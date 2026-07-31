Не выбрасывайте сломанную технику: вот какие детали стоят денег

Рамис Ганиев

Если техника сломалась, ее сразу же нужно выбрасывать в мусор? Многие люди так и делают, но часто это большая ошибка. Даже если техника не подает признаков жизни, у нее есть внутренности, которые могут принести вам деньги, прямо как коллекционные фигурки из киндеров. Катушки, моторы, платы — все это можно продать специалистам по ремонту техники. Но продать можно не все подряд. Какие именно детали и модели ценятся больше всего?

На продаже старой техники можно заработать больше, чем на сдаче металлолома. Фото.

На продаже старой техники можно заработать больше, чем на сдаче металлолома

Почему технику лучше продавать на запчасти

Люди часто ищут нестандартные способы получения дохода. И некоторым даже удается заработать на сдаче бутылок и банок. Однако старая бытовая техника скрывает в себе гораздо больший потенциал для заработка. У неработающего устройства есть несколько путей: продажа под восстановление, продажа на запчасти, самостоятельный разбор и сдача в лом. И последний вариант самый быстрый, но наименее прибыльный.

Например, на Авито сломанную стиральную машину выставляют за 1000–4000 рублей. В то же время пункты приема лома предлагают около 15–24 рублей за килограмм. Тяжелая машина превратится лишь в несколько сотен рублей из-за вычета веса пластика, бетона и резины.

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Какую сломанную технику можно выгодно продать

Лидерами спроса среди ремонтников являются автоматические кофемашины, посудомойки и стиральные машины популярных брендов. Они ломаются примерно в одно время у тысяч людей, а новые оригинальные компоненты стоят дорого.

Сломанная кофемашина известных марок это одна из самых ценных вещей для перепродажи. В ней высоко ценятся заварочный блок, кофемолка, плата управления и термоблок. Благодаря компактным размерам такую технику легко хранить дома и отправлять покупателям.

Роботы-пылесосы это фактически небольшие компьютеры на колесах. Если устройство перестало включаться, проблема может крыться только в аккумуляторе, в то время как лидар, моторы и датчики высоты остаются полностью работоспособными. Умные устройства собирают много данных, так что перед продажей робота обязательно удалите карту квартиры и отвяжите его от аккаунта.

Отдельного внимания заслуживают телевизоры и духовки:

  • У телевизоров все решает состояние экрана. Если матрица разбита, ценность резко падает, но материнская плата, блок питания и подсветка все еще стоят денег;
  • В индукционных панелях и дорогих духовках огромную ценность представляет целое внешнее стекло. Оно часто разбивается на кухне, а электроника духовки остается полностью исправной.

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Скрытая ценность холодильников и опасность микроволновок

С холодильниками ситуация парадоксальная, потому что продать огромный неработающий агрегат целиком очень сложно из-за стоимости грузчиков. Однако внутри скрываются неочевидные сокровища. Практика показывает, что пластиковые ящики и стеклянные полки продаются легче компрессора. Люди регулярно их ломают, а новые оригинальные емкости для старых моделей давно сняты с производства.

Микроволновые печи и кондиционеры это устройства, которые категорически не стоит разбирать новичкам. В наружном блоке кондиционера находится масло и хладагент под давлением, который нельзя просто выпускать в воздух. А внутри микроволновки скрывается высоковольтная часть. Эксперты Роскачества предупреждают, что конденсатор СВЧ-печи способен сохранять опасный электрический заряд даже после отключения прибора от розетки. Лучше отдать микроволновку мастеру целиком за пару сотен рублей, чем пытаться добыть из нее трансформатор отверткой.

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Как правильно подготовить сломанное устройство к продаже

Самая частая ошибка владельцев — написать короткое объявление в духе «сломалась стиралка Samsung». Чтобы привлечь специалиста, нужно предоставить точную техническую информацию.

Вот что необходимо сделать перед публикацией объявления:

  1. Найти точный номер модели. Сфотографируйте заводскую наклейку с артикулом и серийным номером — для мастера одна буква в коде может означать совершенно другую плату;
  2. Описать симптомы поломки. Укажите, выбивает ли автомат при включении, горят ли индикаторы и был ли запах гари перед отключением;
  3. Честно указать статус деталей. Пишите «состояние неизвестно» или «проверки не было», если вы не тестировали компоненты лично.

Начинать продажу всегда лучше с предложения прибора целиком. Самостоятельный разбор кажется выгодным, но на практике вы можете продать пару ходовых плат, а остальной пластиковый корпус и провода пролежат на балконе несколько лет. Кроме того, электронику нельзя просто оставлять у мусорного контейнера. По правилам утилизации ее нужно сдавать в специальные пункты, которые легко найти на карте Российского экологического оператора.

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Так что сломанная техника зачастую это не мусор, а ценный источник запчастей. Кофемашины, посудомойки и телевизоры с целым экраном могут принести несколько тысяч рублей даже в нерабочем состоянии. Главное правило это не хвататься за инструменты, пока вы не узнали точную модель устройства и не проверили реальную востребованность ее компонентов на вторичном рынке.

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