Как часто на самом деле нужно мыть голову

Вера Макарова

Вокруг привычного мытья головы накопилось множество мифов, а неправильная техника способна сделать волосы тусклыми и ломкими и даже спровоцировать дерматит. Причём на состояние волос влияет даже обычная вода из-под крана. Так что в мытье головы важно и как часто, и как именно. Единой медицинской нормы нет, а расписание зависит от типа волос, их длины и возраста, и для жирных, сухих, детских и мужских волос оно заметно различается.

Мытьё головы с шампунем под душем.

Мытьё головы с шампунем под душем.

Частое мытьё не делает волосы жирнее

Самый популярный вопрос к дерматологам звучит так: правда ли, что чем чаще моешь голову, тем быстрее она пачкается? Нет, это миф. Жирность кожи головы задаётся в первую очередь генетикой: сколько сала вырабатывают ваши железы, решили задолго до того, как вы купили первый шампунь.

На выработку кожного сала влияют также гормональный фон, приём некоторых лекарств и ряд заболеваний. Частоты мытья в этом списке нет, если вы моете голову правильно. Поэтому людям с жирными волосами и тем, кто ведёт активный образ жизни, можно спокойно мыть голову каждый день или через день, выбирая мягкий шампунь.

Женщина проверяет состояние кожи головы после мытья.

Женщина проверяет состояние кожи головы после мытья.

Расписание для нормальных, сухих и кудрявых волос

Если особых проблем с волосами нет, ориентир для нормального типа волос – 2–3 раза в неделю. Дальше начинаются поправки на состояние и длину.

  • Сухие или окрашенные волосы достаточно мыть 1–2 раза в неделю. Редкое мытьё даёт кожному салу время распределиться по длине и увлажнить волос естественным способом.
  • Кудрявые и волнистые волосы особенно склонны к сухости, поэтому для них те же 1–2 раза в неделю.
  • Короткие волосы обычно требуют меньше ухода, их можно мыть реже. Но если кожа головы жирная, длина не спасёт: мыть придётся чаще.
  • Длинные волосы, особенно окрашенные или регулярно переживающие фен и утюжок, требуют больше внимания. Частота мытья тут может быть разной, зато без кондиционеров и масок не обойтись.

Главный принцип во всех пунктах один: смотрите на свои волосы и кожу головы, а не на календарь. Если голова к вечеру чешется и волосы висят сосульками, ждать «положенного» дня нет никакого смысла.

Мужчины выбирают между ежедневным мытьём и парой раз в неделю

Мужчина моет голову под душем.

Мужчина моет голову под душем.

Для мужчин правило то же: частота зависит от типа волос, и жирные моют чаще. На практике мужчины обычно делятся на два лагеря. Одни моют голову каждый день, потому что короткие волосы не нужно долго сушить и укладывать. Другие ограничиваются одним-двумя разами в неделю.

С медицинской точки зрения допустимы оба варианта. Короткая стрижка не делает кожу головы менее чувствительной к горячей воде или агрессивному шампуню, так что технику мытья мужчинам тоже стоит соблюдать.

Детям до трёх лет хватает одного-двух раз в неделю

У малышей кожа головы более чувствительная, чем у взрослых, поэтому детям до трёх лет достаточно мыть голову 1–2 раза в неделю. Шампунь для них должен быть мягким, без агрессивных ингредиентов.

После трёх лет всё снова упирается в тип волос. Ребёнку с длинными или склонными к жирности волосами может понадобиться мытьё 2–3 раза в неделю. Для детей с короткой стрижкой или сухими волосами достаточно одного раза. Отдельной нормы для подростков нет: логика та же, по состоянию волос и кожи головы.

Мама аккуратно моет голову маленькому ребёнку.

Мама аккуратно моет голову маленькому ребёнку.

Шампунь нужен коже головы, а не волосам

Главная ошибка, которую совершают многие, заключается в самом понимании задачи. Шампунь очищает не волосы, а кожу головы: именно там скапливаются себум (кожное сало), пот и пыль. Волосам по длине хватает пены, которая стекает вниз при ополаскивании.

Правильная последовательность выглядит так:

  1. Тщательно расчешите сухие волосы. Так вы распутаете узлы, и волосы не собьются в колтуны во время мытья, а те, что уже выпали или обломались, останутся на расчёске, а не в сливе душа.
  2. Обильно промойте волосы тёплой водой. Уже это механически смоет часть грязи. Вода не должна быть горячей: она провоцирует и повышенную жирность, и последующую сухость кожи.
  3. Разотрите немного шампуня в ладонях до пены и нанесите её на кожу головы. Очищайте кожу мягкими массажными движениями пальцами, а не ногтями: это улучшает кровообращение и хорошо убирает себум.
  4. Ополосните волосы. Если они длинные или на них есть средства для укладки, можно добавить немного шампуня по длине, но только в этом случае.

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Бальзам только по длине, а полотенцем не тереть

После шампуня чешуйки кутикулы, наружного защитного слоя волоса, приоткрываются. Бальзам или кондиционер нужен, чтобы их «запечатать», смягчить волос и облегчить расчёсывание. Наносить его следует только на длину, не затрагивая кожу головы, выдержать столько, сколько указано в инструкции, и смыть прохладной водой.

Сушка портит волосы не реже, чем мытьё. Растирание полотенцем повреждает кутикулу, из-за чего волосы пушатся и ломаются, поэтому их нужно аккуратно промокнуть. Расчёсывать мокрые волосы можно только гребнем с широкими зубьями или специальной щёткой для влажных волос, начиная с кончиков.

Если время позволяет, дайте волосам высохнуть самим. Если нет, включайте фен на средней температуре и держите его на расстоянии не менее 20 см от головы.

Перхоть, кератин и оттеночные шампуни считаются отдельно

Флаконы шампуня и кондиционера на полке в ванной комнате

Флаконы шампуня и кондиционера на полке в ванной комнате

Всё сказанное выше относится к здоровой коже головы и обычному уходу. Себорейный дерматит, стойкая перхоть, волосы после кератинового выпрямления и мытьё оттеночным или фиолетовым шампунем в эти рекомендации не входят.

  • При заболеваниях кожи головы частоту мытья и средства подбирает врач, тут как и с остальными заболеваниями – самолечение может привести не туда.
  • После салонных процедур режим ухода зависит от конкретного состава, и его должен объяснить мастер.
  • Для оттеночных средств ориентир задаёт инструкция производителя.

В остальных случаях работает простое правило: мыть голову можно так часто, как вам этого хочется, если вы делаете это правильно.

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