Конец света назначили на 13 ноября 2026 года. Откуда взялась эта дата?

В 1960 году физики вывели формулу и рассчитали день, когда людей на Земле станет бесконечно много. По этим расчётам население Земли должно стать бесконечным в пятницу, 13 ноября 2026 года (пятница, 13-е, если вы понимаете, о чём я). До этого дня осталось полтора месяца, но отставить панику — конца света не будет.

Статья 1960 года снова разошлась по интернету

Старая научная работа опять гуляет по сети и пугает народ, и всё из-за заголовка: «Конец света: пятница, 13 ноября 2026 года». Её автором был физик, писавший вместе с коллегами. Об астероидах и ядерной войне там ничего нет. Речь шла о перенаселении планеты с ограниченными ресурсами.

Сегодня люди скорее переживают из-за старения населения или даже его сокращения. В начале 1960-х тревожило обратное: людей становится всё больше, а планета от этого не растёт.

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Как рост населения превратился в бесконечность

Авторы собрали оценки численности человечества примерно со времён Христа до 1958 года. Получилась кривая, которая шла вверх всё круче. Механика простая: у вас четверо детей, у каждого из них тоже по четверо, и дальше рост только ускоряется.

Затем учёные продолжили кривую в будущее, и около 2026 года формула улетала в бесконечность. Погрешность составляла пять лет в обе стороны. Математики называют такую точку сингулярностью: в ней формула выдаёт бесконечность и больше не описывает реальный мир.

Конкретный день, 13 ноября, скорее всего, был шуткой: на эту дату приходился день рождения автора статьи. Он и в интервью мрачно пошутил, что правнуки нынешних людей умрут не от голода, их просто задавят в тесноте.

Автор сам не верил в свой апокалипсис

Всё говорит о том, что сам учёный не ждал бесконечного числа людей на Земле. Он хотел, чтобы люди задумались о разумной численности человечества. Раз продолжительность жизни сокращаться не собиралась, выход он видел в том, чтобы сдерживать рождаемость.

Статья вызвала громкий спор. Ругали и её пугающие выводы, и то, что о демографии рассуждали физики и математики, а не специалисты по народонаселению. Один из критиков назвал работу образцом того, как математикой подпирают явно абсурдный вывод.

И всё же у этой истории есть неожиданная сторона. Позже подсчитали, что какое-то время прогноз сбывался точнее, чем расчёты многих демографов того времени.

Рождаемость упала, и население растёт всё медленнее

С 1960-х годов многие страны прошли индустриализацию и разбогатели, а детей в семьях стало меньше. По оценке ООН, в 2025 году на Земле жили примерно 8,2 млрд человек. Пик ожидается в 2080-х годах, около 10 млрд, и после него население начнёт сокращаться, а не расти.

До бесконечности в ноябре нам далеко хотя бы потому, что беременность длится девять месяцев, и если только не случилось миллиарда тайных беременностей, то никто просто не успеет расплодиться. Правда, даже нынешнюю цифру знают неточно. Мешают переезды людей, войны и неполные переписи, а жителей деревень, по некоторым оценкам, сильно недосчитывают.

Та же формула отправила первого человека на 200 миллиардов лет в прошлое

Самое забавное авторы статьи признали сами: если продолжить их кривую не вперёд, а назад, первый человек, условный Адам, появляется около 200 млрд лет назад. Учёные честно отметили, что такого возраста Вселенной не предлагали даже самые смелые астрономы.

В этом и главный урок. Формула работает только в пределах своих данных, а за ними начинается фантастика в обе стороны. Так что 13 ноября будет обычной пятницей, а старая статья хорошо показывает, как трудно предсказывать численность людей на десятилетия вперёд.