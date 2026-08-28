Во что поиграть вместо GTA VI если у тебя нет PlayStation или Xbox

19 ноября 2026 года выходит GTA VI — но только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцам ПК, как обычно, остается ждать, и даты пока нет. Если у вас нет нужной консоли, это не значит, что вы останетесь без качественного криминального боевика. На ПК и старых консолях уже есть проекты, которые по атмосфере и геймплею почти не уступают новинке. И речь идет не только про Saints Row.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Это последняя на данный момент крупная игра Rockstar, на которой разработчики обкатывали технологии для грядущей шестой части. Хотя вместо неонового Майами здесь грязь Дикого Запада, а вместо спорткаров — лошади, именно в этом проекте студия вывела на новый уровень поведение случайных прохожих, реакцию мира на ваши действия и общую физику тел.

Мир Дикого Запада живет по своим правилам и совершенно не требует от вас постоянного выполнения сюжетных заданий. Вы можете просто скакать по прериям, случайно наткнуться на засаду, устроить перестрелку у салуна, а затем скрываться от законников, понимая, что местные жители надолго запомнят ваши проступки.

GTA V (2013)

Полностью игнорировать пятую часть было бы странно, ведь она остается самым близким аналогом того, что мы ждем в продолжении. Огромный американский мегаполис, прилегающие территории, самолеты, погони с полицией и возможность свободно перемещаться между героями — эта формула отлично работает даже спустя десять лет после релиза.

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Главная ценность этой игры кроется в абсолютной свободе и легком абсурде происходящего. Можно забыть про кампанию, доехать до аэропорта, угнать истребитель, разбить его в горах, а затем пытаться выжить с максимальным уровнем розыска — именно этого уникального сочетания вседозволенности так часто не хватает конкурентам.

Watch Dogs 2 (2016)

Если в криминальных песочницах вас больше всего привлекает возможность гулять по живому современному городу, то виртуальный Сан-Франциско от Ubisoft подойдет почти идеально. Здесь есть привычные автомобильные погони, перестрелки и большой открытый мир, но главный герой — не просто уличный бандит, а талантливый хакер.

Эта небольшая деталь полностью меняет правила игры, позволяя взаимодействовать с городом дистанционно и креативно. Во время напряженной погони вы можете переключить светофор, чтобы устроить аварию на пути у полицейских, или проникнуть на хорошо охраняемую территорию с помощью компактных дронов, вообще не вступая в открытый конфликт с охраной.

Sleeping Dogs (2012)

Эту игру совершенно справедливо называют одной из самых недооцененных в жанре, ведь она переносит знакомую структуру с погонями и бандитами в густую атмосферу преступного Гонконга. Главный герой Вэй Шэнь — полицейский под прикрытием, внедренный в местные триады, из-за чего сюжет постоянно заставляет его балансировать между долгом перед законом и криминальной жизнью.

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В отличие от традиционных проектов жанра, здесь упор сделан не на огнестрельное оружие, а на отлично поставленные и зрелищные рукопашные драки. Вы можете проводить сложные комбинации ударов, вовремя контратаковать и активно использовать окружение, впечатывая противников в стены, что делает игровой процесс невероятно свежим и динамичным даже сегодня.

Mafia III (2016)

Серию Mafia часто ошибочно называют обычным клоном хита от Rockstar, но она устроена совершенно иначе и делает гораздо больший акцент на серьезном повествовании. Действие разворачивается в 1968 году в вымышленном Нью-Бордо, где игроку предстоит буквально с нуля строить собственную преступную империю, захватывая вражеский бизнес.

Здесь значительно меньше безумных развлечений вроде прыжков на машинах с трамплина на крышу небоскреба, зато подробно показан жестокий криминальный мир со своими суровыми правилами. Если вас больше привлекает глубокий сюжет и атмосфера эпохи, а не бессмысленный уличный хаос, эта игра подарит нужные эмоции.

