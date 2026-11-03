Хакеры размораживают холодильники в супермаркетах. Может ли такое случиться в России?

Хакеры научились удалённо размораживать холодильники в европейских супермаркетах. Они успешно это делают, из-за чего магазины не только страдают из-за ужасного запаха, но и выбрасывают тонны испорченных продуктов. В России таких атак пока не зафиксировано, но вопрос уже висит в воздухе. Технически подобное возможно везде, где оборудование подключено к интернету и доступно извне. Насколько мы уязвимы и что стоит за этими атаками?

Сотни французских супермаркетов остались без холода

Всё началось во Франции: первые крупные сообщения появились 12 октября 2026 года. Злоумышленники проникли в системы охлаждения магазинов Intermarché и Coopérative U, и пострадали сотни торговых точек.

Хакеры поменяли две настройки. Температуру разморозки они подняли до 50 градусов Цельсия, а сам процесс растянули с одного часа до восьми. В итоге холодильники начали нагреваться, и мясо, рыба, молочные продукты и заморозка испортились. В одном магазине даже сработала система пожаротушения.

Сотрудники магазинов не всегда могли сами вернуть оборудование в рабочий режим. Это тоже важная деталь: атака не просто отключает холод на минуту, после неё приходится звать специалистов.

В ноябре атаки охватили семь стран Европы

В ночь на 2 ноября похожие сбои случились уже в других странах: Бельгии, Швеции, Нидерландах, Люксембурге, Ирландии, Эстонии и Финляндии. Под удар попали магазины Delhaize, Carrefour, ICA и других сетей.

Сильнее всего досталось Бельгии: проблемы нашли примерно в 40 магазинах Delhaize, минимум в 15 магазинах Carrefour и ещё в нескольких точках. По данным бельгийских СМИ, в отдельных холодильниках температура доходила до 70 градусов.

Стоит оговориться, что температура, которую выставили хакеры, и реальный нагрев каждого продукта могли не совпадать. Но замороженным продуктам, чтобы испортиться, хватает и куда меньшего тепла. В Швеции расследованием инцидентов занялся национальный центр кибербезопасности, а компания, обслуживающая холодильники Delhaize, прямо назвала случившееся кибератакой.

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Хакер управляет не холодильником, а компьютером при нём

Звучит странно: как человек за компьютером в другой стране может разморозить витрину в чужом магазине? Дело в том, как устроены холодильники в большом супермаркете.

В таком магазине стоят десятки витрин и морозильных камер. Чтобы сотрудникам не приходилось проверять каждую вручную, их подключают к контроллеру. Это небольшой компьютер, который следит за температурой, включает и выключает охлаждение, запускает разморозку и сообщает о поломках.

Часто у контроллера есть выход в интернет. Так мастер может менять настройки из дома или сервисного центра, не приезжая в магазин. Это удобно, но если защита слабая, той же дверью может воспользоваться и посторонний.

Получается простая цепочка: злоумышленник проникает в систему удалённого управления, контроллер получает команду поднять температуру и включить разморозку, холодильники нагреваются, продукты портятся. Взламывать каждую витрину по отдельности хакерам не нужно.

Как именно они проникли в системы во всех случаях, пока неизвестно. Среди вероятных путей называют слабые пароли, ошибки в программах и плохо защищённый удалённый доступ.

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Старое оборудование годами живёт без обновлений

В европейских атаках упоминаются контроллеры Danfoss AK-SM и AK-SC, а также системы Copeland и Dixell XWEB. Некоторые из них работают много лет, а часть моделей уже не получает обновлений безопасности. Это как пользоваться старым компьютером с известной дырой, которую производитель больше не собирается закрывать.

В августе 2026 года специалисты компании Claroty нашли уязвимости в контроллере Danfoss AK-SM 800A: через них можно было обойти защиту и получить расширенный доступ к системе. Производитель выпустил исправления, но поставили их явно не все. При этом не доказано, что октябрьские атаки прошли именно через эти уязвимости.

По словам обслуживающей компании в Бельгии, после французских атак одного обновления программ оказалось мало: часть устройств пришлось ещё и физически дорабатывать.

