Самый переполненный пляж в мире: 200 000 человек на полутора километрах песка

Большинство из нас едет на море за тишиной, песком и свободным шезлонгом. Но есть место, где пляжный отдых выглядит иначе. В китайском Шэньчжэне находится пляж Дамейша, который официально считается самым многолюдным в мире. В пиковые дни на его полосе длиной в полтора километра одновременно собираются до 200 000 человек. Фотографии оттуда напоминают не курорт, а переполненный стадион. Как там вообще отдыхают и зачем туда едут, если в Китае много других пляжей?

Плохие отзывы о пляже Дамейша в Китае

Протяженность Дамейши составляет всего 1,8 километра. Для сравнения, это длина стандартной городской набережной, по которой можно неспеша прогуляться за двадцать минут. Однако в выходные дни этот небольшой участок превращается в сплошное человеческое море.

Согласно зафиксированным рекордам, в самые жаркие дни пляж одновременно принимал до 200 000 посетителей. В таких условиях привычные развлечения становятся невозможными.

Если открыть отзывы туристов на популярных платформах вроде TripAdvisor, можно встретить сотни возмущенных комментариев. Многие жалуются на то, что из-за гигантской толпы им не удалось даже подойти к кромке воды. О том, чтобы расстелить полотенце, позагорать или комфортно поплавать, не может быть и речи. Люди вынуждены просто стоять или сидеть вплотную друг к другу.

Причины популярности пляжа Дамейша в Китае

Китай известен своими невероятными масштабами и инфраструктурными рекордами, например, именно там находится самый высокий мост в мире. Также Китай известен своими высокоскоростными поездами. Парадоксально, но именно отличная транспортная доступность стала главной причиной экстремальной переполненности Дамейши.

Место привлекает огромное количество как местных жителей, так и туристов по нескольким причинам:

Пляж является абсолютно бесплатным и открытым для всех желающих;

К нему ведут сразу несколько удобных автобусных маршрутов;

Прямо напротив входа располагается станция метро, что делает дорогу невероятно простой.

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Как власти Китая решили проблему пляжа

Ситуация с перенаселением пляжа стала настолько критической, что властям Шэньчжэня пришлось вмешаться. Чтобы избежать давки и обеспечить хотя бы минимальную безопасность, были введены строгие правила посещения.

Теперь в самый разгар сезона, с мая по октябрь, действует обязательная система бронирования. Чтобы попасть на песок, необходимо заранее зарегистрироваться и забронировать себе место на конкретный день.

Кроме того, установлен жесткий дневной лимит, не более 80 000 посетителей в сутки. Как отмечает издание Oddity Central, хотя эта цифра может показаться огромной для полоски песка длиной чуть больше километра, это все равно значительно меньше тех 200 тысяч, которые пытались отдохнуть здесь раньше.

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Несмотря на все ограничения и море гневных отзывов в интернете, Дамейша не теряет своей популярности. Фотографии бескрайней толпы людей на фоне моря продолжают регулярно становиться вирусными, доказывая, что для многих даже такой экстремальный формат лучше, чем полное отсутствие пляжа в летний зной.