошку и дайте ей уйти. Прижатые уши и широкие глаза особенно важны, потому что появляются раньше шипения и укусов. Если научиться замечать их, до когтей дело почти никогда не дойдёт, а доверие питомца только вырастет.

Кошачий язык любви: моргание, расчёсывание и правильные места для поглаживаний

Кошки выражают привязанность по-своему: бодаются лбом, трутся, вылизывают, топчут лапами и просто держатся рядом с любимыми людьми. Самая надёжная стратегия — понять, что предпочитает именно ваша кошка, и отвечать ей тем же, а не навязывать человеческие ритуалы.

Несколько способов показать любовь, которые кошка точно поймёт:

если кошка любит бодаться лбом или тереться щекой, просто протяните ей руку и дайте оставить на ней запах;

если она трётся о ноги, лижет кожу, укладывается на грудь или колени и топчет лапами, не прогоняйте и дайте ей время;

поймав взгляд кошки, медленно моргните несколько раз: так кошки говорят друг другу, что всё спокойно и рядом свои;

расчёсывайте кошку, когда она расслаблена, потому что вычёсывание для неё — тот же уход за шерстью, который кошки дарят только близким.

Поглаживания тоже работают, если выбирать правильные места: подбородок, щёки и поясница нравятся большинству кошек. Добавьте к этому спокойный негромкий голос, регулярные игры и лакомства за хорошее поведение, и связь будет крепнуть без единого объятия.

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Режим дня и полка под потолком тоже считаются заботой

Любовь для кошки — это не только прикосновения, но и предсказуемость. Стабильный распорядок, когда еда, игры и внимание хозяина случаются примерно в одно и то же время, заметно успокаивает питомца. Кошка, которая знает, что будет дальше, меньше тревожится и охотнее идёт на контакт.

Важна и обстановка в доме. Полноценное сбалансированное питание, высокие полки и места, куда можно забраться, укрытия, где никто не потревожит, когтеточки и окно с видом на птиц за стеклом — всё это кошка воспринимает как заботу куда яснее, чем поцелуй в нос.

Кошки не обнимают и не целуют, как мы, и вряд ли когда-нибудь поймут эти жесты до конца. Но они прекрасно умеют дружить с людьми, и эта дружба строится на времени, уважении к границам и внимании к мелочам. Проверить просто: поцелуйте кошку в макушку и посмотрите, потрётся ли она в ответ или молча отвернётся. Ответ подскажет, на каком этапе ваши отношения.