В интернете нашли почти 13 тысяч открытых систем охлаждения

Уязвимых систем гораздо больше, чем уже взломанных. Исследователи компании Forescout с помощью Shodan, поисковика по подключённым к интернету устройствам, проверили, сколько холодильного оборудования видно из сети.

Они насчитали 12 976 открытых сервисов управления на 6017 адресах в 99 странах и территориях. Около 80% найденных сервисов Danfoss работали на версиях программ старше той, где известные уязвимости уже исправлены.

Это не число взломанных холодильников. Это системы, к которым можно подключиться из интернета, и далеко не каждую из них получится взломать. Но похожие контроллеры стоят не только в магазинах, а ещё на фермах, складах, пищевых производствах и в больницах. Атака на больничные холодильники могла бы испортить лекарства. Это пока только возможный сценарий: в нынешней серии атак такого не было.

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Мотивы атак пока неизвестны

На 3 ноября 2026 года организаторы не установлены, ответственность никто не взял, а связь между октябрьскими и ноябрьскими атаками не доказана. Поэтому есть только версии:

экономический ущерб: чтобы остановить магазин, достаточно вывести из строя холодильники;

проверка способа взлома на реальных объектах, хотя доказательств этому нет;

вымогательство, но требований выкупа пока никто не получал;

саботаж и попытка посеять панику: такую версию обсуждают некоторые эксперты, но участие конкретной группировки не доказано;

хулиганство: кто-то мог показать найденную дыру, не думая о последствиях.

Так что честнее говорить о неизвестных мотивах, чем объявлять это частью большой кибервойны.

Российским магазинам может угрожать тот же сценарий

Технически атака в России возможна: расстояние для неё значения не имеет. У нас тоже работают промышленные системы управления охлаждением с удалённым доступом. Если такая система плохо настроена, защищена слабым паролем или содержит известные уязвимости, её можно атаковать. Особенно рискуют компании, которые продолжают пользоваться старым оборудованием без обновлений от производителя.

Последствия могут быть такими:

крупный магазин теряет запасы мяса, рыбы, молочных и замороженных продуктов;

при атаке на холодильный склад или распределительный центр страдают сразу несколько магазинов;

магазины несут расходы на проверку техники, утилизацию товара и новые закупки, а на полках возникают перебои.

На 3 ноября подтверждённых сообщений о похожей массовой атаке на российские торговые сети нет. И даже если такое случится, продукты по всей стране не исчезнут: для общенационального кризиса нужен гораздо более масштабный и долгий сбой поставок.

Можно ли взломать домашний холодильник

Всё зависит от модели. Обычный холодильник без подключения к интернету через сеть не взломать: у него просто нет такого способа управления. Умный холодильник с Wi-Fi, который позволяет менять температуру через приложение, теоретически уязвим, если злоумышленник доберётся до этих функций.

Но одно лишь подключение к сети ещё не делает прибор лёгкой добычей. Многое зависит от защиты конкретной модели, настроек домашней сети и доступных функций, а опасные режимы удалённо включаются далеко не везде. Риск попасть под массовую атаку вроде европейской у владельца домашнего холодильника заметно ниже, чем у магазина с открытой системой управления.

Закрытый доступ и свежие обновления защищают от взлома

Магазинам и предприятиям прежде всего нужно убрать системы управления из открытого интернета. Для обслуживания стоит использовать защищённое подключение, отдельную учётную запись для каждого сотрудника, вход с подтверждением кодом и свежие обновления. Холодильники лучше вынести в отдельную сеть и сделать так, чтобы изменение важных настроек вызывало независимое предупреждение.

Владельцам умных холодильников хватит обычной цифровой гигиены: обновлять прошивку, ставить надёжный пароль, защитить домашний Wi-Fi и отключить ненужный удалённый доступ. Если холодильник вдруг сменил температуру, хакеры вряд ли виноваты: гораздо чаще дело в поломке, проблемах с электричеством или сбое электроники.

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И последнее: если продукты долго пролежали в тепле, они не становятся безопасными только потому, что холодильник снова заработал. Скупать еду впрок из-за этой истории незачем. Решать проблему должны владельцы холодильных систем, сервисные компании и специалисты по безопасности, и от того, насколько быстро они закроют открытые системы, зависит, повторятся ли атаки.