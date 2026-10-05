17 признаков ведьмы: проверьте, обвинили бы вас в Салеме

В 1692 году в Салеме, небольшом городе в Массачусетсе, в колдовстве могли обвинить почти любого. Страх оказался сильнее здравого смысла: привычные поступки, особенности характера и обычные жизненные обстоятельства вдруг превращались в улики. Вокруг Салемских процессов до сих пор живёт немало мифов, но реальные причины для обвинения порой выглядят ещё невероятнее. Ниже 17 признаков, по которым соседи и судьи того времени заподозрили бы в ведьме и вас.

Подозрение вызывали пол, возраст и деньги

Сначала смотрели на то, кто вы такая. Изменить это было почти невозможно, поэтому многие оказывались под подозрением с самого рождения.

Вы женщина. Ещё со Средневековья ведьму представляли женщиной. Считалось, что женщины легче поддаются греху, а от греха прямая дорога к дьяволу. Из 19 повешенных в Салеме женщин было 14, мужчин пятеро.

Ещё со Средневековья ведьму представляли женщиной. Считалось, что женщины легче поддаются греху, а от греха прямая дорога к дьяволу. Из 19 повешенных в Салеме женщин было 14, мужчин пятеро. Вы бедны и живёте за чужой счёт. Нищие, бездомные и те, кого кормила община, были беззащитнее всех. Сару Гуд, повешенную в 1692 году, соседи не любили и не доверяли ей: она ходила по домам и выпрашивала еду.

Нищие, бездомные и те, кого кормила община, были беззащитнее всех. Сару Гуд, повешенную в 1692 году, соседи не любили и не доверяли ей: она ходила по домам и выпрашивала еду. Вы богаты и ни от кого не зависите. Пугала и обратная ситуация. Если женщина обходилась без мужа и мужского присмотра, это настораживало. По одной из оценок, с 1620 по 1725 год женщины, у которых не было братьев или сыновей, с кем пришлось бы делить наследство, составили 89% казнённых за колдовство в Новой Англии. Считали только тех, о ком сохранилось достаточно сведений.

Пугала и обратная ситуация. Если женщина обходилась без мужа и мужского присмотра, это настораживало. По одной из оценок, с 1620 по 1725 год женщины, у которых не было братьев или сыновей, с кем пришлось бы делить наследство, составили 89% казнённых за колдовство в Новой Англии. Считали только тех, о ком сохранилось достаточно сведений. Вы пожилая. Старших женщин, и замужних, и одиноких, обвиняли особенно часто. Ребекке Нёрс было за семьдесят, когда её судили и казнили как ведьму.

Старших женщин, и замужних, и одиноких, обвиняли особенно часто. Ребекке Нёрс было за семьдесят, когда её судили и казнили как ведьму. Вы совсем ребёнок. Дороти Гуд было всего четыре года, когда она призналась в колдовстве, заодно указав на свою мать Сару. Девочка провела в тюрьме девять месяцев, и психика её после этого так и не восстановилась.

Подруги, ссоры и острый язык тоже были опасны

Вторая группа признаков касалась отношений с людьми. Здесь хватало одного неудачного разговора или чужой обиды.

У вас есть подруги. Если несколько женщин собирались без мужчины, такую встречу могли посчитать ковеном, то есть собранием ведьм, которые поклоняются дьяволу.

Если несколько женщин собирались без мужчины, такую встречу могли посчитать ковеном, то есть собранием ведьм, которые поклоняются дьяволу. Вы поссорились с подругой. Охотники на ведьм так запугали людей, что женщины начали обвинять друг друга, чтобы отвести подозрение от себя. Рейчел Клинтон почтенные дамы обвинили в том, что она толкала их локтем в церкви. Когда-то она и сама была уважаемой женщиной, но из-за душевнобольной матери и позднего замужества скатилась на самое дно, и в итоге её осудили за колдовство.

Охотники на ведьм так запугали людей, что женщины начали обвинять друг друга, чтобы отвести подозрение от себя. Рейчел Клинтон почтенные дамы обвинили в том, что она толкала их локтем в церкви. Когда-то она и сама была уважаемой женщиной, но из-за душевнобольной матери и позднего замужества скатилась на самое дно, и в итоге её осудили за колдовство. Вы с кем-то спорили. Обвинить мог кто угодно кого угодно, и этим пользовались. Само обвинение уже почти означало приговор.

