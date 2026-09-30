7 вещей в Индии, которые для нас выглядят странно, а там это норма

Индию обычно представляют по фильмам: специи, Болливуд, коровы на улицах. Эти образы знакомы всем, но показывают страну только снаружи. В повседневной жизни там есть вещи куда неожиданнее. При этом Индия настолько разная, что быт в Мумбаи и в деревне Раджастхана может различаться сильнее, чем жизнь в разных странах Европы. Мы собрали семь особенностей, которые удивляют иностранцев. Можете считать это продолжением статьи про индийских уличных стоматологов.

Несколько поколений семьи под одной крышей

В Индии всё ещё распространена joint family, то есть большая объединённая семья. В одном доме могут жить родители, взрослые сыновья с жёнами, внуки и другие родственники. Эта традиция повлияла даже на то, как строят дома: исторически их проектировали так, чтобы можно было достраивать по мере того, как семья растёт. Отсюда общие дворы, большие комнаты, где все собираются вместе, и отдельные части дома для разных поколений.

В крупных городах картина меняется. Молодые люди уезжают учиться и работать, и всё чаще встречается привычная нам семья из родителей и детей. Но родственники по-прежнему много значат: бабушки и дедушки помогают растить внуков, а важные решения нередко обсуждают всей роднёй.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Зелёная метка на упаковке для вегетарианцев

В индийском магазине на упаковке печенья, лапши, соуса или шоколада часто стоит маленький зелёный знак. Он означает, что продукт вегетарианский, а невегетарианскую еду отмечают красным знаком. Эти правила закреплены на уровне государства, и в них учитывают даже компоненты животного происхождения вроде желатина.

Россиянина может удивить, что яйца здесь не входят в число вегетарианской еды, а вот молоко вполне себе вегетарианское. Поэтому надпись Pure Veg означает не моду на здоровое питание, а прямое обещание: мяса, рыбы и яиц там нет. Дело в том, что вегетарианство в Индии тесно связано с религией, прежде всего с индуизмом и джайнизмом, а также с семейными традициями и представлениями о чистой пище.

Баки с водой на крышах городских домов

На снимках индийских городов часто видны чёрные пластиковые ёмкости на крышах. В них хранят запас воды: в некоторых районах вода из городского водопровода идёт не круглые сутки. Пока вода есть, бак наполняют, а потом весь дом пользуется запасом до следующей подачи.

С водой связаны и другие непривычные мелочи. Горячей воды бывает ровно столько, сколько помещается в нагреватель, а ванная часто устроена как «мокрая комната»: душ висит прямо на стене, кабины нет, вода уходит в слив в полу. В новых жилых комплексах Бангалора или Мумбаи можно найти и вполне современную сантехнику. Но для большой части страны бак, насос и собственный водонагреватель так же привычны, как для нас батарея отопления.

Максимальная цена напечатана прямо на товаре

На большинстве упакованных на фабрике товаров в Индии указано MRP (Maximum Retail Price), то есть максимальная розничная цена. Это не совет производителя, а верхняя граница: продавать дороже в обычном магазине нельзя. Продать дешевле со скидкой можно, поэтому в некоторых маленьких лавках ценников вообще нет и покупатель смотрит цену прямо на упаковке.

В стране, где огромное количество крошечных независимых магазинов, это удобно: даже в районе для туристов понятно, сколько должна стоить бутылка воды или пачка печенья. Правда, правило касается только расфасованных товаров. На рынке, где продают одежду, сувениры, вещи ручной работы или овощи на развес, торговаться по-прежнему принято.

Читайте также: Почему в США цены указывают без налогов, а в России сразу с ними

Запрет TikTok и индийские замены вроде Moj

В 2020 году Индия полностью заблокировала TikTok вместе с десятками других китайских приложений. Власти объяснили это угрозой суверенитету, безопасности и защите данных пользователей. При этом у TikTok в стране было больше 200 млн пользователей, так что Индия была одним из его важнейших рынков.

Короткие вертикальные ролики индийцы смотреть не перестали. Освободившееся место заняли YouTube Shorts и местные приложения, например Moj, который запустили в том же 2020 году и который очень похож на TikTok лентой, музыкой и эффектами. Внутренний рынок так велик, что свои конкуренты появляются быстро, а блогеры стали отдельной отраслью: по данным РБК, три четверти рекламных кампаний в стране включали работу с популярными блогерами.

Читайте также: как люди живут в самых влажных местах Земли

Масло для волос как семейный ритуал

В Индии поколениями смазывают волосы маслом. Его втирают в кожу головы и волосы перед мытьём и иногда оставляют на несколько часов или на всю ночь. Обычно используют кокосовое и кунжутное масла, амлу, гибискус и другие растения, а особенно распространена эта привычка в южных штатах.

Главное здесь не косметика, а то, что уход передаётся в семье: бабушки и мамы с детства делают девочкам массаж головы и сами готовят смеси масел. В санскрите слово sneha может означать и «масло», и «любовь», поэтому процедуру издавна воспринимали как проявление заботы. Сегодня молодёжь пользуется обычными шампунями и ходит в салоны, но традиция жива и превратилась в большой рынок масел для волос.

QR-оплата в овощной лавке и биометрический номер Aadhaar

В Индии есть система Aadhaar: это 12-значный цифровой номер, привязанный к биометрии человека, в том числе к лицу. По данным РБК, к 2025 году в ней было более 1,38 млрд человек, и её используют, чтобы подтвердить личность, получить льготы или банковские услуги. Рядом работает платёжная система UPI, которая мгновенно переводит деньги между банковскими счетами через приложение: покупателю достаточно отсканировать QR-код продавца.

Так платят в магазинах, в такси и даже в небольших овощных лавках. По данным Сбера, который работает в Индии, в августе 2025 года UPI впервые провела больше 20 млрд операций за месяц. Во многих местах страна пропустила этап банковских карт и терминалов на каждой кассе и сразу перешла к смартфонам. Лавка может выглядеть так, будто в ней десятилетиями ничего не менялось, но у прилавка лежит распечатанный QR-код.

Обязательно подпишитесь на наш канал в MAX. Там вы найдете еще больше удивительных фактов обо всем на свете!

В этом и главный контраст Индии: большая семья, бак с водой на крыше и крошечная лавка соседствуют с одной из крупнейших систем мгновенных платежей в мире. Но многие индийские загадки связаны не с технологиями, а с традициями, которые заметны с первого взгляда. Самая известная из них — красная точка на лбу у многих индийских женщин, и о том, что она означает на самом деле, мы рассказали в отдельном материале.