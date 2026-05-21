Сколько кофе можно пить в жару: многие превышают норму даже не зная об этом

С каждым годом нам все больше становится понятно, что 40-градусная жара в России становится нормой. В такую погоду лучше держаться в тени, а также ограничить количество выпиваемого кофе. Врачи предупреждают, что кофеин усиливает потерю жидкости, а ведь в жару организм и так работает на пределе. Сколько же чашек кофе можно безопасно выпить в жару?

Можно ли пить кофе в жару

Главная причина, по которой людям не рекомендуется пить кофе в жару, это его мочегонное действие. Кофеин стимулирует почки выводить больше жидкости, а в жаркую погоду тело и так активно теряет воду через потоотделение. Получается двойной удар: пот забирает влагу снаружи, а кофе — изнутри.

Представьте ведро с небольшой дыркой на дне. В обычный день вода убывает медленно, вы успеваете подливать. Но в жару дырка становится больше, а кофе пробивает еще одну. Уровень воды падает быстрее, чем вы думаете. Именно поэтому врач Анна Косенкова в беседе с РИА Новости рекомендует выпивать не более одной чашки кофе в день при высокой температуре воздуха.

Важно понимать, что речь не о том, что кофе сам по себе опасен. В обычных условиях умеренное потребление не вызывает заметного обезвоживания. Этот напиток бодрит и даже делает людей настойчивее. Но жара меняет правила игры, потому что потери жидкости резко возрастают.

Кому нельзя пить кофе в жаркую погоду

Отдельная группа риска — люди с хроническими заболеваниями. По словам Косенковой, им рекомендовано полностью исключить кофе на время аномальной жары. Это касается прежде всего людей с:

сердечно-сосудистыми заболеваниями — кофеин сужает сосуды и повышает давление, а в жару сердце и так работает с повышенной нагрузкой;

— кофеин сужает сосуды и повышает давление, а в жару сердце и так работает с повышенной нагрузкой; болезнями почек — мочегонный эффект кофеина создает дополнительную нагрузку на уже ослабленные органы;

— мочегонный эффект кофеина создает дополнительную нагрузку на уже ослабленные органы; высоким давлением — сочетание жары и кофеина может спровоцировать скачок давления

Если у вас есть хронические заболевания, решение об отказе от кофе лучше обсудить с лечащим врачом. Лучше перестраховаться и на несколько жарких дней заменить кофе чем-то более безопасным.

Как понять, что организму не хватает воды

Коварность обезвоживания в жару в том, что его первые признаки легко спутать с обычной усталостью от зноя. Вот на что стоит обратить внимание:

сухость во рту и ощущение вязкой слюны;

и ощущение вязкой слюны; темный цвет мочи — это один из самых надежных индикаторов нехватки воды;

— это один из самых надежных индикаторов нехватки воды; давящая головная боль , которая не проходит от отдыха;

, которая не проходит от отдыха; необычная вялость и сонливость среди дня;

и сонливость среди дня; головокружение при резких движениях.

Если вы заметили хотя бы два-три из этих симптомов, стоит сразу выпить стакан воды комнатной температуры и перейти в прохладное место. Специалисты рекомендуют пить до 2-3 литров воды в день при аномальной жаре, не дожидаясь ощущения жажды, потому что оно часто приходит с запозданием.

Чем заменить кофе летом

Отказ от кофе на несколько жарких дней не убьет даже убежденных кофеманов. Существуют напитки, которые бодрят, но не усиливают обезвоживание.

Лучший выбор — чистая вода комнатной температуры. Она усваивается быстрее всего и не создает дополнительной нагрузки. Если хочется чего-то вкуснее, есть несколько проверенных альтернатив:

зеленый чай — содержит кофеин, но в мягкой форме, и хорошо утоляет жажду;

— содержит кофеин, но в мягкой форме, и хорошо утоляет жажду; цикорий — по вкусу напоминает кофе, но не содержит кофеина вовсе;

— по вкусу напоминает кофе, но не содержит кофеина вовсе; домашний лимонад без сахара или вода с лимоном — освежает и не обезвоживает;

или вода с лимоном — освежает и не обезвоживает; травяные чаи из мяты или ромашки — в охлажденном виде отлично спасают от жары

От сладких газированных напитков и без того опасных энергетиков лучше тоже отказаться — они сочетают мочегонный эффект кофеина с обезвоживающим действием сахара и в жару могут навредить еще сильнее обычного кофе.

Одна чашка кофе в жару — разумная мера, а не отказ от напитка

Важно отметить, что все написанное выше это не запрет, а здравый совет на время аномальной жары. Одна чашка кофе утром вряд ли навредит здоровому человеку, если он пьет достаточно воды в течение дня. Проблемы начинаются, когда привычные 3-4 чашки выпиваются в +30 градусах Цельсия, а про воду забывают.

Главное правило простое: в жару каждая чашка кофе должна сопровождаться дополнительным стаканом воды. А если у вас есть хронические заболевания — лучше перестраховаться и подождать, пока температура за окном вернется к нормальным значениям.