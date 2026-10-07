5 знаменитых семей, над которыми будто висит проклятие

Существуют семьи, о которых говорят, что над ними тяготеет проклятие. В их истории столько трагедий, что в простое совпадение верится с трудом. Убийства, аварии, болезни, ранние смерти — всё это складывается в легенду о родовом проклятии. Но так ли это на самом деле? Мы разобрались, откуда берутся такие истории и что за ними стоит. И начнем мы с проклятия Кеннеди, о котором ранее уже говорили.

Кеннеди: трагедии продолжаются уже четыре поколения

В США выражение «проклятие Кеннеди» давно стало устойчивым. Сначала погибли старшие дети Джозефа и Роуз Кеннеди. В 1944 году их сын Джозеф-младший погиб на войне, когда в воздухе взорвался самолёт со взрывчаткой. В 1948 году их дочь Кэтлин разбилась в авиакатастрофе. По одной версии, именно тогда Джозеф-старший и заговорил о проклятии.

Потом были убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году и его брата Роберта в 1968-м. Позже погибли сыновья Роберта: Дэвид в 1984 году умер от передозировки, а Майкл в 1997-м разбился на лыжах. В 1999 году сын президента Джон-младший разбился на самолёте. В 2019 году от передозировки умерла 22-летняя внучка Роберта. В 2020-м другая его внучка вместе с восьмилетним сыном погибла в Чесапикском заливе: ветер унёс их каноэ от берега.

Объяснение здесь гораздо проще. Кеннеди — огромная семья: у Джозефа и Роуз было девять детей, у Роберта — одиннадцать. Многие мужчины этой семьи воевали, летали на самолётах и занимались большой политикой. Чем больше людей и чем рискованнее их жизнь, тем больше трагедий, и никакой мистики для этого не нужно. Сами Кеннеди в основном относились к разговорам о проклятии скептически.

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Романовы и легенда о проклятии Марины Мнишек

У Романовых легенда куда старше. Она восходит к Смутному времени и Марине Мнишек, жене Лжедмитрия I, которая позже признала своим мужем Лжедмитрия II. Её сына Ивана сторонники считали возможным наследником престола. Поэтому, когда в 1613 году царём избрали Михаила Романова, Марина стала угрозой для новой власти. В 1614 году её схватили, а трёхлетнего Ивана публично повесили в Москве. По преданию, Марина прокляла весь род Романовых: династия, начавшаяся со смерти ребёнка, смертью детей и закончится. Никаких исторических свидетельств, что она действительно это сказала, нет.

Тем страшнее потом выглядели события 17 июля 1918 года. В Екатеринбурге расстреляли Николая II, его жену и детей, в том числе 13-летнего цесаревича Алексея. Но если понимать легенду буквально, она не сходится: за три века правления многие Романовы умерли своей смертью, например Александр III умер от болезни. Эта история хорошо показывает, как настоящую трагедию задним числом приписывают старинному пророчеству.

Гримальди, которым будто бы не суждено счастье в браке

Правящая семья Монако якобы проклята иначе: представители рода будто бы никогда не будут счастливы в браке. Чаще всего начало легенды связывают с Франческо Гримальди (не путать с физиком), который в 1297 году захватил крепость Монако. В одной версии он преследовал женщину, которую обвиняли в колдовстве, в другой — обесчестил её. Варианты легенды сильно расходятся, а документальных подтверждений нет ни у одного из них.

Поддерживала легенду сама жизнь семьи. Оба брака князя Альбера I распались. Князь Ренье III женился на голливудской актрисе Грейс Келли, но в 1982 году у неё случился инсульт прямо за рулём, и она погибла. Второй муж их дочери Каролины погиб в 1990 году на гонке катеров, а отношения и браки другой дочери, Стефании, раз за разом заканчивались расставанием. Однако брак Грейс и Ренье был счастливым и продлился 26 лет: трагически оборвалась её жизнь, а не сам брак. Если выбирать из истории семьи только разводы и смерти, проклятие кажется убедительным. Если посмотреть на всех членов рода, картина получается совсем другая.

Проклятие Габсбургов оказалось наследственным

У королевского рода Габсбургов тоже есть своя легенда: граф Вернер фон Габсбург якобы соблазнил и погубил девушку, а перед смертью она прокляла его потомков. Это фольклор, а не подтверждённый факт. Зато настоящих трагедий у семьи хватало. В 1867 году расстреляли Максимилиана, брата императора Франца Иосифа, ставшего императором Мексики. В 1889 году в Майерлинге погиб кронпринц Рудольф. В 1898 году анархист убил императрицу Елизавету, знаменитую Сисси. А убийство наследника престола Франца Фердинанда в Сараеве в 1914 году стало поводом к Первой мировой войне.

Но самое интересное у Габсбургов связано с биологией. Чтобы не дробить владения и сохранять союзы, семья веками заключала браки между родственниками, вплоть до браков дядей с племянницами. Из-за этого дети всё чаще получали от общих предков одинаковые версии генов. Отсюда знаменитая «габсбургская челюсть», сильно выступающая вперёд: исследователи изучили портреты и нашли связь между этой чертой и степенью родства в браках. У последнего испанского Габсбурга, Карла II, показатель близкородственного скрещивания оценили примерно в 0,254, это очень много. Карл тяжело болел, не оставил наследника и умер в 1700 году. На нём испанская ветвь династии пресеклась.

Гетти: миллиарды не уберегли семью от бед

У потомков нефтяного магната Жана Поля Гетти, одного из богатейших людей середины XX века, нет ни ведьмы, ни пророчества. О «проклятии Гетти» заговорили просто потому, что несчастий было слишком много. В 1973 году погиб его сын Джордж, который долго страдал от зависимости от алкоголя и лекарств. Через месяц в Риме похитили 16-летнего внука миллиардера, Джона Пола Гетти III. Дед сначала отказался платить: у него 14 внуков, и выкуп создал бы опасный пример. Тогда похитители отрезали подростку ухо и отправили его в газету. В итоге сумму снизили, выкуп заплатили, и юношу отпустили.

Оправиться он так и не смог: начал пить и принимать наркотики, а после передозировки в 1981 году остался частично парализован. До самой смерти в 2011 году он почти не вставал с инвалидного кресла. В 2015 году умер Эндрю Гетти, и одной из причин его смерти назвали отравление наркотиком. В 2020 году в 52 года умер Джон Гилберт Гетти: у него были болезни сердца и лёгких, которые осложнило отравление другим запретным веществом. Но у Гетти десятки потомков, и многие живут вполне благополучно. Просто похищения и ранние смерти запоминаются лучше, чем обычная жизнь остальных.

Почему в родовые проклятия так легко поверить

Если сложить пять историй вместе, видна общая картина. У Романовых и Гримальди есть красивые легенды, но нет доказательств, что кто-то действительно произносил проклятие. У Кеннеди и Гетти «проклявшего» нет вовсе: журналисты придумали проклятие уже после череды трагедий. А пример Габсбургов показывает, что «злой рок» иногда объясняется вполне земными причинами.

Здесь срабатывает простая психологическая ловушка. Если мы заранее уверены, что семья проклята, мы замечаем каждую новую аварию и добавляем её в список, а родственники, спокойно дожившие до 70–90 лет, из этой истории выпадают. Мозгу вообще трудно расстаться с привычным объяснением, даже когда появляются новые данные.

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Похожая история есть и у самого знаменитого проклятия: оно будто бы настигает тех, кто потревожил египетские гробницы. Что стоит за этой легендой и правда ли участники раскопок погибали один за другим, мы разобрали в материале «Что скрывается за проклятием фараонов?».