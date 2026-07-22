Сколько можно заработать на сдаче бутылок и банок в 2026 году

В детстве сдать пустые бутылки и получить деньги было нормой. Сегодня этот способ заработка тоже существует, но работает он совсем не так, как вы помните. Главная ловушка в том, что большинство людей оценивают тару неправильно, и уходят с пустыми руками или с копейками, хотя могли получить больше. Мы разобрались, как работает система на самом деле и кто на этом реально зарабатывает. Может, сбор и продажа пустой тары это выгоднее, чем продажа металлолома?

Какие бутылки выгоднее сдавать

По состоянию на середину 2026 года самой ценной массовой тарой остаются алюминиевые банки из-под напитков. Согласно таблице на сайте Вторлом, в зависимости от региона и объема партии, за килограмм алюминия приемщики готовы платить от 30 до 137 рублей. Учитывая, что одна стандартная пивная банка весит около 15–20 граммов, для получения килограмма придется собрать примерно 50–66 штук.

С пластиком ситуация обстоит намного сложнее. Обычные ПЭТ-бутылки оцениваются всего в 5–18 рублей за килограмм. Чтобы заработать хотя бы 10 рублей, придется найти и сплющить около 25 полуторалитровых бутылок. Стекло же, несмотря на свой внушительный вес, стоит крайне мало, от 1 до 5 рублей за килограмм стеклобоя. Везти несколько тяжелых бутылок через весь город бессмысленно, так как стоимость проезда моментально съест всю прибыль.

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Куда сдавать тару за деньги

Прежде чем начать копить банки на балконе, важно понять, что далеко не все точки сбора готовы платить вам наличными. В современных городах существуют три совершенно разных формата работы с отходами.

Экоцентры и яркие уличные контейнеры предназначены исключительно для экологически сознательных граждан, которые готовы сдавать мусор бесплатно. Похожим образом работают и популярные автоматические терминалы — фандоматы выдают только скидки или баллы, которые можно потратить в магазинах-партнерах, но конвертировать их в «живые» рубли не получится.

За реальными деньгами придется ехать в специализированные платные пункты приема тары. Искать их нужно по запросам вроде «прием цветного металла» или «прием ПЭТ-бутылок». Перед поездкой туда обязательно нужно позвонить, чтобы узнать текущую цену и уточнить минимальный вес партии. Некоторые базы просто не станут работать с человеком, который принес меньше 20 килограммов сырья.

Где найти пустые бутылки для продажи

Бесцельно бродить по улицам в поисках пустых бутылок это самый неэффективный способ заработка. Чтобы стабильно получать деньги, нужно находить постоянные источники.

Самая рабочая и прибыльная стратегия это договориться с местными барами или кафе. Одно заведение за выходные генерирует несколько огромных мешков с пустыми бутылками. Вы можете предложить бармену забирать эту тару бесплатно: заведение снизит объем мусора, а вы получите готовую партию сырья.

Кроме того, банки можно собирать в парках утром после праздников или договориться с коллегами в офисе, поставив отдельную коробку для тары из-под воды и энергетиков. Главное — легально получать емкости до того, как они попали в официальный мусорный контейнер, чтобы не нарушать законы о собственности на отходы.

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Как подготовить бутылки для приемных пунктов

Даже если вы собрали отличную партию, приемщик легко может снизить цену или вовсе отказать в приеме, если тара не подготовлена. Любые емкости нужно сполоснуть от остатков напитков и обязательно высушить.

Пластиковые ПЭТ-бутылки необходимо очистить от термоусадочной пленки и максимально сплющить, чтобы они не занимали лишнее место. Стекло следует аккуратно сложить в прочные коробки, не разбивая его заранее. Алюминий также лучше сжать, предварительно проверив его магнитом — настоящая алюминиевая банка не будет магнититься.

Важный юридический нюанс: сдача цветного металла требует паспорта. По российским законам 2026 года официальные пункты обязаны идентифицировать личность человека, сдающего лом. Более того, оплата физическим лицам производится только безналичным переводом на банковскую карту. Так что требование показать документы это не прихоть приемщика, а строгая государственная норма.

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Обычный человек может заработать на сборе тары от 100 до 500 рублей за активный день. Доходы свыше 1000 рублей вполне реальны, но только в том случае, если вы целенаправленно собираете сотни алюминиевых банок и сотрудничаете с заведениями общепита.