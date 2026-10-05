17 признаков ведьмы: проверьте, обвинили бы вас в Салеме

В 1692 году в Салеме, небольшом городе в Массачусетсе, в колдовстве могли обвинить почти любого. Страх оказался сильнее здравого смысла: привычные поступки, особенности характера и обычные жизненные обстоятельства вдруг превращались в улики. Вокруг Салемских процессов до сих пор живёт немало мифов, но реальные причины для обвинения порой выглядят ещё невероятнее. Ниже 17 признаков, по которым соседи и судьи того времени заподозрили бы в ведьме и вас.
Подозрение вызывали пол, возраст и деньги
Сначала смотрели на то, кто вы такая. Изменить это было почти невозможно, поэтому многие оказывались под подозрением с самого рождения.
- Вы женщина. Ещё со Средневековья ведьму представляли женщиной. Считалось, что женщины легче поддаются греху, а от греха прямая дорога к дьяволу. Из 19 повешенных в Салеме женщин было 14, мужчин пятеро.
- Вы бедны и живёте за чужой счёт. Нищие, бездомные и те, кого кормила община, были беззащитнее всех. Сару Гуд, повешенную в 1692 году, соседи не любили и не доверяли ей: она ходила по домам и выпрашивала еду.
- Вы богаты и ни от кого не зависите. Пугала и обратная ситуация. Если женщина обходилась без мужа и мужского присмотра, это настораживало. По одной из оценок, с 1620 по 1725 год женщины, у которых не было братьев или сыновей, с кем пришлось бы делить наследство, составили 89% казнённых за колдовство в Новой Англии. Считали только тех, о ком сохранилось достаточно сведений.
- Вы пожилая. Старших женщин, и замужних, и одиноких, обвиняли особенно часто. Ребекке Нёрс было за семьдесят, когда её судили и казнили как ведьму.
- Вы совсем ребёнок. Дороти Гуд было всего четыре года, когда она призналась в колдовстве, заодно указав на свою мать Сару. Девочка провела в тюрьме девять месяцев, и психика её после этого так и не восстановилась.
Подруги, ссоры и острый язык тоже были опасны
Вторая группа признаков касалась отношений с людьми. Здесь хватало одного неудачного разговора или чужой обиды.
- У вас есть подруги. Если несколько женщин собирались без мужчины, такую встречу могли посчитать ковеном, то есть собранием ведьм, которые поклоняются дьяволу.
- Вы поссорились с подругой. Охотники на ведьм так запугали людей, что женщины начали обвинять друг друга, чтобы отвести подозрение от себя. Рейчел Клинтон почтенные дамы обвинили в том, что она толкала их локтем в церкви. Когда-то она и сама была уважаемой женщиной, но из-за душевнобольной матери и позднего замужества скатилась на самое дно, и в итоге её осудили за колдовство.
- Вы с кем-то спорили. Обвинить мог кто угодно кого угодно, и этим пользовались. Само обвинение уже почти означало приговор.
- У вас дерзкий характер. «Упрямое», «странное» или «вызывающее» поведение тоже шло в счёт. Против той же Рейчел Клинтон приводили довод, что она ругалась, угрожала и лезла в драку, а значит, вела себя как ведьма.
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Знахарство, бездетность и чужие неудачи с детьми
Особенно часто ведьм искали там, где речь шла о здоровье и детях. Если в соседском доме случалась беда, виноватого находили быстро.
- Вы лечите людей. Целительницы рисковали больше других. Маргарет Джонс казнили в 1648 году. Она предупреждала, что без её лечения люди так и будут болеть, а сегодня мы назвали бы это здравым смыслом.
- У вас мало детей или их нет вовсе. Бесплодие считали дьявольским проклятием. А если у многодетных соседей что-то шло не так, они почти наверняка винили завистливую бездетную соседку.
- Соседи не могут завести ребёнка. Если у молодой пары рядом с вами не получалось зачать, подозревали, что это вы крадёте их будущих детей.
Родинка, прокисшее молоко и гадание на жениха
Улики могли найтись где угодно: на теле, на кухне или в прошлом человека.
- У вас есть родинка. Родинку, родимое пятно или третий сосок могли принять за метку дьявола. Верили, что к этому месту присасывается фамильяр ведьмы, обычно собака, кошка или змея, и пьёт её кровь. С кошками эта ассоциация возникла задолго до Салема: в Средневековье кошек тоже подозревали в связях с тёмными силами.
- У вас прокисло молоко. В нескольких показаниях против обвиняемых упоминаются испорченные молоко и масло. А если у соседских коров пропадало молоко, это тоже могли поставить вам в вину.
- У вас была связь вне брака. Марта Кори, одна из жертв Салема, в молодости родила внебрачного сына, вероятно, от темнокожего отца. Позже она дважды выходила замуж, во второй раз за Джайлза Кори, о котором говорили как о человеке со скандальным прошлым. На суде старые грехи ей не помогли: Марту повесили, а Джайлза раздавили насмерть грузом.
- Вы гадали на жениха. Мечтать о суженом тоже было рискованно. Долгое время считалось, что Титуба, рабыня из Салема, учила девочек гадать на будущих мужей. Она стала одной из первых, кого обвинили в колдовстве.
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Почти любое нарушение библейских правил
Последний признак самый широкий: нарушили библейский запрет, значит, заключили договор с дьяволом. Пуритане строго соблюдали субботу. В этот день нельзя было разводить огонь, торговать и отправляться в путь.
Кроме того, запрещалось изменять, лгать, переедать, бездельничать, пропускать церковь и уводить людей к другим богам через пророчества и сны. Длинные волосы тоже были под запретом.
Если честно пройтись по списку, почти каждый современный человек подойдёт под пару пунктов. В этом и была главная беда Салема: человека отправляли на виселицу не за доказанное преступление, а из-за сплетен, зависти и страха. Обвинение здесь работало как приговор, и спастись от него было почти невозможно.
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