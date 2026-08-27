Видео с котиками показали неприятную правду: мы часто принимаем стресс за игру

Учёные из Австралии посмотрели популярные ролики с кошками и наткнулись на неприятную деталь: то, что в комментариях называют игрой, часто оказывается стрессом животного. Люди принимают шипение и попытки убежать за милоту и веселье. Разбираемся, где мы ошибаемся и как понять кошку, когда ей на самом деле не нравится происходящее.

Что именно нашли в роликах с кошками

Исследователи из Аделаидского университета отобрали 11 видео с YouTube, TikTok, Instagram и Facebook, которые их авторы подписали словом «игра». Но во всех этих роликах кошки подавали явные сигналы стресса — шипели или пытались сбежать. То есть животным происходящее откровенно не нравилось, а зрителям это казалось забавным.

Дальше учёные прочитали 1100 комментариев под этими видео. Результат оказался показательным: от 75 до 93 процентов откликов были положительными и одобряли то, что человек делает с кошкой. Признаки стресса животного люди либо не замечали, либо считали ерундой.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Девять способов оправдать кошачий дискомфорт

Самое интересное — как именно зрители объясняли себе поведение кошки. Учёные разложили комментарии на девять типичных линий защиты, и в каждой из них легко узнать себя или знакомых:

«Если бы не нравилось, кот бы ушёл» — уверенность, что животное просто встало бы и убежало.

— уверенность, что животное просто встало бы и убежало. «Кошки всё понимают» — будто питомец знает, что человек просто дурачится.

— будто питомец знает, что человек просто дурачится. «Со временем привыкнет» — вера, что через силу всё наладится.

— вера, что через силу всё наладится. «Это же кошачья любовь» — недовольство выдают за нежность.

— недовольство выдают за нежность. «В нём просыпается хищник» — мол, инстинкт надо выплеснуть.

— мол, инстинкт надо выплеснуть. «Зато как мило» — милота перевешивает любые тревожные сигналы.

— милота перевешивает любые тревожные сигналы. «Да это же просто смешно» — стресс кошки воспринимают как развлечение.

— стресс кошки воспринимают как развлечение. «Вечно эти зануды всё портят» — тех, кто заступается за животное, обвиняют в незнании кошек.

— тех, кто заступается за животное, обвиняют в незнании кошек. «Они друг друга поняли» — уверенность, что кот в курсе правил игры.

За этими шутливыми формулировками прячется одна общая ошибка: мы додумываем за кошку то, что нам удобно, вместо того чтобы смотреть, что она реально показывает.

Чем постоянный стресс опасен для кошки

Когда кошка подаёт первые сигналы «мне не нравится», а человек их не замечает, животное испытывает острый стресс. Если такие ситуации повторяются регулярно, острый стресс может перейти в хронический стресс, а это уже бьёт по здоровью и самочувствию питомца.

Проблема в том, что кошка редко сразу кусается или царапается. Сначала она подаёт мягкие намёки: прижимает уши, замирает, отводит взгляд, дёргает хвостом, пытается отодвинуться. Именно эти ранние сигналы мы обычно и пропускаем, а замечаем только финальную реакцию — когда терпение животного уже закончилось.

Достаётся не только кошкам, но и людям

В 7 из 11 роликов на видео была заметна травма человека — след укуса или царапины. В комментариях такие моменты обычно преуменьшали, но зря: кошачьи укусы и царапины несут реальный риск инфекции. У кошек тонкие острые зубы, которые оставляют глубокие проколы, и занести инфекцию под кожу они могут легко.

Так что «безобидная игра», в которой кошка вынуждена защищаться, оборачивается неприятностями для обеих сторон — и для животного, и для его хозяина.

Как соцсети подталкивают нас ошибаться

Учёные обращают внимание и на саму механику соцсетей. Алгоритмы соцсетей продвигают то, что вызывает больше реакций, — независимо от того, полезное это содержание или проблемное. Ролик, где кошка явно нервничает, но выглядит «смешно», собирает просмотры и лайки, а значит, показывается ещё большему числу людей.

Получается замкнутый круг: чем больше таких видео мы видим, тем нормальнее нам кажется подобное обращение с животными. Поэтому авторы исследования делают осторожный, но важный вывод: просто научить людей читать язык тела кошки — недостаточно. Менять придётся и привычки, и то, как мы вообще смотрим на такой контент.

Это интересно: Почему кошки не чувствуют вину — и всё равно заставляют нас их прощать

Признаки того, что кошке не нравится игра

Практический вывод простой: ориентируйтесь не на то, смешно ли вам, а на то, что показывает кошка. Стоит остановиться и оставить животное в покое, если вы замечаете такие признаки:

кошка шипит, рычит или издаёт резкие звуки;

прижимает уши к голове или резко дёргает хвостом;

пытается отодвинуться, вырваться или уйти;

замирает и напряжённо следит за вашей рукой;

переходит от «мягких» намёков к укусам и царапинам.

Если кошка сама тянется к вам, спокойно остаётся рядом и возвращается за продолжением — вот тогда это действительно игра и общение, которое ей в радость. А уважать её «нет» — самый короткий путь к доверию и спокойным отношениям с питомцем.