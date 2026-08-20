Как наши бабушки и дедушки спасались от жары без кондиционера

Мы привыкли включать кондиционер, как только температура переваливает за 25 градусов. И при этом мы часто осторожничаем, потому что боимся простудиться под потоками холодного воздуха. А наши бабушки и дедушки жили без кондиционера десятилетиями. Но это не значит, что они терпели духоту и страдали — они просто искали другие пути. Их методы были доступны каждому, но сегодня о них почти забыли.

Бегство из раскаленного города и сон во дворе

Для обеспеченного горожанина 19 века самым логичным способом спастись от жары было радикальное решение — вообще не находиться в городе. Летом Петербург и Москва становились душными, пыльными и неприятно пахнущими. Поэтому дворяне уезжали в имения, а средний класс массово арендовал дачи.

Дореволюционная дача была не участком для огорода, а полноценным летним жильем. Семья перебиралась туда на несколько месяцев, поближе к воде, лесу и свежему воздуху, а глава семейства периодически ездил в город на работу. Из-за этого массового оттока людей аренда городских квартир в летние месяцы заметно дешевела.

В советское время традиция искать прохладу на улице приобрела совершенно новые формы. В 1930–1950-е годы в Москве практиковался экстремальный, но эффективный метод: ночью люди массово выходили спать во двор. Жители вытаскивали из раскаленных за день комнат тюфяки и раскладушки, устраиваясь прямо на траве или лавочках, чтобы использовать естественный ночной перепад температур.

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Крестьянская изба имела свои прохладные места

Современные любители старины часто преувеличивают свойства традиционных деревянных домов, утверждая, что в них всегда было прохладно. В сильную жару изба тоже нагревалась, но ее конструкция давала возможность спрятаться от прямого солнца.

Главным укрытием служили сени — неотапливаемое помещение между улицей и жилой комнатой. Этнографические данные подтверждают, что в знойные дни крестьяне часто переносили постель в сени или соседнюю неотапливаемую клеть.

Вторым рубежом защиты были ставни на небольших окнах. Днем их закрывали, не пуская солнечные лучи внутрь. Получалась очень даже рабочая стратегия: перекрыть доступ лишнему теплу днем, а для отдыха использовать самую затененную часть дома.

Лед запасали зимой и хранили до самого лета

Для охлаждения продуктов и напитков задолго до появления электрических приборов использовали натуральный лед. Его огромными блоками выпиливали из рек еще зимой и закладывали в глубокие подземные погреба — ледники. Благодаря качественной теплоизоляции и низкой температуре под землей лед мог лежать там до самого лета.

В богатых домах существовала даже специальная посуда для напитков со встроенной системой охлаждения. В музеях сохранились стеклянные кувшины начала 20 века с герметичной внутренней колбой. В нее клали лед, который остужал лимонад или воду, но при этом талая вода не разбавляла сам напиток.

Благодаря ледникам горожане могли есть мороженое. В Петербурге уже в 1845 году была запатентована машина для массового производства этого десерта. Правда, лакомство таило в себе угрозу: из-за плохих санитарных условий и отсутствия стабильного холода на всех этапах доставки в газетах регулярно писали об отравлениях испорченным мороженым.

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Плавучие бассейны на Неве и поддельная газировка

Вода оставалась самым доступным способом сбить температуру тела. В Петербурге 19 века прямо на реках строили плавучие купальни. Они представляли собой деревянные баржи с огороженным внутренним бассейном, куда свободно поступала вода. Это позволяло освежиться в Неве, не рискуя быть унесенным быстрым течением. К концу века в городе работало почти 40 таких купален.

Простые рабочие часто купались без всяких специальных сооружений, порой вызывая возмущение приличной публики. А вот советская эпоха изменила отношение к пляжному отдыху: с 1920-х годов массовые купания в черте города стали абсолютной нормой.

Огромным спросом пользовались и холодные напитки. На улицах открывались павильоны с фруктовыми и минеральными водами. Однако на дореволюционных улицах процветал и теневой бизнес: полиция регулярно накрывала подпольные цеха, где разливали поддельную минералку с фальшивыми этикетками.

У женщин были персональные «ручные кондиционеры»

Если посмотреть на моду прошлого, становится жаль городских женщин: тяжелые многослойные платья и корсеты превращали летнюю прогулку в пытку. Крестьянам было значительно проще, так как они носили просторную одежду из дышащего льняного или конопляного холста, а в теплое время года часто ходили босиком.

Но у состоятельных горожанок были свои персональные инструменты климат-контроля, работающие по строгим законам физики:

Веер создавал направленный поток воздуха, который ускорял испарение пота с кожи, за счет чего тело охлаждалось;

Парасоль (маленький кружевной зонтик) блокировал прямое солнечное излучение, не давая одежде и коже нагреваться.

С технической точки зрения зонтик от солнца — идеальное решение, так как он устраняет саму причину нагрева, а не борется с его последствиями.

Вентиляторы появились раньше кондиционеров

Электрические вентиляторы были изобретены еще в конце 19 века, но в домах обычных людей они стали массово появляться только после Великой Отечественной войны. Настоящий бум бытовой техники в СССР пришелся на 1960–1970-е годы. Вентилятор не снижал температуру в комнате, но направленный обдув давал серьезное облегчение.

Примерно тогда же жизнь горожан навсегда изменили холодильники. Если до войны было выпущено всего около 4 тысяч экземпляров, то к шестидесятым годам аппарат с постоянно холодной водой и льдом стал нормой.

А вот бытовые кондиционеры, вопреки мифам, в СССР производили. С 1975 года Бакинский завод выпускал знаменитые кондиционеры БК. Однако стоили они дорого и встречались крайне редко, поэтому обычная квартира охлаждалась старым добрым сквозняком.

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Романтичный миф о небывалой выносливости

Представление о том, что раньше люди не обращали внимания на зной, разбивается об исторические факты. Старая пресса полна жалоб на духоту, сообщениями о солнечных ударах у горожан и даже у лошадей.

Как показывают архивные данные Росгидромета, во время аномальной жары 1972 года температура в Москве на протяжении долгих дней держалась выше +30 градусов, вокруг города горели торфяники, и население переносило это крайне тяжело, спасаясь массовым бегством к водоемам.

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Наши предки не обладали секретной устойчивостью к высоким температурам. Они просто гораздо гибче подстраивали свою жизнь под погоду: меняли место сна, прятались в глухих помещениях, искали тень и постоянно находились у воды. Жара изматывала их точно так же, но отсутствие кондиционеров компенсировалось другим ритмом жизни.