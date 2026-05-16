12 метров дождя в год: как люди живут в самых влажных местах Земли

Вы тоже проклинали дождь, промокнув по дороге на работу? А ведь на Земле есть места, где дождь идет круглосуточно. В одном из самых мокрых мест Земли за год набирается столько воды, что она покрыла бы вас с головой трехэтажным слоем. Было бы хорошо, если бы в этих местах никто не жил, но нет. Пять населенных пунктов на планете бросают вызов здравому смыслу: люди там живут, работают, радуются жизни и даже шутят про местную погоду. А растения, должно быть, испытывают постоянный стресс.

Деревня Маусинрам, самое дождливое место на Земле

Деревня Маусинрам расположена в штате Мегхалая на северо-востоке Индии. Название штата переводится с санскрита как «обитель облаков», и это не преувеличение. Среднегодовое количество осадков здесь составляет около 11 872 мм,то есть почти 12 метров воды, падающей с неба за год. Основная часть дождей приходится на сезон муссонов, с июня по сентябрь, когда ливни идут ежедневно.

По данным Indian Panorama, причина такого количества осадков заключается в географии. Теплый влажный воздух с Бенгальского залива движется на север и упирается в крутые склоны холмов Кхаси. Воздух поднимается вверх, остывает, и вся накопленная влага конденсируется и выпадает дождем. Этот процесс известен как орографические осадки — по сути, горы работают как гигантский конденсатор для облаков.

Местные жители нашли удивительные способы жить с постоянным дождем. Вместо обычных зонтиков они носят конусообразные накидки из бамбука и банановых листьев, закрывающие все тело. А еще в регионе строят мосты из живых корней каучуковых деревьев: корни направляют через реки и ущелья, и за 10–15 лет они превращаются в полноценные переправы. Такие мосты служат веками и не гниют, в отличие от деревянных конструкций, которые в этом климате разрушаются слишком быстро.

Черапунджи, где больше всего дождей в год

Всего в нескольких километрах от Маусинрама находится город Черапунджи. Среднегодовое количество осадков здесь чуть меньше — около 11 777 мм, но именно этому месту принадлежит абсолютный мировой рекорд дождей. С августа 1860 по июль 1861 года здесь выпало 26 461 мм осадков, больше 26 метров дождя за 12 месяцев. А только за июль 1861 года — 9 300 мм. Оба эти показателя до сих пор остаются мировыми рекордами, зафиксированными в Книге рекордов Гиннесса.

Механизм образования осадков тот же, что и в Маусинрам: муссонные облака с Бенгальского залива пролетают около 400 км над равнинами Бангладеш, а затем резко упираются в холмы Кхаси, которые поднимаются на высоту около 1 370 метров буквально за несколько километров. Облака сжимаются в узких долинах и выталкиваются вверх по крутым склонам, и вся влага выливается вниз.

Как и в соседнем Маусинрам, здесь строят живые мосты из корней деревьев. Черапунджи также славится впечатляющими водопадами и пышной зеленью, а само поселение остается центром торговли для окрестных поселений — здесь продают апельсины, ананасы и другие фрукты. Общество народа кхаси, живущего в этих местах, матрилинейное — фамилию и родовую принадлежность дети получают от матери.

Тутунендо, где два сезона дождей в году

Если Индия доминирует в верхней части списка, то Южную Америку представляет Тутунендо — крошечный поселок в департаменте Чоко на тихоокеанском побережье Колумбии. Среднегодовые осадки здесь составляют около 11 770 мм, что ставит Тутунендо примерно на один уровень с Черапунджи.

Главное отличие от индийских рекордсменов — у Тутунендо не один, а два сезона дождей. Дождь здесь падает почти каждый день, а солнце после рассвета редко держится дольше нескольких часов. При этом в поселке живет менее тысячи человек, которые вынуждены справляться не только с ливнями, но и с сильной жарой и густой влажностью.

Механизм осадков здесь тоже связан с рельефом: теплый и влажный воздух с Тихого океана гонит ветер к Андам, воздушные массы поднимаются по склонам и отдают всю влагу. Близость к экватору добавляет постоянного солнечного нагрева, который усиливает испарение с поверхности океана.

Обратная сторона бесконечных дождей — невероятное биоразнообразие. Регион Чоко-Дарьен, в котором расположен Тутунендо, считается одним из самых биологически насыщенных мест на планете. Подобно тому, как найдена жизнь в одном из самых суровых мест Земли, здесь экстремальный климат не мешает, а помогает жизни процветать — правда, иногда ценой оползней и затопленных дорог.

Урека на острове Биоко,самое мокрое место Африки

Остров Биоко расположен в Гвинейском заливе у побережья Камеруна и принадлежит Экваториальной Гвинее. На его южной оконечности стоит деревня Урека, где выпадает в среднем около 10 450 мм осадков в год, и это делает ее самым дождливым местом на всем африканском континенте.

Река известна своим пляжем с черным вулканическим песком, окруженным водопадами, и тропическим дождевым лесом, в котором обитают виды животных, не встречающиеся больше нигде на планете. Среди них — девять эндемичных подвидов приматов, некоторые из которых находятся на грани исчезновения. По данным Atlas Guide, там очень много морских черепах. Сезон дождей формально длится с апреля по октябрь, но облачность, влажность и осадки могут сопровождать жителей круглый год.

У острова богатая и непростая история. Португальцы колонизировали его в 1472 году, а в 18 веке он стал центром работорговли. Позже здесь развились плантации какао, кофе и масличных пальм. Сегодня Биоко привлекает экотуристов — именно дождевые леса, водопады и уникальная фауна становятся главной причиной для визита. Правда, резиновые сапоги стоит положить в чемодан первым делом.

Дебунджа, Камерун — дожди у подножия Камеруна

Совсем недалеко от Биоко, уже на африканском материке, расположена камерунская деревня Дебунджа. Она получает примерно 10 300 мм осадков в год и находится у подножия горы Камерун — высочайшей вершины Центральной и Западной Африки высотой около 4 100 метров.

Механизм дождей здесь заключается в том же орографическом эффекте. Как и в примерах выше, ветер гонит горячий влажный воздух с Гвинейского залива к горе, воздух поднимается по склонам, остывает, и вся влага обрушивается ливнями на деревню внизу. Пик осадков приходится на период с мая по октябрь, но и в остальное время здесь достаточно сыро.

Деревня окружена пышными тропическими лесами, часто укутанными в густой туман. Местные жители выращивают бананы, масличные пальмы и другие культуры, которые прекрасно чувствуют себя в этой влажной и плодородной почве. Жизнь здесь организована вокруг сельского хозяйства — постоянная влажность делает землю невероятно продуктивной, хотя и создает свои сложности.

Интересно, что Дебунджа и Урека на Биоко — по сути, соседи через пролив. Оба места обязаны своими осадками одному и тому же механизму: влажный воздух Атлантики сталкивается с высокими вулканическими пиками и отдает им всю свою воду. Разница только в том, что в одном случае это остров, а в другом — материк.

Все пять мест из этого списка объединяет один и тот же физический принцип: влажный океанский воздух встречает горный барьер и вынужден подниматься, охлаждаться и терять влагу. Это не случайность и не аномалия — это предсказуемый результат географии.

Но по-настоящему удивляет другое: люди, которые живут в этих местах, превращают его в часть своей культуры. Мосты из живых корней в Мегхалае, накидки из бамбука, плантации какао на вулканических островах — все это примеры того, как человек способен не бороться с природой, а договариваться с ней.