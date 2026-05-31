Почему яйца в магазинах США хранят в холодильнике, а в России это не нужно?

Жители США наверняка удивляются тому, что в европейских и российских магазинах яйца лежат на полках, а не в холодильнике. А все потому, что в американских супермаркетах куриные яйца хранятся исключительно в холодном месте. Это не привычка, а разные способы борьбы с сальмонеллой, бактерией, которая вызывает пищевое отравление.

Почему в США яйца моют перед продажей

Для начала стоит отметить, что в США куриные яйца обязательно моют перед продажей. Государство требует, чтобы каждое яйцо прошло обработку теплой водой, а затем мягким дезинфицирующим раствором. Нередко это пищевая хлорка.

Делается это ради борьбы с бактерией Salmonella enteritidis, которая способна вызвать пищевое отравление. Заражение может произойти по-разному. Иногда сальмонелла попадает внутрь яйца еще во время его формирования, если заражена сама курица. Но не реже яйцо подхватывает бактерию уже снаружи, когда выходит из птицы или соприкасается с грязью и пометом в курятнике.

Вода из-под вареных яиц: почему ее не стоит выливать

В США считают, что если помыли, значит, убрали грязь и бактерии со скорлупы. Но именно здесь и кроется главная сложность всей этой истории.

Еще больше познавательных статей вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

Что такое защитная пленка на скорлупе яйца

У свежего яйца на скорлупе есть тонкий природный слой, его называют кутикула или надскорлупная оболочка. Эта пленка естественным образом защищает яйцо от проникновения бактерий, но при этом остается достаточно тонкой и пористой, чтобы через скорлупу проходил кислород к будущему цыпленку.

Проще говоря, природа сама снабдила яйцо защитным «лаком». Пока кутикула на месте, яйцо неплохо обороняется от заразы своими силами и не нуждается в холодильнике.

И вот тут возникает та самая ловушка. Рекомендованная мойка яиц в США неизбежно смывает и эту защитную пленку. С одной стороны, яйцо стерилизуют снаружи, и это хорошо. Но американцы тут же лишают его естественной брони, оставляя открытым для будущего заражения, а это плохо.

Почему мытые яйца нужно хранить в холоде

Раз природной защиты больше нет, нужен другой способ защитить яйца от бактерий. Им и становится холод. Единственный способ уберечь мытое яйцо это держать его достаточно холодным, чтобы рост сальмонеллы был заторможен.

Поэтому в США яйца и держат ниже комнатной температуры на всех этапах: при упаковке, при перевозке, в магазинных витринах и дома в холодильнике.

Есть и важное правило для дома. Охлажденные хотя бы один раз яйца не стоит оставлять при комнатной температуре дольше двух часов. Все потому, что на холодном яйце, попавшем в тепло, образуется конденсат, а влага и тепло — идеальные условия для размножения бактерий. Поэтому нельзя сначала держать яйца в холодильнике, а потом надолго выставлять их на стол.

Как проверить свежесть яйца: метод с водой

Как Европа защищает яйца от сальмонеллы

Жители Европы тоже пытаются обезопасить себя от сальмонеллы, но действуют по другому. Вместо того, чтобы мыть куриные яйца, они тщательно следят за здоровьем самих кур.

Курицы на фермах регулярно проверяют на сальмонеллу, а к содержанию птицы предъявляют строгие требования по гигиене и безопасности. Смысл в том, чтобы курицы жили в чистоте и яйца попросту не успевали заразиться после того, как их снесли.

Если сальмонеллу все же находят, такие яйца запрещено продавать как обычные столовые. В некоторых странах их разрешают пускать в переработку, потому что бактерию там несложно уничтожить пастеризацией, после чего продукты из таких яиц становятся полностью безопасными.

Раз европейские яйца не моют, они сохраняют свою природную защитную пленку. Кутикула продолжает работать после того, как яйцо снесено, поэтому холодильник не нужен, и яйца спокойно лежат при комнатной температуре.

Это должны знать все: Белые сгустки в желтке — можно ли есть такие яйца?

Можно ли хранить куриные яйца при комнатной температуре после мойки

Правильный способ хранения яиц зависит от того, мыли яйцо или нет.

Если яйцо было вымыто и продавалось из холодильника, держите его в холоде и не оставляйте в тепле надолго;

Если яйцо не мыли и оно продавалось при комнатной температуре с целой кутикулой, его можно хранить и без холодильника;

Однажды охлажденное яйцо лучше так в холоде и оставить.

Для российского покупателя это особенно полезно знать, потому что у нас встречаются оба варианта. Смотрите, как яйца лежали в магазине. Если они были в холодильной витрине, берите домой тоже храните в холодильнике.

Еще больше полезных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Подпишитесь прямо сейчас!

В итоге получается, что американцы и европейцы пришли к разным правилам хранения яиц не потому, что кто-то ошибается, а потому что выбрали разные способы борьбы с сальмонеллой.