Saints Row (2022)

Когда-то эта франшиза пыталась соревноваться с лидерами жанра в реализме, но затем резко свернула в сторону чистого веселья, выкрутив градус несерьезности на максимум. Перезапуск 2022 года предлагает игрокам большой город, уличные банды и перестрелки, но подано все это так, будто классическая криминальная игра выпила несколько банок энергетика.

Это отличный вариант для тех, кто любит устраивать цирк в открытом мире без оглядки на какую-либо логику. Экспериментировать с правилами местного мира интересно, потому что результат получается абсолютно непредсказуемым, ярким и очень забавным.

GTA IV (2008)

Мрачная история эмигранта Нико Беллика, приехавшего в Либерти-Сити за американской мечтой, до сих пор остается любимой у многих преданных фанатов благодаря потрясающей атмосфере грязных улиц. Здесь нет ярких курортных пейзажей из пятой части, зато криминальное дно мегаполиса показано гораздо жестче, правдивее и приземленнее.

Какие игры делают нас умнее: список лучших жанров

Отдельного упоминания заслуживает сложная физическая модель системы Euphoria, из-за которой тяжелые автомобили управляются реалистично, а столкновения выглядят пугающе правдоподобно. После серьезной аварии здесь действительно начинаешь переживать, что теперь будет с двигателем и поедет ли машина дальше, а не просто давишь на газ как ни в чем не бывало.

Mad Max (2015)

Хотя визуально выжженная постапокалиптическая пустыня совсем не похожа на современные стеклянные мегаполисы, внутренняя структура игры неожиданно близка к классическим песочницам. У вас есть огромный открытый мир для свободного исследования и верный автомобиль, который из ржавого ведра постепенно превращается в боевую крепость на колесах.

Главная гордость этого сурового экшена — жестокие и динамичные автомобильные сражения на высоких скоростях. Вы можете мощно таранить машины противников, отрывать вражеские колеса с помощью гарпуна и устраивать масштабные аварии прямо на ходу, что наверняка понравится любителям дорожных войн.

Just Cause 3 (2015)

Если долгие сюжетные заставки нагоняют на вас тоску, и вы заходите в подобные игры исключительно ради экспериментов с физикой разрушений, смело отправляйтесь на этот живописный тропический остров. В вашем распоряжении окажется универсальный крюк-кошка, парашют, вингсьют и огромный арсенал оружия для стильного уничтожения военных баз диктатора.

Местный мир вряд ли сможет похвастаться глубокой проработкой персонажей или сложными диалогами, зато по количеству способов устроить тотальную катастрофу игра оставляет конкурентов далеко позади. Вы можете связывать вертолеты прочными тросами прямо в воздухе и наблюдать за красивыми цепными реакциями абсолютного разрушения.

Cyberpunk 2077 (2020)

Эту масштабную ролевую игру от первого лица часто пытаются сравнивать с проектами Rockstar из-за наличия огромного города, плотного трафика и жестоких криминальных группировок, хотя жанрово это совершенно другой продукт. Тем не менее, Найт-Сити потрясает своим масштабом, многоуровневой архитектурой и визуальным великолепием современных технологий освещения.

Здесь гораздо больше неспешных диалогов, вдумчивой прокачки навыков и влияния фантастических имплантов на боевой процесс, чем привычных аркадных развлечений. Это идеальный выбор для игроков, которых в грядущих релизах привлекает в первую очередь возможность исследовать невероятно красивый и дорогой город нового поколения на мощном железе.

Во что поиграть в ожидании GTA VI

Выбор идеальной альтернативы зависит от того, за что именно вы любите жанр открытых миров. Если хочется увидеть актуальные технологии разработчиков, реализм и по-настоящему живую экосистему, смело запускайте Red Dead Redemption 2. За атмосферой современного мегаполиса лучше идти в технологичный Watch Dogs 2, а ради отличной рукопашной боевки и крепкой криминальной драмы стоит установить Sleeping Dogs.

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И самое главное — помните, что покупать новую консоль от Sony исключительно ради одного релиза совершенно необязательно, ведь новая часть криминальной саги выйдет одновременно и на платформе от Microsoft. А потом, через какое-то время, GTA VI должна выйти и на компьютерах.