Не выбрасывайте старую одежду: вот что с ней лучше сделать

Шкаф разобран, хорошие вещи отложены, а в руках осталась футболка с пятном, протёртые джинсы и полотенце, пережившее лучшие годы. Старая одежда ещё может пригодиться: её можно починить, превратить в полезные мелочи или сдать на переработку. Главное — правильно оценить состояние ткани. Если она покрыта пятнами или плесенью, пропитана химикатами либо имеет стойкий неприятный запах, вариантов почти не остаётся. Но обычные дырки, выцветшая краска и растянутый воротник — ещё не повод выбрасывать вещь.

Как рассортировать старую одежду перед переработкой

Сначала проверьте, действительно ли вещь безнадёжна. Пуговицу можно пришить, разошедшийся шов — застрочить, небольшую дырку — закрыть заплаткой. Даже сломанная молния не всегда требует полной замены: проблема может быть только в бегунке.

Небольшой ремонт часто спасает одежду. В международных мастерских Repair Café удалось починить 490 из 539 принесённых курток и 1634 из 1697 пар брюк. Чаще всего мастера работали с молниями, швами, подкладкой и пуговицами.

Если ткань окончательно разваливается, снимите целые пуговицы, крепкие молнии и декоративные детали. Из плотных участков джинсов можно вырезать заплатки. Так получится бесплатный ремонтный набор для вещей, которые вы пока носите.

Тряпки и домашние заготовки из старой одежды

Самый простой вариант для старой хлопковой футболки — превратить её в тряпки. Хлопок и лён хорошо впитывают воду, мягкий трикотаж подходит для пыли, хотя микрофибра собирает её лучше, а плотный деним можно использовать в гараже или во время ремонта. Обычная синтетика впитывает хуже, поэтому её разумнее отложить для переработки.

Из старой одежды получаются полезные вещи, которые не придётся покупать:

тряпки для кухни и ванной;

салфетки для пыли;

насадки на швабру;

ветошь для краски и масла;

полотенца для грязных лап питомца.

Старые простыни, пледы и полотенца иногда нужны приютам для животных. Но везти туда пакет без предупреждения не стоит: требования везде разные. Например, петербургский приют «Особый Друг» принимает чистые простыни, пододеяльники и покрывала, но отказывается от дырявой ткани, одежды и обычной ветоши. Поэтому сначала найдите список нужд конкретного приюта или позвоните сотрудникам.

Куда сдать изношенную одежду на переработку

Если вещь нельзя носить или использовать дома, ищите контейнеры и пункты, которые принимают текстиль именно на переработку. После сортировки старые ткани превращают в обтирочную ветошь, регенерированное волокно, шумоизоляцию или набивку для мебели. Это один из простых способов сократить углеродный след быстрой моды.

В России ненужный текстиль принимает фонд «Второе дыхание». У него и партнёров работают пункты в десятках городов, но правила конкретной точки лучше проверять заранее. Принимаемый текстиль должен быть чистым: сильно загрязнённые и пахнущие вещи фонд не может отправить на переработку.

Перед сдачей на переработку сделайте три вещи:

Проверьте на сайте пункта, принимают ли ветошь, а не только пригодную для носки одежду. Постирайте и полностью высушите вещи. Сложите текстиль в закрытый пакет, чтобы он не намок и не испачкался.

Не кладите пакет рядом с переполненным контейнером. Одежда быстро намокнет и превратится в обычный мусор — лучше найти другой пункт или вернуться позже.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Когда одежду всё-таки придётся выбросить

Переработка подходит не для всего. Плесень и опасные загрязнения делают текстиль непригодным и для повторного использования, и для большинства программ сбора. В мусор придётся отправить одежду, испачканную химикатами, сильно пропитанную маслом или покрытую плесенью — её споры опасны для здоровья.

Не стоит отдавать такие вещи приютам, благотворительным организациям или оставлять возле контейнеров с надеждой, что «там разберутся». Этим вы только добавите сотрудникам лишнюю работу и расходы на вывоз отходов.

Порядок простой: сначала попытаться починить вещь, затем использовать её дома, потом сдать на переработку и только в крайнем случае выбросить. Необязательно шить из старых джинсов дизайнерскую сумку — иногда достаточно вырезать пару хороших тряпок или потратить минуту на поиск ближайшего пункта приёма.