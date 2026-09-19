Как часто на самом деле нужно мыть голову

Вокруг привычного мытья головы накопилось множество мифов, а неправильная техника способна сделать волосы тусклыми и ломкими и даже спровоцировать дерматит. Причём на состояние волос влияет даже обычная вода из-под крана. Так что в мытье головы важно и как часто, и как именно. Единой медицинской нормы нет, а расписание зависит от типа волос, их длины и возраста, и для жирных, сухих, детских и мужских волос оно заметно различается.

Частое мытьё не делает волосы жирнее

Самый популярный вопрос к дерматологам звучит так: правда ли, что чем чаще моешь голову, тем быстрее она пачкается? Нет, это миф. Жирность кожи головы задаётся в первую очередь генетикой: сколько сала вырабатывают ваши железы, решили задолго до того, как вы купили первый шампунь.

На выработку кожного сала влияют также гормональный фон, приём некоторых лекарств и ряд заболеваний. Частоты мытья в этом списке нет, если вы моете голову правильно. Поэтому людям с жирными волосами и тем, кто ведёт активный образ жизни, можно спокойно мыть голову каждый день или через день, выбирая мягкий шампунь.

Расписание для нормальных, сухих и кудрявых волос

Если особых проблем с волосами нет, ориентир для нормального типа волос – 2–3 раза в неделю. Дальше начинаются поправки на состояние и длину.

Сухие или окрашенные волосы достаточно мыть 1–2 раза в неделю. Редкое мытьё даёт кожному салу время распределиться по длине и увлажнить волос естественным способом.

Кудрявые и волнистые волосы особенно склонны к сухости, поэтому для них те же 1–2 раза в неделю.

Короткие волосы обычно требуют меньше ухода, их можно мыть реже. Но если кожа головы жирная, длина не спасёт: мыть придётся чаще.

Длинные волосы, особенно окрашенные или регулярно переживающие фен и утюжок, требуют больше внимания. Частота мытья тут может быть разной, зато без кондиционеров и масок не обойтись.

Главный принцип во всех пунктах один: смотрите на свои волосы и кожу головы, а не на календарь. Если голова к вечеру чешется и волосы висят сосульками, ждать «положенного» дня нет никакого смысла.

Мужчины выбирают между ежедневным мытьём и парой раз в неделю

Для мужчин правило то же: частота зависит от типа волос, и жирные моют чаще. На практике мужчины обычно делятся на два лагеря. Одни моют голову каждый день, потому что короткие волосы не нужно долго сушить и укладывать. Другие ограничиваются одним-двумя разами в неделю.

С медицинской точки зрения допустимы оба варианта. Короткая стрижка не делает кожу головы менее чувствительной к горячей воде или агрессивному шампуню, так что технику мытья мужчинам тоже стоит соблюдать.

Детям до трёх лет хватает одного-двух раз в неделю

У малышей кожа головы более чувствительная, чем у взрослых, поэтому детям до трёх лет достаточно мыть голову 1–2 раза в неделю. Шампунь для них должен быть мягким, без агрессивных ингредиентов.

После трёх лет всё снова упирается в тип волос. Ребёнку с длинными или склонными к жирности волосами может понадобиться мытьё 2–3 раза в неделю. Для детей с короткой стрижкой или сухими волосами достаточно одного раза. Отдельной нормы для подростков нет: логика та же, по состоянию волос и кожи головы.

Шампунь нужен коже головы, а не волосам

Главная ошибка, которую совершают многие, заключается в самом понимании задачи. Шампунь очищает не волосы, а кожу головы: именно там скапливаются себум (кожное сало), пот и пыль. Волосам по длине хватает пены, которая стекает вниз при ополаскивании.

Правильная последовательность выглядит так:

Тщательно расчешите сухие волосы. Так вы распутаете узлы, и волосы не собьются в колтуны во время мытья, а те, что уже выпали или обломались, останутся на расчёске, а не в сливе душа. Обильно промойте волосы тёплой водой. Уже это механически смоет часть грязи. Вода не должна быть горячей: она провоцирует и повышенную жирность, и последующую сухость кожи. Разотрите немного шампуня в ладонях до пены и нанесите её на кожу головы. Очищайте кожу мягкими массажными движениями пальцами, а не ногтями: это улучшает кровообращение и хорошо убирает себум. Ополосните волосы. Если они длинные или на них есть средства для укладки, можно добавить немного шампуня по длине, но только в этом случае.

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Бальзам только по длине, а полотенцем не тереть

После шампуня чешуйки кутикулы, наружного защитного слоя волоса, приоткрываются. Бальзам или кондиционер нужен, чтобы их «запечатать», смягчить волос и облегчить расчёсывание. Наносить его следует только на длину, не затрагивая кожу головы, выдержать столько, сколько указано в инструкции, и смыть прохладной водой.

Сушка портит волосы не реже, чем мытьё. Растирание полотенцем повреждает кутикулу, из-за чего волосы пушатся и ломаются, поэтому их нужно аккуратно промокнуть. Расчёсывать мокрые волосы можно только гребнем с широкими зубьями или специальной щёткой для влажных волос, начиная с кончиков.

Если время позволяет, дайте волосам высохнуть самим. Если нет, включайте фен на средней температуре и держите его на расстоянии не менее 20 см от головы.

Перхоть, кератин и оттеночные шампуни считаются отдельно

Всё сказанное выше относится к здоровой коже головы и обычному уходу. Себорейный дерматит, стойкая перхоть, волосы после кератинового выпрямления и мытьё оттеночным или фиолетовым шампунем в эти рекомендации не входят.

При заболеваниях кожи головы частоту мытья и средства подбирает врач, тут как и с остальными заболеваниями – самолечение может привести не туда.

После салонных процедур режим ухода зависит от конкретного состава, и его должен объяснить мастер.

Для оттеночных средств ориентир задаёт инструкция производителя.

В остальных случаях работает простое правило: мыть голову можно так часто, как вам этого хочется, если вы делаете это правильно.