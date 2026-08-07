Почему июль 2026 года стал самым жарким в истории России, а многие этого не заметили

Июль 2026 года официально признан самым жарким месяцем в России за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. В этом месяце средняя температура побила все рекорды — и прогнозы о том, что 40-градусная жара в России станет нормой, уже не кажутся преувеличением. Однако для многих жителей страны эта новость прозвучала странно: никакого рекордного зноя они не заметили. Разбираемся, как огромная страна одновременно обновила температурный максимум и местами провела июль в прохладе.

Почему Москва и Петербург не заметили жары

Жители центральных регионов в середине лета не почувствовали ничего сверхъестественного. В крупнейших городах европейской части страны показатели не превысили привычную норму и остались вполне комфортными.

В Москве отклонение от многолетних средних значений составило микроскопические 0,2 градуса. А в Санкт-Петербурге термометры и вовсе зафиксировали результат на 0,1 градуса ниже нормы. В целом европейская часть страны провела июль в прохладе: местами температура оказалась на целый градус ниже климатической нормы.

Такая погода скорее напоминала холодное лето 2025 года, чем самый жаркий месяц в истории России. Но пока на западе страны шли дожди, восточные регионы поднимали общую температуру всё выше.

Как Сибирь и Урал вытянули общероссийский показатель

Секрет всероссийского рекорда — в географии. Настоящая климатическая печка включилась за Уралом. Высокие температуры на востоке полностью перекрыли западную прохладу в общих расчётах.

Синоптики зафиксировали мощный температурный скачок сразу в нескольких крупных регионах:

на востоке Приволжского округа;

на всей территории Уральского федерального округа;

в Сибирском федеральном округе.

Именно здесь воздух прогрелся на 2–3 градуса выше нормы. Подобная аномальная жара в Сибири уже вызывала тревогу климатологов, но в июле 2026 года масштаб оказался ещё шире. Безусловным лидером стала Тюменская область, где аномалия превысила норму на четыре градуса. Для огромной территории азиатской части страны июль стал самым тёплым за всю историю измерений.

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Чем 2026 год превзошёл прошлые температурные пики

Раньше казалось, что переплюнуть экстремальные сезоны прошлого десятилетия уже невозможно. До июля 2026 года рекордные показатели фиксировали в 2010 году, когда горели торфяники, а густой смог накрывал целые города.

Затем к рекордным значениям приблизился 2024 год. Многие помнят прогнозы, что лето 2024 года станет самым жарким за всю историю наблюдений, и тогда температурная статистика действительно зашкаливала. Но июль 2026 года поднял планку ещё выше.

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О климате нельзя судить по погоде за собственным окном. Пока в одних регионах было прохладно, другие неделями жили при температурах на несколько градусов выше нормы. Поэтому самый жаркий июль в истории России многие жители страны просто не заметили.