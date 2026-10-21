Радиоактивные частицы Чернобыля почти не изменились за 40 лет. Это хорошо или плохо?

Радиоактивные крупицы ядерного топлива, разлетевшиеся во время аварии на Чернобыльской АЭС, за 40 лет почти не изменились. Внутри микроскопических пылинок опасные вещества по-прежнему остаются запертыми, хотя ученые ожидали совсем другого. Но почему тогда Чернобыль всё ещё опасен?

Что произошло с радиоактивной пылью после аварии

Когда в 1986 году взорвался реактор, под его руинами застыла знаменитая слоновья нога Чернобыля, а вокруг станции разлетелись крошечные фрагменты ядерного топлива. Долгое время считалось, что под действием дождей, ветра и перепадов температур эти частицы постепенно разрушаются и отдают радиацию в окружающую среду.

Проверка пылинок из зоны отчуждения показала обратное: их кристаллическая решетка оказалась на удивление стойкой. Ядерное топливо внутри них почти не поддалось разрушению, поэтому радиоактивный материал высвобождается в природу гораздо медленнее, чем предполагали раньше.

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Три вида радиоактивной пыли из реактора

Для анализа в зоне отчуждения собрали шесть топливных частиц из двух разных мест. Каждая такая крупица имеет размер всего от 8 до 50 микрометров — на одном миллиметре поместилось бы не меньше двадцати подобных пылинок.

В зависимости от того, что именно происходило с топливом в момент взрыва и пожара, все найденные образцы разделили на три группы:

крупицы, сохранившие химические и физические свойства исходного топлива — диоксида урана;

фрагменты, которые при взрыве расплавились и намертво спаялись со своей защитной циркониевой оболочкой;

частицы, образовавшиеся во время пожара графитового замедлителя реактора.

У каждой группы сформировался свой химический состав, от которого напрямую зависит скорость распада. Чтобы заглянуть внутрь этих невидимых глазу крупиц и не разрушить их, использовали дифракционный анализ — метод, при котором внутреннее устройство кристалла определяют по отражению рентгеновских лучей.

Каждую пылинку вращали в рентгеновском луче толщиной около 100 микрометров (примерно как человеческий волос) и снимали отражения с 2000 разных углов. Во всех трех типах частиц каркас, удерживающий ядерное топливо, остался практически целым.

Чем опасна сохранность чернобыльского топлива

На первый взгляд высокая прочность топливных крупиц выглядит обнадеживающе. Раз оболочка и кристаллы не крошатся, частицы работают как долговечные закрытые резервуары и не дают радионуклидам быстро просачиваться в грунтовые воды и растения.

Однако у такой стабильности есть обратная сторона. Радиоактивный материал никуда не исчез и останется опасным на десятилетия, поэтому возвращаться в эти места без защитного костюма по-прежнему нельзя.

Главная угроза связана с тем, что микроскопическая пыль лежит на поверхности земли. Ветер, эрозия почвы или пробегающие дикие животные легко поднимают ее в воздух, а вдыхание таких частиц крайне опасно для здоровья.

Сама выборка из шести крупиц пока слишком мала, чтобы делать общие выводы для всей территории вокруг станции. Даже если основная масса топливной пыли со временем разрушается, в почве могут оставаться особо прочные частицы, которые десятилетиями сохраняют радиоактивность и начнут выделять радионуклиды гораздо позже остальных.