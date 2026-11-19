Многие, кто хочет играть в новые игры с красивой графикой, выбирают между игровой приставкой и мощным компьютером. И это сложное решение, потому что сразу не скажешь, что выгоднее. Приставка заметно дешевле в магазине, но потом приходится покупать игры и платить за подписку. Компьютер стоит дороже, но годится не только для игр, а комплектующие в нём можно со временем менять. В 2026 году выбор стал ещё сложнее: комплектующие подорожали, а в России новые игры для PlayStation привычным способом не купить. Если сложить все расходы, становится понятно, кому подойдёт приставка, а кому компьютер.
Плюсы и минусы игровой приставки PlayStation 5
В начале ноября 2026 года PlayStation 5 Slim с дисководом и памятью на 1 ТБ продавали примерно за 68 990 рублей. Более мощная PS5 Pro стоила 123 990 рублей. В эту цену уже входит всё нужное для игры: подключаете приставку к телевизору, берёте геймпад и играете.
Плюсы приставки:
- Она дешевле игрового компьютера с похожими возможностями.
- Её легко подключить: не нужно разбираться с драйверами, системными требованиями и настройками графики.
- Разработчики подгоняют игры именно под эту приставку, поэтому её хватает на много лет без всяких улучшений.
- Игры на дисках можно продать после прохождения. Например, купили новинку за 6 000 рублей, прошли и продали диск за 4 500. В итоге игра обошлась вам в 1 500 рублей.
Минусы приставки:
- Для сетевой игры в большинство платных игр нужна подписка PlayStation Plus. В ноябре 2026 года годовую PS Plus Essential для турецкого аккаунта посредники продавали за 7 100 рублей.
- Российский PlayStation Store с марта 2022 года не продаёт новые игры и подписки. Карты российских банков в зарубежных магазинах PlayStation не принимают, поэтому приходится заводить аккаунт другой страны и платить через посредников, а они берут комиссию.
- Игры для другой страны могут выходить без русского языка, так что перед покупкой это нужно проверять.
- Цифровые игры привязаны к аккаунту, продать их нельзя.
- Улучшить приставку почти нельзя: можно добавить накопитель, но не поставить видеокарту или процессор помощнее.
- Не все игры идут в 4K при 60 кадрах в секунду. Чтобы картинка оставалась плавной, некоторые игры снижают разрешение или качество графики.
Кстати, платить за онлайн нужно не всегда. Fortnite и многие другие бесплатные игры работают по сети без PS Plus. А тем, кто играет один, подписка может вообще не понадобиться. Кроме того, в PS Plus есть каталог игр, и он может заменить часть покупок.
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Плюсы и минусы игрового компьютера
Хороший новый игровой компьютер среднего уровня в 2026 году стоит примерно 100–130 тысяч рублей. Можно уложиться в 68 500 рублей, если взять процессор Ryzen 5 5500, видеокарту Radeon RX 6600 и 16 ГБ памяти. Но в такой сборке вдвое меньше места для игр, чем в PS5 Slim, а в новых играх она слабее приставки.
Плюсы компьютера:
- Почти во всех платных играх по сети можно играть без отдельной подписки: достаточно купить саму игру.
- Игры продают в Steam и других магазинах. Там бывают большие скидки, бесплатные раздачи и старые игры за копейки. Правда, в России часть игр и способов оплаты тоже недоступна.
- Для многих игр есть моды, то есть дополнения, которые делают сами игроки.
- Компьютер можно улучшать: поставить видеокарту помощнее, добавить памяти или сменить процессор, если подходит материнская плата.
- На нём можно работать, учиться, монтировать видео, обрабатывать фото и программировать.
- Его можно подключить к телевизору и играть с геймпадом, как на приставке.
Минусы компьютера:
- Он дороже приставки, особенно сейчас, когда комплектующие подорожали.
- Монитор, клавиатуру, мышь и операционную систему иногда приходится покупать отдельно.
- Улучшение тоже стоит денег: одна хорошая видеокарта стоит десятки тысяч рублей, а при серьёзной замене иногда нужно менять ещё блок питания, материнскую плату и память.
- Иногда приходится разбираться с драйверами и настройками графики.
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За пять лет расходы на PS5 и ПК почти сравниваются
Если посчитать не только цену самого устройства, разница уже не такая большая. Возьмём условный пример: PS5 стоит 69 000 рублей, компьютер — 125 000. За пять лет человек покупает 20 игр и всё это время платит за онлайн на приставке. Допустим, игра для PS5 в среднем стоит 3 000 рублей, а для ПК — 2 000.
|Расходы
|PS5
|ПК
|Устройство
|69 000 ₽
|125 000 ₽
|20 игр
|60 000 ₽
|40 000 ₽
|Подписка за пять лет
|35 500 ₽
|0 ₽
|Итого
|164 500 ₽
|165 000 ₽
Разница получилась всего 500 рублей. Но это пример, а не точный прогноз. Цены игр в нём условные, а цена подписки взята из предложения на 6 ноября 2026 года. Здесь не учтены покупка мыши и монитора, замена деталей, продажа дисков и другие расходы. Привычки игрока могут легко перевесить чашу весов в любую сторону.
Учтите, что мы сравнивали только с PS5. Игровую приставку Xbox Series S обычно берут как более дешёвую приставку для игр без дисков, а Nintendo Switch и Switch 2 покупают, чтобы играть в дороге и в игры Nintendo. Сравнивать их с PS5 только по мощности было бы неправильно.
Приставка выгоднее для тех, кто проходит пару игр в год
PS5 Slim с дисководом скорее окажется дешевле, если вы:
- покупаете примерно две новые игры в год;
- не играете по сети или играете в бесплатные игры вроде Fortnite;
- проходите игру за неделю-две и продаёте диск;
- хотите играть на большом телевизоре, а не настраивать компьютер;
- уже имеете дома обычный компьютер или ноутбук для работы и учёбы.
По этой же причине PS5 с дисководом бывает выгоднее версии без него, хотя стоит дороже. Подержанные диски дешевле, а пройденную игру можно продать. Ещё это самый простой способ покупать игры в России, ведь с цифровыми покупками для PlayStation есть сложности.
Игровой ПК окупается при работе и большой библиотеке игр
Переплата за компьютер оправдана, если вы:
- будете работать, учиться или заниматься творчеством на том же компьютере;
- много играете по сети и не хотите платить за подписку;
- покупаете много игр на распродажах и любите старые игры;
- ставите моды;
- хотите со временем улучшать компьютер, а не покупать новый целиком.
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В этом случае один компьютер заменяет сразу два устройства, и его цена делится на работу и игры. Если же хорошего компьютера у вас нет, всё равно придётся тратиться на технику, а цены на неё растут. Тогда разумнее сразу купить мощный компьютер, чем отдельно приставку и отдельно компьютер для работы.
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