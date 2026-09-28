Почему в США цены указывают без налогов, а в России сразу с ними

В американском магазине на ценнике указана одна сумма, а на кассе люди всегда платят больше. Это происходит почти всегда, и дело не в ошибке или обмане. Причина кроется в том, как в США устроена система формирования цены. И это такая же важная особенность жизни в США, как и начало недели с воскресенья. Почему так происходит и от чего зависит разница?

Налог с продаж добавляют только на кассе

С этой особенностью сталкивается почти каждый, кто впервые делает покупки в США. Налог с продаж, по-английски sales tax, продавец начисляет в момент покупки и потом сам перечисляет государству. В цену на полке этот налог не входит.

Например, вещь за $100 при ставке 7% обойдётся покупателю в $107. Покупатель узнаёт итоговую сумму только у кассы, когда видит чек.

В России и большинстве других стран всё иначе. У нас есть налог на добавленную стоимость, НДС, и он уже входит в цену. Его ставку устанавливает государство, одну на всю страну, поэтому на ценнике и в чеке стоит одна и та же сумма.

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Больше 10 тысяч налоговых ставок вместо одной

Тогда почему бы американским магазинам просто не писать цену сразу с налогом? Главная причина в том, что в США нет общего для всей страны налога с продаж. Каждый штат сам решает, вводить ли его, какую ставку назначить и какие товары им облагать. Сейчас такой налог есть в 45 штатах и в округе Колумбия, где находится Вашингтон. Причём 38 штатов разрешают городам и округам добавлять к нему свой местный налог.

В итоге по всей стране набирается больше 10 тысяч местных юрисдикций, то есть территорий со своей ставкой налога. Это города, округа, транспортные районы и особые налоговые зоны. Покупатель в Лос-Анджелесе, например, платит налог штата Калифорния (7,25%), налог округа Лос-Анджелес (1%) и налог самого города (2%). Всего выходит 10,25%.

Поэтому один и тот же тюбик зубной пасты в магазинах одной сети облагается в Мемфисе одним налогом, в Портленде другим, а в Анкоридже не облагается вовсе. Если бы магазины включали налог в цену, им пришлось бы печатать разные ценники для каждого города. Гораздо проще указать цену без налога и оставить подсчёты кассе.

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Налог с продаж ввели в годы Великой депрессии

До XX века налога с продаж в его нынешнем виде в США не было. Массово его стали вводить в 1930-е годы, во время Великой депрессии. Люди тогда хуже платили налог на недвижимость и подоходный налог, и штатам срочно понадобился новый источник денег. Налог на покупки приносил стабильный доход, пока люди хоть что-то покупали.

Первым штатом с налогом с продаж обычно называют Миссисипи. Там ввели ставку 2% на розничные покупки, причём разные историки называют разные годы: 1930-й или 1932-й. К концу 1930-х налог с продаж был уже в 22 штатах. Последним в 1969 году его ввёл Вермонт.

С новым налогом появилась забавная проблема. Покупка стоила 5–10 центов, налог на неё выходил меньше цента, а монеты мельче цента не существует. Чтобы покупатели не переплачивали целый цент, власти 12 штатов, города и частные компании выпускали специальные налоговые жетоны. Самые мелкие стоили десятую долю цента. В Миссисипи такие жетоны отменили только в 1952 году.

История объясняет и нынешнюю путаницу. Налог с продаж появился не по единому плану для всей страны: каждый штат вводил его сам, в своё время и по своим правилам.

От нуля до 10% в зависимости от штата

По данным аналитического центра Tax Foundation на середину 2026 года, в среднем американцы платят с покупок 7,53% налога. Это общая ставка штата и местных властей, усреднённая с учётом численности населения. Больше всего налог в южных штатах и в Вашингтоне:

Штат Средняя общая ставка Луизиана 10,13% Теннесси 9,61% Вашингтон 9,57% Арканзас 9,48% Алабама 9,46%

Если смотреть только на налог штата, лидирует Калифорния: 7,25%. Но на деле важнее местные надбавки, которые иногда сравниваются со ставкой штата или даже превышают её. Поэтому в некоторых штатах со скромным налогом штата покупатели в итоге платят больше, чем в соседних.

При этом «всегда» из заголовка верно не везде. В пяти штатах налога с продаж на уровне штата нет: это Аляска, Делавэр, Монтана, Нью-Гэмпшир и Орегон. В Делавэре и Орегоне покупатель платит ровно ту сумму, которая написана на ценнике. А вот на Аляске местный налог вводят около сотни городов, обычно в пределах 1–7%: например, в столице штата Джуно он составляет 5%, а в Анкоридже его нет. В туристических городках Монтаны берут отдельный курортный налог, а в Нью-Гэмпшире облагаются еда в ресторанах и проживание в гостиницах.

Лекарства, продукты и одежда облагаются по-разному

В каждом штате налог не только своего размера, но и на свой набор товаров. Лекарства по рецепту в большинстве штатов налогом не облагаются. С продуктами правила сильно различаются: где-то они полностью освобождены от налога, где-то облагаются по сниженной ставке, а где-то по полной.

Миссисипи, штат, где когда-то придумали налог с продаж, входит в число немногих, где продукты облагаются по полной ставке. Одежду освобождают от налога гораздо реже: круглый год так делают, например, Миннесота, Нью-Джерси, Пенсильвания и Висконсин.

Поэтому даже в одном магазине налог на две тележки с покупками на одинаковую сумму может заметно различаться. Всё зависит от того, что в них лежит. Заранее посчитать итог почти невозможно, и включить налог в ценник магазину тоже непросто.

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Сколько добавлять к цене во время поездки в США

Если вы собираетесь в США, проще всего мысленно прибавлять к ценнику 7–10%. В больших городах вроде Лос-Анджелеса налог может оказаться выше 10%. Точную ставку для конкретного места можно найти по почтовому индексу: даже внутри одного штата она меняется от города к городу.

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В интернет-магазинах налог тоже начисляется отдельно, и считают его по адресу доставки, а не по месту, где находится продавец. Если нужна крупная покупка, стоит учесть, что в Делавэре, Орегоне и Нью-Гэмпшире налог на обычные покупки не берут. Правда, в Нью-Гэмпшире это не касается ресторанов и гостиниц.