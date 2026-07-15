На сдаче какого металла в России сегодня можно заработать

Многие люди уверены, что самый дорогой металл для продажи это медь. В пунктах приема металла за чистую медь в 2026 году дают от 600 до 900 рублей за килограмм. Но металлов и сплавов в мире много, и некоторые стоят дороже: например, никель — до 950 рублей за кг, а ферромолибден — от 1000 рублей. Однако высокая цена за килограмм не означает, что вы легко найдете такой лом и быстро его сдадите. Мы разобрались, на чем реально можно заработать, а за что дадут копейки.

Самые дорогие промышленные сплавы

Если посмотреть актуальные прайсы российских приемных компаний, абсолютным лидером по цене окажется не медь, а промышленные металлы. Например, стоимость килограмма вольфрама может доходить до 4500–5200 рублей. Особенно ценятся сплавы ВК и ТК, которые можно найти в старых токарных резцах, наконечниках буров и режущем инструменте.

Следом идет молибден, который оценивается примерно в 2700–3500 рублей за килограмм. Однако здесь кроется главная проблема: кусок такого металла невозможно надежно определить на глаз. Внешне он похож на обычную быстрорежущую сталь, которая стоит копейки. К тому же, в быту такие сплавы почти не встречаются, поэтому заработать на них смогут только те, у кого есть законный доступ к старому промышленному инструменту.

Читайте также: Какая промышленность больше всего нуждается в редких металлах?

Стоимость электронного лома и олова

Мало кто знает, но старая электроника иногда стоит дороже любого цветмета. В прайсах уральских компаний, публикующих статистику приема, старые керамические процессоры оцениваются до 21 500 рублей за килограмм. Платы от ноутбуков и оперативная память тоже приносят ощутимый доход при сдаче оптом.

Еще один недооцененный материал это олово и его сплавы. Например, чистый баббит Б-83 стоит около 2200 рублей за килограмм. А вот обычный припой оценивают по содержанию олова, чем выше цифра в маркировке (например, ПОС-90), тем больше вам заплатят.

Сколько стоит медь и как ее продать

Несмотря на впечатляющие цифры редких сплавов, самым выгодным металлом для обычного человека остается медь. По состоянию на лето 2026 года, чистая медь стоит около 750–885 рублей за килограмм.

Главное преимущество меди — ее легко найти и распознать:

толстых электрических проводах и силовых кабелях;

обмотках старых электродвигателей и трансформаторах;

газовых колонках, теплообменниках и медных трубах.

Стоит отметить, что обжигать провода на костре не стоит. Во-первых, дым от изоляции токсичен. Во-вторых, обожженную медь часто принимают дешевле, чем чистый блеск. Приемкам гораздо проще разрезать кабель, высчитать процент выхода чистой меди и заплатить за ее фактический вес.

Латунь, алюминий и черный металл

Сразу после меди идут латунь и бронза. За старые смесители, дверные ручки, радиаторные трубки и вентили можно выручить 480–580 рублей за килограмм. Перед сдачей обязательно снимайте стальные болты и пластиковые детали, иначе всю партию оценят по более дешевой категории «микс».

Алюминий стоит значительно скромнее, от 90 до 254 рублей. Собирать банки ради заработка бессмысленно, так как они слишком легкие и объемные. Гораздо выгоднее сдать алюминиевый профиль, оставшийся после ремонта, или старые автомобильные диски. Четыре таких диска могут потянуть почти на 6000 рублей.

Что касается черного металла (сталь, чугун), его цена редко превышает 18 рублей. Сдавать его имеет смысл только тоннами при расчистке участка или масштабном демонтаже.

Читайте также: Почему магнит притягивает железо, но не все металлы?

Правила сдачи металлолома для физических лиц

За последние годы законодательство серьезно изменилось. Согласно актуальным нормам, все расчеты с физическими лицами проводятся только безналичным способом. Выплаты наличными за лом запрещены, поэтому деньги переводят на карту или через Систему быстрых платежей.

Для оформления акта в пункте приема потребуется паспорт. Кроме того, если вы сдаете металл на сумму свыше 250 тысяч рублей в год, а имущество находилось в собственности менее трех лет, может возникнуть обязанность заплатить налог на доходы по ставке 13%.

Как отмечают специалисты из крупных региональных сетей приема, перед поездкой лучше заранее отправить фотографии вашего лома в несколько мест. Уточните, какая именно категория будет в акте и сколько процентов скинут на так называемый «засор».

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем канале в MAX. Подпишитесь прямо сейчас!

В теории самые большие деньги лежат в вольфраме и молибдене, но на практике медь и латунь остаются главными источниками реального дохода. Главное правильно сортировать металл, не пытаться сдать подозрительное имущество и заранее согласовывать условия с приемщиками, чтобы не потерять деньги на скрытых комиссиях.