Обвинить мог кто угодно кого угодно, и этим пользовались. Само обвинение уже почти означало приговор. У вас дерзкий характер. «Упрямое», «странное» или «вызывающее» поведение тоже шло в счёт. Против той же Рейчел Клинтон приводили довод, что она ругалась, угрожала и лезла в драку, а значит, вела себя как ведьма.

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Знахарство, бездетность и чужие неудачи с детьми

Особенно часто ведьм искали там, где речь шла о здоровье и детях. Если в соседском доме случалась беда, виноватого находили быстро.

Вы лечите людей. Целительницы рисковали больше других. Маргарет Джонс казнили в 1648 году. Она предупреждала, что без её лечения люди так и будут болеть, а сегодня мы назвали бы это здравым смыслом.

Целительницы рисковали больше других. Маргарет Джонс казнили в 1648 году. Она предупреждала, что без её лечения люди так и будут болеть, а сегодня мы назвали бы это здравым смыслом. У вас мало детей или их нет вовсе. Бесплодие считали дьявольским проклятием. А если у многодетных соседей что-то шло не так, они почти наверняка винили завистливую бездетную соседку.

Бесплодие считали дьявольским проклятием. А если у многодетных соседей что-то шло не так, они почти наверняка винили завистливую бездетную соседку. Соседи не могут завести ребёнка. Если у молодой пары рядом с вами не получалось зачать, подозревали, что это вы крадёте их будущих детей.

Родинка, прокисшее молоко и гадание на жениха

Улики могли найтись где угодно: на теле, на кухне или в прошлом человека.

У вас есть родинка. Родинку, родимое пятно или третий сосок могли принять за метку дьявола. Верили, что к этому месту присасывается фамильяр ведьмы, обычно собака, кошка или змея, и пьёт её кровь. С кошками эта ассоциация возникла задолго до Салема: в Средневековье кошек тоже подозревали в связях с тёмными силами.

Родинку, родимое пятно или третий сосок могли принять за метку дьявола. Верили, что к этому месту присасывается фамильяр ведьмы, обычно собака, кошка или змея, и пьёт её кровь. С кошками эта ассоциация возникла задолго до Салема: в Средневековье кошек тоже подозревали в связях с тёмными силами. У вас прокисло молоко. В нескольких показаниях против обвиняемых упоминаются испорченные молоко и масло. А если у соседских коров пропадало молоко, это тоже могли поставить вам в вину.

В нескольких показаниях против обвиняемых упоминаются испорченные молоко и масло. А если у соседских коров пропадало молоко, это тоже могли поставить вам в вину. У вас была связь вне брака. Марта Кори, одна из жертв Салема, в молодости родила внебрачного сына, вероятно, от темнокожего отца. Позже она дважды выходила замуж, во второй раз за Джайлза Кори, о котором говорили как о человеке со скандальным прошлым. На суде старые грехи ей не помогли: Марту повесили, а Джайлза раздавили насмерть грузом.

Марта Кори, одна из жертв Салема, в молодости родила внебрачного сына, вероятно, от темнокожего отца. Позже она дважды выходила замуж, во второй раз за Джайлза Кори, о котором говорили как о человеке со скандальным прошлым. На суде старые грехи ей не помогли: Марту повесили, а Джайлза раздавили насмерть грузом. Вы гадали на жениха. Мечтать о суженом тоже было рискованно. Долгое время считалось, что Титуба, рабыня из Салема, учила девочек гадать на будущих мужей. Она стала одной из первых, кого обвинили в колдовстве.

Почему ведьм в Англии вешали, а в Шотландии сжигали на костре

Почти любое нарушение библейских правил

Последний признак самый широкий: нарушили библейский запрет, значит, заключили договор с дьяволом. Пуритане строго соблюдали субботу. В этот день нельзя было разводить огонь, торговать и отправляться в путь.

Кроме того, запрещалось изменять, лгать, переедать, бездельничать, пропускать церковь и уводить людей к другим богам через пророчества и сны. Длинные волосы тоже были под запретом.

Если честно пройтись по списку, почти каждый современный человек подойдёт под пару пунктов. В этом и была главная беда Салема: человека отправляли на виселицу не за доказанное преступление, а из-за сплетен, зависти и страха. Обвинение здесь работало как приговор, и спастись от него было почти невозможно.