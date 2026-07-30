Как моряк 30 дней дрейфовал в Тихом океане без связи и запасов: его уже не искали

Мужчина по имени Каити Сато вышел в одиночное плавание через Тихий океан. В пути его судно потерпело крушение. Мужчина остался один в открытом море без связи и запасов. Его искали, но безрезультатно. Через 30 дней его нашли живым. Как он выжил и что происходило с ним в эти недели? Это почти такая же удивительная история, как про рыбака из Перу в открытом океане.

Как моряк потерялся в океане

По данным Ladbible, 7 июня Сато отплыл от островов Санта-Каталина у берегов Калифорнии на 10-метровой яхте. Спустя две недели мачта его судна неожиданно сломалась, лишив лодку основного хода. Но это было лишь началом проблем.

Вскоре после поломки мачты телефон с загруженными картами отключился. Моряк оказался в полной изоляции, не понимая, где именно находится. Океанские течения неумолимо несли его на юг, уводя все дальше от судоходных путей. Когда до побережья оставалось около 800 километров, у Сато полностью закончилось топливо для запасного мотора.

Позже он признался журналистам, что первую неделю просто плакал от отчаяния. В какой-то момент моряк даже думал уйти из жизни, чувствуя себя абсолютно беспомощным на неуправляемой лодке, которую сносило с курса.

Как выжить в океане без питьевой воды

Но, взяв себя в руки, Сато начал действовать. Он вооружился обычными веслами от каяка и попытался хоть немного направить лодку в сторону судоходных маршрутов. Параллельно он чинил судно подручными средствами.

Рацион моряка был крайне скудным. В основном он питался остатками овсянки и сырыми морепродуктами, ел рыбу и кальмаров, которые случайно запрыгивали прямо на палубу. Но главная угроза скрывалась не в голоде, а в жажде.

Спустя 20 дней дрейфа у американца полностью закончилась питьевая вода. Чтобы не погибнуть от обезвоживания, он придумал нестандартный выход: использовал куски пластика для сбора конденсата. Каждое утро он слизывал скудные капли влаги, чтобы поддерживать жизнь в организме. Этот прием с конденсатом помог ему протянуть до момента, когда его наконец заметили спасатели.

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Как спасли пропавшего в океане моряка

Тактика с веслами в итоге сработала. Спустя месяц изнурительного дрейфа, 21 июля, лодка наконец оказалась в оживленном транспортном коридоре между Калифорнией и Гавайями. Здесь судно заметил экипаж контейнеровоза M/V George III.

Спасательная операция развернулась в 1400 километрах от Гавайев. По словам экипажа, для поднятия изможденного моряка на борт были активированы все свободные матросы. Как только Сато оказался в безопасности, ему дали свежие фрукты и воду. Американец плакал от счастья и без конца благодарил команду корабля за свое спасение.

Пропавшие в океане люди их спасение

Случай Каити Сато поражает, но история знает и более невероятные примеры. Мировой рекорд принадлежит рыбаку Хосе Сальвадору Альваренге, который провел в открытом океане фантастические 438 дней. Похожие инциденты периодически случаются — например, недавно пропавшего в Тихом океане моряка нашли живым вместе с его питомцем.

Сейчас Каи благополучно вернулся на сушу и живет у своих родственников. Казалось бы, после такого тяжелого испытания человек больше никогда не подойдет к воде. Однако американец не собирается отказываться от своей мечты.

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